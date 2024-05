Nizza - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 15.05.2024

Unser Nizza - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 15.05.2024 lautet: PSG ließ es in den letzten Wochen schleifen und gastiert bei einem motivierten Klub, der scharf auf die Champions-League-Plätze ist. Im Wett Tipp heute packt die beste Defensive der Liga zu.

Die Stärke der Hausherren liegt in der Verteidigung und ist das Zentrum unseres Wett Tipps heute. Diesen spielen wir bei Betway zu einer Quote von 1,72 auf „PSG Unter 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Nizza vs PSG auf „PSG Unter 1,5 Tore“:

Nizza vs PSG Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher zeigt kaum Unterschiede in den jeweiligen Siegquoten der beiden französischen Top-Klubs. Nizza bringt euch in der Spitze das 2,65-Fache eures Einsatzes ein und ist ein tolles Ziel für einen Sportwetten Bonus .

PSG bekam am letzten Spieltag trotz einer 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen Toulouse die Meisterschale überreicht, hat in den vergangenen Wochen aber kaum gewonnen. Die Motivation der Gäste dürfte nicht allzu hoch sein. Das ist scheinbar in die Quoten bis 2,60 als Information eingeflossen.

Nizza vs PSG Prognose: Eine Verteidigung für die Königsklasse

Francesco Farioli ist erst 35 Jahre alt und dennoch agiert seine Mannschaft, als würde sie von einem alten Hasen trainiert werden. Nizza hat in dieser Spielzeit die wenigsten Gegentore in der Ligue 1 zugelassen (25).

Das 4-3-3 System der Hausherren wurde in dieser Saison nur selten geknackt und saugt im eigenen Stadion zusätzliche Energie in sich auf. Diese kanalisieren „Les Aiglons“ zu Hause in weitere Konzentration, sodass am Ende die beste Heim-Defensive der Ligue 1 auf dem Zettel steht (9 Gegentore).