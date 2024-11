Nürnberg - Düsseldorf 2. Bundesliga Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2024

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 23:00 Uhr Nürnberg - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer verliert weiter an Boden in der Tabelle?

Unser Nürnberg - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.12.2024 lautet: Sowohl die Mittelfranken als auch die Kicker aus Nordrhein-Westfalen stecken in einer Formkrise und werden in unserem Wett Tipp heute auf Sieg spielen.

Der Club aus Nürnberg verspielte zuletzt in Paderborn eine zwischenzeitliche Führung und musste sich am Ende sogar mit einem Mann mehr auf dem Feld mit 2:3 geschlagen geben. In unserer Nürnberg Düsseldorf Prognose dürfte es am kommenden Matchday gegen die Fortuna nicht einfach werden. Die Düsseldorfer stecken in der Formkrise und holten nur einen mageren Punkt aus den vergangenen vier Liga-Duellen. Kürzlich setzte es gegen Elversberg eine 0:2-Heimpleite.

Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher legen wir uns in unserem Nürnberg Düsseldorf Wett Tipp heute auf keinen Favoriten fest und spielen „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“ zu einer Quote von 1,78 bei Betano .

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“:

Nürnberg stellt mit 26 Liga-Toren eine sehr gute Offensive.

Defensiv stehen die Mittelfranken überhaupt nicht sicher und kassierten 23 Gegentore in der laufenden Saison.

Düsseldorf erzielte im Schnitt pro Auswärtsspiel 1,83 Tore.

Nürnberg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Wer eine Sportwette am Drei-Wege-Markt spielen möchte, kann anhand der Nürnberg Düsseldorf Wettquoten auf keinen Favoriten schließen. Für Siegwetten werden nämlich Werte zwischen 2,50 und 2,70 geboten.

Die Wettanbieter räumen darüber hinaus beiden Mannschaften die Chance auf einen Treffer ein, gehen aber von keinem Schützenfest aus. Wer seine Gelder schnell transferieren möchte, um die Nürnberg Düsseldorf Quoten zu spielen, nutzt vorzugsweise einen Apple Pay Wettanbieter . Bei Apple Pay handelt es sich nämlich um einen sicheren und seriösen Zahlungsdienstleister.

Nürnberg vs Düsseldorf Prognose: Verlieren die Nordrhein-Westfalen den Anschluss zur Aufstiegszone?

Seitdem die Nürnberger in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Hoffenheim ein 1:2 kassierten und somit aus dem Pokal ausgeschieden sind, konnte die Elf von Trainer Miroslav Klose auch im deutschen Unterhaus nicht mehr überzeugen und holte zuletzt zwei Remis und eine Niederlage. In der Liga rutschen die Mittelfranken auf Rang 11 ab und drohen in der Mittelklasse zu versinken.

Immerhin kamen drei der bisherigen fünf Erfolgserlebnisse auf heimischem Boden zum Vorschein. Darüber hinaus gab es zu Hause ein Remis und zwei Niederlagen. Die Offensive erzielte auf heimischem Boden 14 Tore und traf in zwei der jüngsten drei Heimspiele. Defensiv macht der FCN im eigenen Stadion keinen sicheren Eindruck und muss sich 12 Gegentore ankreiden lassen. Vier der sechs Heimspiele führten zu drei oder mehr Treffern und lassen auch in unserer Nürnberg Düsseldorf Prognose auf eine offensive Angelegenheit schließen.

Nürnberg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:3 SC Paderborn (A), 0:0 1. FC Kaiserslautern (H), 1:1 Hamburger SV (A), 1:2 TSG Hoffenheim (A), 8:3 Regensburg (H).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 0:2 SV Elversberg (H), 1:1 SC Paderborn (H), 0:1 Preußen Münster (A), 3:4 1. FC Kaiserslautern (H), 3:0 Regensburg (A).

Letzte Spiele Nürnberg vs. Düsseldorf: 1:3 (A), 0:5 (H), 2:0 (H), 5:3 n. E. (H), 1:0 (A).

