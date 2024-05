Karagümrük – Trabzonspor Tipp, Prognose, Quoten 8.5.2024

Unser Karagümrük - Trabzonspor Sportwetten Tipp zum Türkiye Kupasi Spiel am 08.05.2024 lautet: Erstmals in der Vereinsgeschichte steht Fatih Karagümrük im Halbfinale des türkischen Pokals und hat bereits Geschichte geschrieben. In unserem Wett Tipp heute dürfte es aber eng werden.

Karagümrük, die Schützlinge aus Istanbul, musste sich jüngst bei Kayserispor mit einem 2:2-Remis zufrieden geben und verpasste somit trotz zwischenzeitlicher Führung einen Dreier. Aber auch Trabzonspor ging nach wettbewerbsübergreifend drei Siegen am Stück kürzlich bei Samsunspor mit 1:3 leer aus. Das Hinspiel im Pokal-Semifinale entschied das Team aus Trabzon aber mit 3:2 für sich.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gäste vorne und tendieren zu einem torreichen Auswärtssieg. Für “Sieg Trabzonspor” serviert Betano eine Quote von 2,32.

Darum tippen wir bei Karagümrük vs Trabzonspor auf “Sieg Trabzonspor”:

Trabzonspor holte in der laufenden Spielzeit 21 Punkte mehr als Karagümrük.

Bereits im Hinspiel setzten sich die Kicker aus Trabzon mit 3:2 durch.

Nur einen der 5 Gastauftritte bei den Schwarz-Roten musste der siebenfache türkische Meister als verloren abschreiben (3S, 1U).



Karagümrük vs Trabzonspor Quoten Analyse:

Obwohl Trabzonspor in der laufenden türkischen Süper-Lig-Saison 21 Punkte mehr holen konnte als der kommende Gegner, liegen die Siegquoten für den klassischen 3-Weg-Wettmarkt dennoch nicht allzu weit auseinander. Die Gäste sind mit einer Quote im 2,30er Bereich als leichter Favorit im türkischen Pokal (Türkiye Kupasi) gesetzt und das nicht grundlos. Immerhin zählen die Mannen von Trainer Abdullah Avci zu den Top 3 der auswärtsstärksten Teams der türkischen Liga (8S, 3U, 7N) und auch nur einen der letzten fünf Gastauftritte musste Trabzonspor bei Karagümrük mit einer Niederlage abgeben.

Vier der letzten fünf Direktvergleiche endeten mit drei oder gar mehr Toren in der Summe. Auch für das kommende Duell schlägt das Karagümrük vs Trabzonspor Quoten Pendel der Sportwetten Anbieter doch zu Gunsten eines eher offensiven Duells aus, wo am Ende vermutlich drei oder mehr Treffer zu bejubeln sind. Wer seine Karagümrük vs Trabzonspor Wetten mobil von unterwegs aus spielen möchte, dem können wir bedenkenlos die Sunmaker Sportwetten App ans Herz legen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karagümrük vs. Trabzonspor Prognose: Kommt Karagümrük nach der Hinspiel-Pleite noch einmal zurück?

Erst im Jahr 2020 schaffte Karagümrük den Sprung ins türkische Oberhaus und verweilt dort seit nunmehr vier Jahren. Gegenüber dem Vorjahr ist aber mittlerweile ein sehr deutlicher Leistungsabfall zu vernehmen. Satte acht Ränge hat Karagümrük im Vergleich zur letzten Saison eingebüßt und belegt in der Tabelle den 15. Platz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist mittlerweile auf zwei Punkte geschrumpft.

Selbst der Trainerwechsel scheint derzeit verpufft. Erst am 13. März löste Tolunay Kafkas nach nur 17 Begegnungen den bis dato erfolglosen Übungsleiter Shota Arveladze ab. Als ausschlaggebender Punkt dürfte der Trainer aber nicht fungiert haben, selbst nach dem Wechsel sind die Leistungen mit zwei Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen als sehr durchwachsen zu bewerten.

Der türkische Pokal sorgt für Abwechslung. Auch dort sind die Kicker aus Istanbul nach dem 2:3 im Hinspiel bereits unter Zugzwang. Gegen Konkurrenten der Plätze 1 bis 7 brachte keines der Heimspiele in der Süper Lig einen Triumph mit sich (3U, 3N). Lediglich in einem der sechs genannten Duelle stand hinten die Null.

Im Pokal führten alle drei Heimspiele gegen Derincespor (3:1), Kırklarelispor (2:0) und zuletzt Samsunspor (2:1) zu mindestens zwei selbst erzielten Treffern. Der bisher größte Triumph war jedoch der 2:0-Auswärtssieg im Viertelfinale bei Galatasaray.

Karagümrük - Trabzonspor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karagümrük: 2:2 Kayserispor (A), 4:1 Antalyaspor (H), 2:3 Trabzonspor (A), 2:1 İstanbulspor (A), 1:2 Fenerbahçe (H).

Letzte 5 Spiele Trabzonspor: 1:3 Samsunspor (A), 4:2 Gaziantep (H), 3:2 Karagümrük (H), 2:1 Kayserispor (A), 0:1 Sivasspor (H).

Letzte Spiele Karagümrük vs. Trabzonspor: 2:3 (A), 1:5 (A), 0:0 (H), 1:4 (A), 4:1 (H).



Trabzonspor rangiert derzeit auf Platz 3 im türkischen Oberhaus und darf von der Teilnahme an der Europa League träumen, wobei die Konkurrenz mit Basaksehir und Besiktas auf der Lauer liegt. Als Dämpfer war jedoch die 1:3-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Samsunspor zu betrachten. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist jedoch im Pokal nicht zu rechnen. Bisweilen gaben sich die Mannen von Trainer Abdullah Avcı mal abgesehen vom 2:1 n.V. bei Darıca SK im Pokal keine Blöße. Gegen Çorum SK (3:1), Manisa BBSK (3:1) und Basaksehir (1:0) standen souveräne Leistungen zu Buche.

Wenngleich das Hinspiel gegen Karagümrük nicht ganz so stark gestaltet wurde, gilt es zu beachten, dass der neunmalige türkische Meister einen ganzen Durchgang aufgrund des Platzverweises von Enis Destan in Unterzahl bestritt. Der Mittelstürmer, der im Sommer von Warta Posen verpflichtet wurde, fehlt im Rückspiel. Auswärts hat Trabzonspor in der Süper Lig eine sehr gute Figur abgegeben und verlor nur eines der acht Fernduelle mit Teams aus dem unteren Tabellenbereich. Dem 2:3 bei Hatayspor stehen sechs Siege und ein Remis gegenüber. Die besten Wettanbieter für Karagümrük vs. Trabzonspor Wetten sind in unserem ausführlichen Sportwetten Vergleich zu finden.

Unser Karagümrük – Trabzonspor Tipp: Sieg Trabzonspor

Unabhängig vom Austragungsort setzten sich die Recken aus der Hafenstadt Trabzon in drei der vergangenen vier direkten Aufeinandertreffen durch. Trotz des knappen 3:2-Erfolgs aus dem Hinspiel sehen wir auch beim erneuten Kräftemessen den neunmaligen türkischen Meister in der Favoritenrolle. Trabzonspor zeigt mit 98,88 Millionen Euro beinahe den vierfachen Kader-Marktwert der Hausherren (24,83 Mio) auf und ist auf allen Positionen besser besetzt. Darüber hinaus trennen satte zwölf Plätze beide Teams in der Tabelle voneinander.