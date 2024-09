Nürnberg - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2024

SPORT1 Betting 19.09.2024 • 23:00 Uhr Nürnberg - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie verläuft die Rückkehr von Coach Fiel ins Frankenland?

Unser Nürnberg - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Sowohl der Club als auch die Hertha wollen sich nach einem mittelmäßigen Start nach oben orientieren. Im Wett Tipp heute dürfte das aber am ehesten den Gästen aus Berlin gelingen.

In der vergangenen Saison betreute Cristian Fiel den 1. FC Nürnberg und kam in 34 Zweitliga-Spielen lediglich auf 40 Punkte. Von sieben Club-Trainern, die in der eingleisigen 2. Liga für den Verein bei mindestens so vielen Spielen auf der Bank saßen, kam keiner auf so wenige Zähler. Trotzdem wurde der Coach im Sommer von der Hertha aus Berlin abgeworben und trifft am Samstag nun erstmals auf seinen alten Arbeitgeber. Bei der Nürnberg Hertha Prognose trauen die Wettquoten den Gästen sogar etwas zu.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Happybet den Nürnberg Hertha Wett Tipp heute „Sieg Hertha (DNB)“.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Hertha auf „Sieg Hertha (DNB)“:

Nürnberg konnte nur 2 der letzten 7 Heimspiele gewinnen

Die Hertha ist auswärts unter Coach Fiel noch ungeschlagen

Die Berliner haben lediglich 1 der jüngsten 4 Gastspiele beim Club verloren (2S, 1U)

Nürnberg vs Hertha Quoten Analyse:

Der Club und der BSC haben nach fünf Spieltagen jeweils sieben Punkte auf dem Konto. Obwohl die Franken am Samstag daheim antreten, sind sie laut den Nürnberg vs. Hertha Quoten die leichten Außenseiter.

Ihr bekommt für einen Dreier der Hausherren bei den Buchmachern, unter denen sich auch immer mehr Sportwetten Anbieter mit Apple Pay befinden, eine Quote im Schnitt von 2,87. Wenn die Gäste die drei Punkte mit nach Hause nehmen, wird das mit Nürnberg gegen Hertha Wettquoten zwischen 2,20 und 2,32 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Hertha Prognose: Die Moral spricht für den Club - aber was noch?

Mit der Verpflichtung von Trainer Miroslav Klose wurde in Nürnberg eine große Euphorie entfacht. Mit nur vier Punkten aus den ersten vier Spielen bekam die Stimmung im Frankenland aber schnell einen ersten Dämpfer verpasst. So stand der Club am vergangenen Spieltag beim sieglosen Aufsteiger Ulm unter Zugzwang. Am Ende sicherte sich der FCN nach einem Elfmeter in der neunten Minute der Nachspielzeit, der den Treffer zum 2:1-Sieg bedeutete, den ersten Auswärts-Dreier der Saison. Somit steht der FCN vor dem Nürnberg Hertha Tipp eigentlich gerade mal drei Punkte hinter Rang 4.

Ein wirkliches System ist bei der jungen und rundum erneuerten Mannschaft aber noch nicht erkennbar. Der Club gab in dieser Zweitliga-Saison die wenigsten Schüsse aller Teams ab (50) und hat die zweitwenigsten Strafraumaktionen (94). Immerhin können die Franken die zweitbeste Chancenverwertung der Liga (22,9 Prozent) vorweisen. Lediglich drei Teams ließen mehr Schüsse aufs gegnerische Tor zu (76). Als eines von vier Teams schaffte man noch kein Spiel ohne Gegentor. Immerhin holte die Truppe von Coach Klose alle sieben Punkte nach Rückständen.

Nach einem schwachen Start mit nur einem Punkt aus zwei Spielen hatte die Hertha in der Liga zuletzt mit sieben Zählern in drei Spielen einiges an Boden gutgemacht. Doch am vergangenen Wochenende mussten die Berliner mit dem 0:2 daheim gegen Düsseldorf einen Rückschlag hinnehmen. Dabei offenbarte sich mal wieder die alte Schwäche des BSC: Die Anfälligkeit bei ruhenden Bällen! Beide Gegentore entsprangen Freistößen. So setzte es beide Niederlagen unter Cristian Fiel in Heimspielen (Paderborn, Düsseldorf).

