Nürnberg - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 19.01.2025

Unser Nürnberg - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.01.2025 lautet: Freunde von Toren kommen in diesem Duell auf ihre Kosten. Obwohl der Zweite auf den Elften trifft, fallen im Wett Tipp heute Treffer auf beiden Seiten.

Am 19. Januar 2025 um 13:30 Uhr treffen im Max-Morlock-Stadion der 1. FC Nürnberg und der Karlsruher SC in einem spannenden Duell der 2. Bundesliga aufeinander.

Nürnberg, derzeit auf Platz 11 der Tabelle, wird von Miroslav Klose trainiert und hat in den letzten fünf Spielen eine durchwachsene Form gezeigt (SNNUN). Der Karlsruher SC, unter der Leitung von Christian Eichner, steht auf Platz 2 und hat ebenfalls eine wechselhafte Form (SSNNS).

Beide Teams haben in der Vergangenheit oft viele Tore erzielt und auch kassiert, was eine spannende Partie in der Nürnberg Karlsruhe Prognose verspricht.