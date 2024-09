Niederlande - Bosnien Tipp, Prognose, Quoten | 07.09.2024

SPORT1 Betting 06.09.2024 • 11:00 Uhr Niederlande - Bosnien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Schützenfest in Eindhoven?

Unser Niederlande - Bosnien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 07.09.2024 lautet: Die Rückkehr Bosniens in die Liga A wird alles andere als angenehm. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Gegentore für die Gäste.

In der Gruppe 3 der Liga A der Nations League scheinen die beiden ersten Plätze bereits im Vorfeld an Deutschland und Oranje vergeben zu sein. In unserer Niederlande Bosnien Prognose widmen wir uns dem Auftaktspiel der Elftal im heimischen Eindhoven gegen den Underdog der Gruppe.

In der Nations-League-Saison 2020/21 trafen die beiden Nationen schon einmal in der Liga A aufeinander. Zu Hause konnte Oranje einen klaren Sieg einfahren. Am Samstag erwarten wir ein ähnliches Szenario und entscheiden uns für den Niederlande Bosnien Wett Tipp heute „Niederlande Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Sportwetten.de.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Bosnien auf „Niederlande Über 2,5 Tore“:

Die Niederlande haben ihre letzten 3 Heimspiele jeweils mit 4:0 gewonnen.

Bosnien hat die letzten 6 Länderspiele alle verloren.

Das letzte Aufeinandertreffen auf niederländischen Boden entschieden die Oranje mit 3:1 für sich.

Niederlande vs Bosnien Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung von Wettanbietern wie Winamax Sportwetten und Co. fällt eindeutig aus. Die Niederlande Bosnien Quoten von höchstens 1,20 für Wetten auf einen Sieg von Oranje zeigen, wer hier der Chef im Ring sein dürfte. Selbst für Wetten auf einen Erfolg der Niederländer mit mindestens drei Toren Vorsprung gibt es verhältnismäßig niedrige Quoten um 2,35.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 17,00 für einen Tipp auf einen Sieg der Gäste. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten von bis zu 5,00 ab. Angesichts von Niederlande Bosnien Wettquoten bis 2,48 für „Beide Teams treffen“ trauen die Buchmacher den Gästen nicht einmal ein Tor zu.

Niederlande vs Bosnien Prognose: Oranje bestimmt das Spielgeschehen

Wieder wurde es nichts mit einem Titel für die Elftal. Bei der EM 2024 drangen die Niederlande trotz schwacher Vorrunde, die sie mit vier Punkten und 4:4 Toren lediglich auf Platz 3 ihrer Gruppe beendet hatten, schließlich bis ins Halbfinale vor, wo sie auf England trafen. Trotz einer frühen Führung nach sieben Minuten gab es später das Aus.

Den entscheidenden Gegentreffer zum 1:2 kassierte Oranje in der 90. Minute und verpasste damit nach guten Auftritten in der K.o.-Runde gegen Rumänien (3:0) und die Türkei (2:1) das Endspiel. Somit bleibt der EM-Triumph von 1988 der bislang einzige große Titel für die niederländische Nationalmannschaft.

Bei der letzten Ausgabe der Nations League 2022/23 im eigenen Land belegten die Niederlande am Ende den vierten Platz. Bei der ersten Edition 2018/19 verloren sie das Finale gegen Portugal mit 0:1. Der Wettbewerb liegt Oranje also durchaus und mit einem Heimsieg am Samstag in der Niederlande Bosnien Prognose will man nun den Grundstein für die Playoffs legen.

Daheim hat die Elftal ihre letzten vier Länderspiele alle zu Null gewonnen. Zuletzt schlug man im eigenen Land sowohl Schottland, Kanada als auch Island mit jeweils 4:0. Das bringt dann auch den Niederlande Bosnien Tipp auf einen Zu-Null-Sieg der Niederländer in die engere Auswahl.