Auswärts stehen die Hauptstädter bei einem Sieg (Kaiserslautern) und einem Remis (HSV). In der eingleisigen 2. Liga konnte der Verein nur in der Saison 2010/11 die ersten drei Auswärtsspiele einer Saison ohne Niederlage überstehen. Zudem kam man im Pokal mit einem 5:1 zu Gast bei Hansa Rostock eine Runde weiter. Wenn die Berliner mal in Führung gehen, läuft es gut. Als eines von fünf Teams gab die Hertha in der laufenden Zweitliga-Saison unter Trainer Fiel noch keinen Punkt nach einer Führung ab. Bleibt das auch so in der Nürnberg Hertha Prognose?

Nürnberg - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:1 Ulm (A), 6:0 Erzgebirge Aue (H), 0:4 Magdeburg (H), 1:1 Darmstadt (A), 5:3 n.E. Saarbrücken (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:2 Fortuna Düsseldorf (H), 4:3 Kaiserslautern (A), 2:0 Jahn Regensburg (H), 5:1 Hansa Rostock (A), 1:1 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Hertha: 3:3 (A), 3:1 (H), 1:3 (H), 0:1 (A), 0:2 (H)

Beide Traditionsvereine spielten schon 51 Mal gegeneinander. 34 Duelle wurden in der Bundesliga ausgetragen. Der Club liegt im Vergleich knapp vorne (22S, 11U, 18N). Vor allem im Unterhaus haben die Berliner mit vier Remis und vier Niederlagen noch kein wirkliches Rezept gegen die Franken gefunden.

In der Vorsaison erzielte der FCN gegen die Hertha sogar sechs Tore (3-1 H, 3-3 A). Gegen keinen anderen Verein glückten 2023/24 mehr Treffer. Den letzten Sieg in Nürnberg feierte der BSC im Januar 2019 mit einem 1:0 noch in der Bundesliga. Davor gab es im Dezember 2015 im Pokal auch einen Auswärtserfolg der „Alten Dame“ beim FCN (2:0).

Der Club und die Hertha sind die beiden Zweitligisten mit den meisten Gegentoren im Jahr 2024. Beide kassierten in 22 Partien je 41 Gegentreffer. Nürnberg spielte nur in einer der letzten 14 BL2-Partien zu Null, der BSC nur in einer der letzten 10.

So verspricht der Nürnberg Hertha Tipp „Beide Teams treffen“ durchaus Erfolg. Von Bwin gibt es somit auch nur eine Quote von 1,50. In Verbindung mit dem aktuellen Bwin Gutschein Code könnt ihr die Wette aber deutlich attraktiver gestalten.

So seht ihr Nürnberg - Hertha im TV oder Stream:

21. Juni 2024, 13 Uhr, Max-Morlock-Stadion

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Wie alle Spiele der Zweitliga-Saison 2023/24 ist auch das Duell zwischen Nürnberg und der Hertha live exklusiv bei Sky zu sehen.

Los geht es am Samstag im Max-Morlock-Stadion um 13 Uhr.

Nürnberg vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Castrop, Knoche, Jeltsch, Danilo Soares - Jander, Flick, Goller, Justvan, Forkel - Schleimer

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia - Seidel, Villadsen, Yilmaz, Emreli, Okunuki, Duman, Karafiat

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Demme, Maza, Karbownik - Cuisance, Schuler, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck - Dudziak, P. Dardai, Winkler, Sessa, Thorsteinsson, Niederlechner, Klemens

Die Hertha muss aktuell ohne wichtige Spieler wie Fabian Reese, John Anthony Brooks und Linus Gechter auskommen.

Bei den Hausherren fehlt die PAOK-Leihgabe Stefanos Tzimas aufgrund seiner Roten Karte für zwei Spiele.

Unser Nürnberg - Hertha Tipp: Sieg Hertha (DNB)

Der Club hat immerhin schon sieben Punkte auf dem Konto. Zudem spricht die BL2-Bilanz gegen den BSC und klar für den FCN. Doch wirklich überzeugen konnte die junge Mannschaft der Franken nach dem Umbruch im Sommer unter Coach Klose noch nicht.

Nun trifft man auf einen Trainer, der sich ganz gut in Nürnberg auskennt. Die Berliner fühlen sich aktuell unter Coach Fiel in der Fremde wohler als im Olympiastadion. So sind die Gäste am Samstag auch für uns zurecht die Favoriten.