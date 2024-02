Nets - Celtics Tipp, Prognose & Quoten | 14.02.2024

Unser Nets - Celtics Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 14.02.2024 lautet: Die Nets können sich nur noch wenige Hoffnungen auf die Playoffs machen und empfangen mit den Boston Celtics das beste Team der Liga. Wir sehen die Kobolde in unserem Wett Tipp heute als glasklare Favoriten.

Die Nets verbrachten entgegen der meisten Erwartungen eine recht ruhige Trade Deadline und gaben mit Royce O‘Neale und Spencer Dinwiddie nur einen Rollenspieler und einen auslaufenden Vertrag ab. Im Gegenzug kam der deutsche Weltmeisterschafts-MVP Dennis Schröder nach Brooklyn. Dieser wird, bei aller Qualität, die schwache Saison der Nets nicht herumreißen können.

Die Celtics machten ebenfalls nur kleinere Moves, die an der ohnehin schon starken Rotation nicht viel ändern dürften. Vor allem die Starting Five von Boston sucht ligaweit ihresgleichen und wird gegen die bestenfalls durchschnittlichen Nets keine großen Probleme bekommen.

Unser Wett Tipp heute lautet demnach „Sieg Celtics mit HC -7,5″ mit einer Quote von 1,75 bei Admiralbet.

Darum tippen wir bei Nets vs Celtics auf „Sieg Celtics mit HC -7,5″:

Die Celtics erzielen in dieser Saison im Schnitt 9,5 Punkte mehr als ihre Gegner.

Die Nets verloren drei der letzten vier Spiele.

Boston gewann vier der letzten fünf Spiele gegen Brooklyn.



Nets vs Celtics Quoten Analyse:

Die Celtics sind eine absolute Maschine, können auf beiden Seiten des Feldes dominieren und gehen daher als klarer Favorit ins Match mit den Brooklyn Nets. Ein Sieg der Gäste würde daher nur das 1,25-fache des Wetteinsatzes erbringen, während ein Heimsieg der Nets mit einer 3,70-Quote als recht unwahrscheinlich eingeschätzt wird.

Im Bereich der Gesamtpunkte-Wetten liegt die Erwartung der Bookies etwas unter dem Ligaschnitt bei 229,5 Punkten und Quoten von jeweils etwa 1,85. Diese Marke wurde nur in zwei der letzten zehn Duelle zwischen den Nets und den Celtics übertroffen. So könnte sich ein Tipp darauf, dass im kommenden Spiel unter 230 Punkte erzielt werden, durchaus lohnen, vor allem in Verbindung mit einem attraktiven Sportwetten Neukundenbonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nets vs Celtics Prognose: Die Celtics sind die Top-Anwärter auf den Titel in diesem Jahr!

Die Nets starteten recht ordentlich in die Saison, verloren jedoch 22 der letzten 31 Partien und stehen somit nur noch auf dem elften Platz im Osten mit einem Rückstand von drei Siegen auf den letzten Play-In-Platz. Das ist zwar nicht uneinholbar, jedoch bewerten wir die Teams in Reichweite alle etwas besser als Brooklyn.

Die Nets können in dieser Saison weder in der Verteidigung (Platz 19) noch im Angriff (Platz 17) nachhaltig überzeugen. Das Team von Trainer Jacque Vaughn liegt bei der Feldwurfquote mit im Schnitt 46,1 Prozent nur auf dem fünftletzten Rang im Ligavergleich und kann immerhin die Offensive durch gute Rebound-Arbeit am offensiven Brett sowie wenige eigene Ballverluste am Leben halten.

Die Celtics hingegen liegen in fast allen wichtigen Statistiken im oberen Tabellendrittel und sollten als heißer Favorit auf den Titelgewinn in diesem Jahr gelten. Mit einer Bilanz von 41-12 führen sie den Osten an und stellen dabei das beste Net Rating (+9,5) der gesamten Liga. Die Spieler von Trainer Joe Mazzulla nehmen dabei die meisten Dreier der Liga und treffen diese mit 37,8 Prozent überdurchschnittlich gut.

In der Defensive sammeln die Kelten die meisten Abpraller aller Teams der Liga ein und blocken die zweitmeisten Würfe in der laufenden Saison. Das Defensiv Rating von 111,0 ist das drittbeste der NBA. Die Gegner der Celtics treffen ihre Distanzwürfe in dieser Spielzeit jedoch nur mit im Schnitt 34,9 Prozent. Auf diesen Wert hat die eigene Verteidigung erwiesenermaßen wenig bis keinen Einfluss. So könnte der Wert der Kelten im Verlauf der Saison noch etwas regressieren.

Nets - Celtics Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nets: 123:103 Spurs (H), 95:118 Cavaliers (H), 107:119 Mavericks (H), 98:109 Warriors (H), 136:121 76ers (A).

Letzte 5 Spiele Celtics: 110:106 Heat (A), 133:129 Wizards (H), 125:117 Hawks (H), 131:91 Grizzlies (H), 105:114 Lakers (H).

Letzte 5 Spiele Nets vs. Celtics: 107:121 (A), 114:124 (H), 115:105 (A), 96:139 (A), 98:109 (H).



Boston konnte acht der letzten zehn Spiele gegen die Nets gewinnen. In fünf der letzten sechs Partien konnte zudem ein Vorsprung von mindestens zehn Punkten über die Zeit gebracht werden.

Bester Spieler der Kobolde ist auch in dieser Saison wieder einmal Jayson Tatum, der im Schnitt auf 27 Punkte, 8 Rebounds und 5 Assists kommt. Diesen Punkteschnitt legte der Forward auch in den letzten zehn Partien gegen die Nets auf. Neuzugang Kristaps Porzingis spielt ebenfalls eine starke Saison und konnte in den vergangenen vier Spielen mindestens 25 Punkte erzielen. So könnte sich z.B. eine „Porzingis über 19,5 Punkte“-Wette als sehr gute Idee erweisen und könnte ganz bequem über die Admiral Sportwetten App abgefeuert werden.

Auf Seiten der Nets führt Cam Thomas die Scorerliste mit 26,0 Punkten pro Spiel an, agiert dabei jedoch mit einem True Shooting Wert von 55 Prozent etwas unterdurchschnittlich. Gegen die Celtics konnte der Guard erst einmal überhaupt über 20 Punkte erzielen und legte im Schnitt nur 10 Punkte auf.

Unser Nets - Celtics Tipp: Sieg Celtics mit HC -7,5

Die Celtics gewannen die beiden Duelle gegen die Nets in dieser Saison mit jeweils mindestens zehn Punkten Vorsprung und sollten auch im kommenden Spiel alle Karten in der eigenen Hand haben, um den fünften Sieg in Folge einzufahren.