Die Fortunen starteten sehr stark in die Saison und sollten die ersten sieben Spieltage ohne Niederlage bestreiten. Fünf Siege und zwei Remis ließen Düsseldorf an der Tabellenspitze landen. Zuletzt befanden sich die Kicker aus Nordrhein-Westfalen jedoch im freien Fall. Nur ein Triumph resultierte aus den vergangenen sechs Liga-Spieltagen. Dem 3:0 gegen Regensburg stehen ein Remis und vier Niederlagen gegenüber.

Auswärts lassen sich die Kicker von Trainer Daniel Thioune nicht die Butter vom Brot nehmen und blicken auf fünf Siege und eine Niederlage. Hinter Magdeburg übernimmt F95 die Rolle des auswärtsstärksten Teams der Liga. Elf der insgesamt 18 Tore in der aktuellen Saison wurden in der Fremde erzielt. Die Offensive verpasste lediglich beim 0:1 in Münster einen eigenen Treffer. Düsseldorf absolvierte alle sechs Auswärtsspiele mit weniger als 5,5 Toren.

So seht ihr Nürnberg - Düsseldorf im TV oder Stream:

01. Dezember 2024, 13:30 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Begegnung zwischen beiden Konkurrenten wird von Sky übertragen und ist somit nicht im Free-TV verfügbar. Wer die Paarung am Sonntag ab 13:30 Uhr verfolgen möchte, benötigt ein Abo beim Bezahlsender.

Nürnberg vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Ja. Reichert - Jeltsch, Knoche, Karafiat - Villadsen, Jander, Castrop, Danilo Soares, Justvan - Emreli, Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Seidel, Yilmaz, Flick, Janisch, Joachims, Lubach, Pick, Serra

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, Oberdorf, Iyoha - Sobottka, Klaus, Johannesson, Rossmann, Schmidt - Pejcinovic

Ersatzbank Düsseldorf: Schock, Siebert, Lunddal, Haag, Appelkampf, van Brederode, Kownacki, Niemiec, Vermeij

FCN-Coach Klose wird voraussichtlich in seinem 16. Spiel an der Seitenlinie der Nürnberger am 3-4-1-2 festhalten. Vermutlich würde sich der einstige Neuner selbst gerne im Sturm aufstellen. Die Mittelfranken haben nämlich ein Offensivproblem. Es mangelt schlichtweg an einem Knipser im Angriff. Stefanos Tzimas ist mit sechs Toren in zehn Begegnungen der beste Torjäger in den eigenen Reihen.

Satte 105 Spiele hat Trainer Daniel Thioune mit Fortuna Düsseldorf bereits absolviert. Seine Ausbeute pro Match beträgt im Schnitt 1,78 Punkte. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Zumal Düsseldorf mit 36,58 Millionen Euro hinter Köln, Hertha und dem Hamburger SV den teuersten Kader im deutschen Unterhaus hat.

Seit dem Abgang von Christos Tzolis, der in der vergangenen Spielzeit 22 Tore erzielte, mangelt es den Fortunen an einem Knipser im Angriff. Vincent Vermeij, der im Vorjahr mit 12 Toren überzeugte, erzielte bisweilen erst einen Treffer in dieser Saison. Ob in unserem Nürnberg Düsseldorf Tipp der Knoten platzt, wird sich zeigen.

Unser Nürnberg - Düsseldorf Tipp: Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore

Wenngleich beide Mannschaften in der Offensive das eine oder andere Problem aufzeigen, trauen wir sowohl den Mittelfranken als auch den Recken aus Nordrhein-Westfalen in unserer Nürnberg Düsseldorf Prognose mindestens einen Treffer zu.

Dennoch tendieren wir zu keinem Schützenfest. Aufgrund der schwachen Leistungen an den vergangenen Spieltagen, sind beide Konkurrenten verunsichert und werden anfangs den Fokus auf die Defensive legen, um kein Gegentor zu kassieren.