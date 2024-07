Neuseeland - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 30.7.24

von SPORT1 Betting 29.07.2024 • 15:00 Uhr Neuseeland - Frankreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Olympia Herren Wette | Les Bleus mit drittem Sieg im dritten Spiel?

Unser Neuseeland - Frankreich Sportwetten Tipp zum Fußball Olympia Herren Spiel am 30.07.2024 lautet: Bisher hielten sich die Franzosen schadlos. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das zum Abschluss der Gruppenphase auch so bleibt.

Mit zwei Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen steht die französische Olympia-Mannschaft bereits so gut wie sicher in der K.o.-Phase. Zum Abschluss reicht gegen Neuseeland bereits ein Punkt, um als Gruppenerster eine Runde weiterzuziehen. Die All Whites brauchen dagegen im Fernkampf mit den USA aller Voraussicht nach einen Sieg.

Doch diesen trauen wir dem Underdog nicht zu. Wir gehen eher davon aus, dass Les Bleus hier von Beginn an das Zepter in die Hand nehmen und sich letztendlich auch durchsetzen. Deswegen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Halbzeit/Endstand 2/2″ mit einer Quote von 1,67 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Neuseeland vs Frankreich auf „Halbzeit/Endstand 2/2″:

Gastgeber Frankreich hat beide bisherigen Gruppenspiele zu Null gewonnen.

Neuseeland lag im zweiten Gruppenspiel gegen die USA bereits nach 30 Minuten mit 0:3 hinten.

Die Franzosen hatten die USA drei Tage zuvor klar mit 3:0 besiegt.

Neuseeland vs Frankreich Quoten Analyse:

Die Wettanbieter vergeben die Favoritenrolle an die Europäer. Neuseeland Frankreich Wetten auf einen Sieg der Equipe Tricolore werfen im besten Fall Quoten von 1,25 ab. Die Wettquoten für einen Tipp auf einen Erfolg der All Whites knacken dagegen in vielen Fällen die Marke von 10,0.

Interessant ist die Option „Beide Teams treffen“. Die diesbezüglichen Neuseeland Frankreich Wettquoten bewegen sich im Bereich von 1,90. Unter anderem bietet der Buchmacher Bet-at-home diese Quote an. Mit dem Bet-at-home Gutschein könnte man diese Wette zum Beispiel auch absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neuseeland vs Frankreich Prognose: Les Bleus lassen Heimpublikum weiter jubeln

Auch ohne Kylian Mbappe, der gerne an den Olympischen Spielen in seiner Heimat teilnehmen wollte, läuft es für die französische Mannschaft. Nach dem klaren 3:0-Sieg zum Auftakt gegen die US-Auswahl gab es drei Tage später gegen Guinea den nächsten Erfolg. Beim 1:0 mussten die Fans allerdings mehrere Schockmomente verdauen.

Denn nur wenige Minuten vor der Halbzeit bekam der Gegner gleich zwei Tore nach Videobeweis aberkannt. Zweimal verhinderte eine Abseitsstellung eine Führung Guineas. So war es dann Freiburgs Kiliann Sildillia, der in der 76. Minute für das einzige Tor der Partie sorgte.

Mit sechs Punkten und 4:0 Toren stehen Les Bleus nach zwei von drei Gruppenspielen an erster Stelle. Nur eine eigene Niederlage mit mindestens drei Toren Unterschied und ein gleichzeitiger Sieg der USA mit mindestens zwei Treffern Differenz könnten das Viertelfinale für die Equipe Tricolore noch verhindern - ein sehr unwahrscheinliches Szenario.

Neuseeland - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neuseeland: 1:4 USA (N), 2:1 Guinea (N), 1:3 Usbekistan (A), 9:0 Fidschi (H), 8:0 Vanuatu (H)

Letzte 5 Spiele Frankreich: 1:0 Guinea (H), 3:0 USA (H), 1:1 Japan (H), 7:0 Dominikanische Republik (H), 4:1 Paraguay (H)

Letzte Spiele Neuseeland vs Frankreich: -

Vor allem einen neuseeländischen Sieg gegen den Gastgeber können wir uns nicht vorstellen. Die All Whites starteten zwar mit einem 2:1-Erfolg gegen Guinea in die Olympischen Spiele. Doch dann folgte die Partie gegen die US-Boys, in der sie bereits nach 30 Minuten mit 0:3 zurücklagen und letztlich klar mit 1:4 verloren.

Wir wären nicht überrascht, wenn es gegen die Franzosen eine ähnlich klare Schlappe gibt. Allerdings würden wir dem Außenseiter hier einen Treffer durchaus zutrauen, da man davon ausgehen kann, dass Les Bleus angesichts der komfortablen Situation irgendwann vielleicht auch nicht mehr mit dem letzten Biss an die Sache herangehen werden.

So würden wir mit geringem Einsatz auch die Option „Sieg Frankreich & Beide Teams treffen“ wagen. Bei NEObet zum Beispiel gibt es hierfür eine lukrative Quote von 2,70. Was wir von diesem Buchmacher halten, haben wir in unseren NEObet Erfahrungen für euch zusammengefasst.

Neuseeland galt dabei im Vorwege als heißester Favorit auf den letzten Platz in der Gruppe A. Gegen Guinea belehrten die All Whites ihre Kritiker eines Besseren. Doch bei der klaren Niederlage gegen die USA wurde deutlich, dass sich dieses Team bei den Olympischen Spielen zurecht keine großen Hoffnungen auf eine Medaille machen darf.

Unser Neuseeland - Frankreich Tipp: „Halbzeit/Endstand 2/2″

Auch der FC Bayern München dürfte die bisherigen Auftritte der Franzosen mit Freude verfolgt haben. Denn ihr Neuzugang Michael Olise spielt bislang ein starkes Turnier. Beim 3:0 gegen die USA glänzte er als Torschütze und Vorlagengeber und den 1:0-Sieg gegen Guinea bereitete er ebenfalls vor. Für uns ist er am Dienstag ein Kandidat auf einen weiteren Treffer. An einem Sieg der Gastgeber haben wir derweil keine Zweifel. Gegen die USA lag Neuseeland bereits nach einer halben Stunde aussichtslos hinten. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so deutlich wird, weil Les Bleus komfortabel an erster Stelle stehen, sollte die Equipe Tricolore den Gegner vor den heimischen Fans dominieren.