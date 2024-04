New England Revolution - Inter Miami Tipp Prognose Quoten

Unser New England Revolution - Inter Miami Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 28.04.2024 lautet: Nachdem die letzten beiden Gastauftritte im Gillette-Stadium gegen New England verloren gingen, deutet in unserem Wett Tipp heute Vieles auf einen Triumph der Gäste aus Miami hin.

Mit nur einem Sieg aus den bisherigen acht Ligapartien spielt New England Revolution eine unterirdische Saison. Am letzten Spieltag gab es in Toronto trotz 61 Prozent Ballbesitz und mehrerer Großchancen eine 0:1-Pleite.

Inter Miami zeigte zuletzt nach einem frühen Rückstand gegen Nashville Moral und setzte sich am Ende auf heimischem Boden mit 3:1 durch. Überragender Mann auf dem Feld war Lionel Messi, der einen Treffer vorbereitete und zweimal selbst einnetzte.

Darum tippen wir bei New England Revolution vs Inter Miami auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

New England hat bisweilen nur eines der 4 Heimspiele in der MLS gewonnen (1U, 2N).

Inter Miami überzeugte auf gegnerischem Boden und gehört im amerikanischen Oberhaus zu den 4 stärksten Auswärtsteams (2S, 1U, 1N).

Die Schützlinge aus Massachusetts absolvierten alle 4 Heimspiele mit weniger als 4,5 Toren.

New England Revolution vs Inter Miami Quoten Analyse:

Die Formkrise der Gastgeber ist auch den Wettanbietern nicht entgangen. Aus diesem Grund bringt der Auswärtssieg durchschnittlich „nur“ den doppelten Wetteinsatz zurück.

Zuletzt setzten sich „The Revs“, wie die Recken aus Massachusetts auch genannt werden, zweimal im Gillette-Stadium gegen Miami durch. Wer von einem erneuten Heimsieg ausgeht, darf sich zum Beispiel bei einem Wettanbieter mit deutscher Lizenz über mehr als den dreifachen Wetteinsatz freuen.

In jedem Fall rechnen die Wettanbieter mit einem offensiv geführten Duell und tendieren zu drei oder mehr Treffern.

New England Revolution vs. Inter Miami Prognose: Kassiert New England die 3. Pleite am Stück?

Im Vorjahr stand für New England ein solider fünfter Tabellenplatz und somit der Einzug in die Play-offs zu Buche. Dort setzte es aber gleich in der ersten Runde eine 0:2-Pleite gegen Philadelphia.

Nach den ersten acht Spieltagen der laufenden Saison hat es nicht den Anschein, als könnte sich die Elf von Trainer Caleb Porter Chancen auf die Finalrunde ausrechnen. Nur eines der acht Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem 1:0 gegen Charlotte FC stehen auf der anderen Seite ein Remis und sechs Niederlagen gegenüber.

Auf heimischem Boden wurden in den vier Ansetzungen vier Punkte geholt. Wenngleich sich zuletzt mit einem Remis und einem Sieg ein leichter Aufwärtstrend abzeichnete, wartet mit dem Spitzenreiter aus Miami eine Mammutaufgabe.

Vor allem die Offensive lässt einiges zu wünschen übrig und erzielte in den vier Heimspielen lediglich drei Tore. 75 Prozent der Ansetzungen vor heimischer Kulisse endeten mit weniger als 2,5 Treffern.

New England Revolution - Inter Miami Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele New England Revolution: 0:1 Toronto (A), 0:2 New York City (A), 2:5 Club América (A), 1:0 Charlotte FC (H), 0:4 Club América (H)

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 3:1 Nashville SC (H), 3:2 Kansas City (A), 1:3 CF Monterrey (A), 2:2 Colorado Rapids (H), 1:2 CF Monterrey (H)

Letzte Spiele New England Revolution vs. Inter Miami: 3:1 (H), 1:2 (A), 2:0 (H), 2:3 (A), 0:1 (H)

Inter Miami ist in dieser Spielzeit wie Phoenix aus der Asche gestiegen. Im Vorjahr reichte es nur für den vorletzten Platz in der Eastern Conference.

Die Investorengruppe um den ehemaligen englischen Nationalspieler David Beckham leistete vor allem in der Saisonvorbereitung einen sehr guten Job und holte mit Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets und Luis Suárez einige klangvolle Namen, die allesamt ablösefrei wechselten.

Vor allem Kapitän Messi übernahm schnell eine Schlüsselrolle und erzielte mittlerweile sieben der 22 Saisontore. Suárez ist mit sechs Toren ebenfalls sehr treffsicher.

Die Recken aus dem US-Bundesstaat Florida spielen eine starke Saison und holten 18 Punkte (5S, 3U, 2N). Mit Gerardo Martino steht ein erfahrener Mann an der Seitenlinie.

Auswärts müssen sich „The Herons“ keineswegs verstecken und blicken auf zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Die Offensive erzielte in den Stadien des Gegners sieben Tore. Der Offensivdrang geht oftmals zulasten der Defensive. Diese muss sich nämlich sieben Gegentore ankreiden lassen. Drei der vier Auswärtsspiele brachten weniger als 4,5 Treffer mit sich.

Unser New England Revolution - Inter Miami Tipp: „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“

Mit 88,35 Millionen Euro zeichnen sich die Gäste aus Miami anhand des beinahe doppelten Kader-Marktwertes der Hausherren (44,73 Mio.) aus. Zudem spielte Inter Miami bisweilen die deutlich bessere Saison und will weiterhin die Tabellenspitze verteidigen.

Dennoch dürfen die Revs nicht gänzlich abgeschrieben werden. Immerhin zeichnete sich zuletzt auf heimischem Boden ein leichter Aufwärtstrend ab. Aus diesem Grund schließen wir ein Remis mit weniger als 4,5 Toren nicht gänzlich aus.