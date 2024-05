Thunder - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 08.05.2024

Unser Thunder - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 08.05.2024 lautet: Der First-Seed im Westen aus Oklahoma trifft in der 2. Runde der Playoffs auf die Mavericks, die sich in sechs Spielen gegen die Clippers durchsetzen konnten. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute eine spannende Partie auf Augenhöhe mit einem starken Luka Doncic.

Die jungen Thunder hatten in der ersten Runde der Postseason keine Probleme mit den schwachen Pelicans ohne Zion Williamson und holten den Sweep. Daher gehen die Männer von Coach Daigneault ausgeruht in die erste Partie gegen die Dallas Mavericks. Diese rieben sich in einigen engen Matches gegen die Clippers. Dies dürfte vor allem Luka Doncic gut getan haben, der über weite Strecken der 1. Runde mit einer Erkältung und einem angeschlagenen Knie spielte und nun mit voller Energie gegen die Thunder antreten dürfte.

Unser Wett Tipp heute: “Doncic Über 32,5 Punkte” mit einer Quote von 1,95 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Thunder vs Mavericks auf “Doncic Über 32,5 Punkte”:

Doncic erzielte in den letzten 5 Spielen gegen die Thunder jeweils mindestens 31 Punkte.

Doncic legte in diesen Playoffs im Schnitt 29,8 Punkte pro Partie auf und war dabei angeschlagen.

Luka Doncic erzielte in seinen 34 Playoff-Spielen bisher im Schnitt 32,1 Punkte.



Thunder vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen das Heimteam aus Oklahoma leicht im Vorteil gegen die Dallas Mavericks um Luka Doncic und Kyrie Irving. Das belegen die Quoten auf dem Zwei-Weg-Markt, die für einen Heimsieg mit einer Quote von 1,60 und einen Auswärtssieg mit einer Quote von 2,30 in den Büchern notiert sind.

Bei den Gesamtpunkten bleiben die Buchmacher dabei eher konservativ und vergeben für eine Wette auf Über bzw. Unter 217,5 Punkte Quoten von jeweils 1,85. In den letzten neun Duellen zwischen den beiden Teams wurden im Schnitt 233 Punkte erzielt, was aufgrund der großzügigen Linie der Referees in dieser Postseason jedoch eine recht hohe Marke ist. Die Mavericks definieren sich zudem im Jahre 2024 tatsächlich eher über ihre starke Defensive, sodass wir zu einer “Unter 217,5 Punkte”-Wette tendieren würden, die sich recht einfach mit einer Freiwette ohne Einzahlung risikofrei gestalten ließe.

Thunder vs Mavericks Prognose: Trifft Doncic den Distanzwurf?

Die Thunder spielten eine famose Saison und konnten sich nach 82 Spielen auf den ersten Platz der Western Conference kämpfen. Dabei legte das junge Team um Shooting-Star Shai Gilgeous-Alexander das drittbeste Offensiv Rating und das viertbeste Defensiv Rating der gesamten Liga auf. Das resultierte im zweitbesten Net Rating der NBA mit +7,4.

In den bisherigen Playoffs konnte dieser Wert in den ersten vier Spielen sogar auf +16,7 angehoben werden. Dazu muss jedoch gesagt werden, dass die Pelicans ohne Zion Williamson das mit Abstand schwächste Team dieser Postseason im Westen und somit ein gefundenes Fressen für das Team aus Oklahoma waren. Die Dallas Mavericks sind da, nicht zuletzt aufgrund der enormen Star-Power im Kader, schon ein ganz anderes Kaliber.

Die Mavericks spielten eine recht durchwachsene Saison, konnten jedoch mit einem starken letzten Drittel der Spielzeit den fünften Platz der Western Conference erklimmen und holten dabei sieben Siege weniger als der kommende Gegner aus Oklahoma City. Nach der Trade Deadline und der Akquisition von Daniel Gafford und P.J. Washington stellten die Mavericks eine der besten Defensiven der Liga, konnten diese auch in die Playoffs transferieren und die Clippers vor allem durch eine giftige Verteidigung vor große Probleme stellen.

Doch auch die Offensive kann natürlich mit Luka Doncic und Kyrie Irving, der erneut bewies, dass er einer der besten Ballhandler und Shotmaker der gesamten Liga ist, jederzeit heiß laufen. So stellen die Mavericks in dieser Postseason den viertbesten Angriff mit einem Wert von 117,7 Punkten.

Thunder - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thunder: 97:89 Pelicans (A), 106:85 Pelicans (A), 124:92 Pelicans (H), 94:92 Pelicans (H), 135:86 Mavericks (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 114:101 Clippers (H), 123:93 Clippers (A), 111:116 Clippers (H), 101:90 Clippers (H), 96:93 Clippers (A).

Letzte 5 Spiele Thunder vs. Mavericks: 135:86 (H), 126:119 (H), 111:146 (A), 126:120 (A), 120:109 (H).



Die Thunder schlugen die Pelicans vor allem durch ihre enorm starke Defensive, die jedoch natürlich auch vom Fehlen von Zion Williamson und einer schwachen Wurfquote des gesamten Teams aus dem Big Easy profitierte. Ein Defensiv Rating von 94,9 ist trotzdem sagenhaft gut, wird jedoch gegen ein Team um Luka Doncic definitiv nicht zu halten sein. Der Slowene ist zweifelsfrei einer der besten Offensivspieler der NBA und konnte zudem in dieser Postseason auch durch engagierte Arbeit am defensiven Ende des Feldes überzeugen. Beim Distanzwurf kann sich der Point Guard im Körper eines Power Forwards sicherlich noch deutlich steigern. Dieser fiel in den sechs Spielen gegen die Clippers mit im Schnitt 23,9 Prozent extrem schlecht.

Für die Mavericks könnte das Rebounding eine wichtige Rolle im Duell mit den Thunder spielen. Durch ihre Länge sollten die Texaner hier deutliche Vorteile gegenüber OKC haben und sich dadurch einfache Punkte erspielen können, zumal das Team aus Oklahoma City die viertschwächste Rebound-Rate aller Mannschaften der NBA in der Regular Season aufwies. Solltet ihr das Heimteam aus dem Mittleren Westen der USA im Vorteil gegen die Mavericks sehen und zudem auf der Suche nach einer risikoreichen Wette sein, könnte ein “Sieg Thunder & Beide Teams Über 110 Punkte”-Tipp mit einer Quote von 6,25 bei ODDSET etwas für euch sein. Immerhin konnten beide Mannschaften in sechs der letzten acht Duelle diese Marke jeweils übertreffen. Beim Top-Anbieter wartet zudem aktuell der starke ODDSET Sportwetten Bonus auf euch!

Unser Thunder - Mavericks Tipp: Doncic Über 32,5 Punkte

Luka Doncic sah im letzten Spiel gegen die Clippers schon deutlich fitter aus und könnte nun nach ein paar freien Tagen nahezu an seinem Maximum agieren. Sollte zudem der Distanzwurf des Slowenen zumindest durchschnittlich fallen, werden auch die starken Verteidiger der Thunder wenige bis keine Mittel finden, den Superstar der Mavs zu stoppen.