Nuggets - Timberwolves Tipp, Prognose, Quoten 15.05.2024

Unser Nuggets - Timberwolves Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 15.05.2024 lautet: Im Wett Tipp heute empfängt der amtierende Champion Denver die Minnesota Timberwolves zu Spiel 5. Wir sehen trotz der starken Leistungen von Edwards die Gastgeber als Favoriten.

Wir müssen wohl leider von einem Heim-Nachteil in der Serie zwischen den Nuggets und den Timberwolves sprechen. In den ersten vier Spielen setzte es jeweils krachende Niederlagen für die jeweiligen Gastgeber. So konnten die Nuggets mit zwei überzeugenden Siegen in Minneapolis die Serie ausgleichen und dürften nun das Momentum auf ihrer Seite haben. Wir gehen im wichtigen Spiel 5 zwischen den Nuggets und den Timberwolves mit dem Champion und erwarten den ersten Heimsieg dieser Western Conference Semifinals.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Nuggets mit HC -3,5″ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Nuggets vs Timberwolves auf „Sieg Nuggets mit HC -3,5″:

Die Nuggets gewannen 6 der letzten 9 Heimspiele gegen die Timberwolves.

Nikola Jokic traf in den letzten beiden Spielen über 55 Prozent seiner Feldwürfe.

Die Nuggets erzielten gegen die starke Defensive von Minnesota in den letzten beiden Spielen jeweils mindestens 115 Punkte.

Nuggets vs Timberwolves Quoten Analyse:

Die Nuggets sind wieder da! Nach einem schwachen Auftakt in diese Serie geht der Champ nun wieder als Favorit in die kommende Partie. Das sehen auch die besten deutschen Wettanbieter so und vergeben auf dem Zwei-Wege-Markt eine Heimsieg-Quote von 1,55. Dass den Timberwolves auch im dritten Gastspiel in Denver ein Erfolg gelingt, wird mit einer Quote in Höhe von 2,40 nicht unbedingt erwartet.

Die meisten Punkte im Spiel werden jedoch einem Spieler der Timberwolves zugetraut. So liegt die Over-/Under-Line für Anthony Edwards bei 30,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,84. Der explosive Superstar legte im Schnitt in diesen Playoffs 32,1 Punkte auf und sollte auch im anstehenden Duell für einige Kopfschmerzen seiner Gegenspieler sorgen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nuggets vs Timberwolves Prognose: Kann die Defense der Timberwolves wieder auftrumpfen?

Die Nuggets wirken in den beiden letzten Spielen wie ausgewechselt. Nikola Jokic zeigte zu Beginn der Serie noch ungewohnte Schwächen und kam kaum zu seinen geliebten Abschlüssen in der Nähe des Korbes. Im letzten Match gegen Minnesota zeigte der Joker wieder sein ganzes Können und legte 35 Punkte, sieben Rebounds und sieben Assists auf.

Mann des Spiels war jedoch Aaron Gordon. Der sprunggewaltige Rollenspieler der Nuggets erzielte 27 enorm effiziente Punkte und traf dabei elf seiner zwölf Würfe. Zudem konnte der Forward auch der Defensive seinen Stempel aufdrücken und hatte am Ende einen Steal und zwei Blocks. Im Schnitt erzielte Gordon in den vier Spielen gegen die Wolves 17,3 Punkte, sodass eine „Gordon Über 13,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,87 bei Happybet sicherlich nicht die schlechteste Option für einen Nuggets Timberwolves Tipp darstellt.

Die Timberwolves konnten den Gegner aus Denver in den ersten beiden Partien jeweils unter 100 Punkten halten, was vor allem an der starken Defensive des Teams aus Minneapolis lag. Mit Rudy Gobert steht der wohl beste Ring-Beschützer der NBA in den Reihen von Coach Finch und wird von starken Perimeter-Verteidigern flankiert. Vor allem Jamal Murray, der in den ersten beiden Spielen nur knapp 30 Prozent seiner Feldwürfe verwandeln konnte, wurde so das Leben enorm schwer gemacht.

Im Angriff können sich die Timberwolves derweil auf ihren Superstar Anthony Edwards verlassen, der von keinem Spieler der Nuggets effektiv aufgehalten werden kann. In den ersten vier Partien gegen Denver legte der „Ant-Man“ im Schnitt 33,3 Punkte auf und traf dabei 42 Prozent seiner Distanzwürfe.

Nuggets - Timberwolves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nuggets: 115:107 Timberwolves (A), 117:90 Timberwolves (A), 80:106 Timberwolves (H), 99:106 Timberwolves (H), 108:106 Lakers (H).

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 107:115 Nuggets (H), 90:117 Nuggets (H), 106:80 Nuggets (A), 106:99 Nuggets (A), 122:106 Suns (A).

Letzte 5 Spiele Nuggets vs. Timberwolves: 115:107 (A), 117:90 (A), 80:106 (H), 99:106 (H), 116:107 (H).

Zuletzt fehlte es jedoch an Unterstützung für den Superstar der Timberwolves. Karl-Anthony Towns erlebte zuletzt zwei Spiele zum Vergessen und kam nicht über die Marke von 14 Punkten hinaus. Ohne die Produktion des Stretch-Bigs fehlt es Minnesota an verlässlichen offensiven Waffen, sodass die gesamte Last auf den jungen Schultern von Edwards liegt.

Auf der Gegenseite steht mit Nikola Jokic und Jamal Murray ein über Jahre eingespieltes offensives Duo der Extraklasse bereit, das nun auch endlich in der Serie angekommen zu sein scheint. Die Nuggets werden auch im kommenden Match versuchen, den restlichen Spielern der Timberwolves das Leben schwer zu machen, da gegen die Schnelligkeit und Athletik von Edwards kein Denver-Spieler wirklich ankommen kann. So gut der „Ant-Man“ auch ist, alleine wird er die gut geölte Maschinerie des Meisters nicht aufhalten können.

Unser Nuggets - Timberwolves Tipp: Sieg Nuggets mit HC -3,5

Die Nuggets waren eigentlich eine absolute Heimmacht in den Playoffs in den vergangenen Jahren und verloren nur eines der letzten 14 Postseason-Heimspiele vor den beiden deftigen Niederlagen gegen die Timberwolves. Wir erwarten eine deutlich bessere Leistung im kommenden Match und sehen den Champion um MVP Nikola Jokic zum ersten Mal in dieser Serie die Führung übernehmen.