Niederlande - Bosnien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:2 England (N), 2:1 Türkei (N), 3:0 Rumänien (N), 2:3 Österreich (N), 0:0 Frankreich (N)

Letzte 5 Spiele Bosnien: 0:1 Italien (A), 0:3 England (A), 1:2 Ukraine (H), 1:2 Slowakei (H), 1:4 Luxemburg (A)

Letzte Spiele Niederlande vs Bosnien: 3:1 (H), 0:0 (A)

Für diesen Tipp gibt es zum Beispiel bei CrazyBuzzer eine Wettquote von derzeit 1,70. Der Bookie kann aktuell auch mit einem interessanten CrazyBuzzer Einzahlungsbonus punkten. Dass die Niederlande Bosnien Prognose mit einem Zu-Null-Erfolg der Gastgeber alles andere als abwegig ist, verdeutlichen auch die letzten Ergebnisse der Gäste.

Sie reisen nämlich mit sechs Niederlagen am Stück nach Eindhoven. Bei der Hälfte dieser Pleiten blieben sie ohne eigenes Tor. Ihre letzten beiden Länderspiele in England (0:3) und Italien (0:1) verloren die Zmajevi zu Null. Auf des Gegners Platz waren die Bosnier in den letzten Jahren ohnehin gern gesehene Gäste.

Von ihren letzten zwölf Länderspielen in der Fremde haben sie nur jenes bei Fußballzwerg Liechtenstein mit 2:0 gewonnen. Ansonsten gab es nur noch drei Remis bei acht weiteren Niederlagen. In der Nations-League-Saison 2020/21 waren die Bosnier schon mal in der Liga A. Damals stiegen sie als Letzter mit nur zwei Remis und 3:11 Toren aus sechs Spielen ab.

Vor zwei Jahren gelang dann die Rückkehr in die höchste Liga, als man sich in einer Gruppe mit Finnland, Montenegro und Rumänien als Erster durchsetzen konnte. Am Ende stand eine 3-2-1-Bilanz bei ausgeglichenen 8:8 Toren in der Statistik. Auswärts hatte es dabei keinen Sieg (2U, 1N) und sechs der acht Gegentore gegeben.

So seht ihr Niederlande - Bosnien im TV oder Stream:

07. September 2024, 20:45 Uhr, Philips Stadion, Eindhoven

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr bei eurem Niederlande Bosnien Tipp live mitfiebern wollt, dann könnt ihr das mit DAZN tun. Der Anbieter zeigt die Partie sowohl im TV als auch im Stream.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen, ebenfalls in der Liga A der Nations League und ebenfalls auf niederländischem Boden, hat Oranje mit 3:1 gewonnen.

Niederlande vs Bosnien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Niederlande: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders, Malen, Simons; Gakpo, Weghorst

Ersatzbank Niederlande: Flekken, Olij, Geertruida, Frimpong, J. Timber, Hato, Q. Timber, Gravenberch, Brobbey, Zirkzee

Startelf Bosnien: Vaslij;, Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic, Gazibegovic, Mujakic; Saric, Tahirovic, Hajradinovic; Demirovic, Dzeko

Ersatzbank Bosnien: Piric, Hadzikic, Kolasinac, Hadzikadunic, Dedic, Barisic, Radeljic, Krunic, Burnic, Tabakovic

In den Reihen der Niederlande finden sich hauptsächlich Legionäre. Für den 23-köpfigen Kader für die beiden Nations-League-Partien gegen Bosnien und Deutschland wurden nur sechs Akteure einberufen, die ihre Brötchen in der Heimat verdienen. Allein die englische Premier League stellte elf Spieler für Oranje ab.

Im bosnischen Kader finden sich dagegen viele Namen, die man aus der Bundesliga und 2. Bundesliga kennt. Gleich acht Spieler schnüren ihre Schuhe für deutsche Vereine, so unter anderem auch Ermedin Demirovic, der seit seinem Wechsel zum VfB Stuttgart schon zwei Tore in vier Spielen für seinen neuen Verein erzielen konnte.

Unser Niederlande - Bosnien Tipp: „Niederlande Über 2,5 Tore“

Die Rollen in diesem Duell sind klar verteilt. Die Bosnier reisen mit sechs Pleiten im Gepäck nach Eindhoven und haben auswärts sieben ihrer letzten acht Partien verloren sowie ohnehin nur eines ihrer letzten zwölf Auswärtsspiele gewonnen. Oranje gewann die letzten vier Heimspiele mit 13:0 Toren und sollte auch am Samstag einen klaren Sieg einfahren.