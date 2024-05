Real Madrid - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 08.05.2024

Unser Real Madrid - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 08.05.2024 lautet: Der FCB erlaubte den Königlichen zuletzt in 16 aufeinanderfolgenden Duellen mindestens ein Tor. In unserem Wett Tipp heute setzt sich diese Serie fort.

Ausgeschlossen ist ein Weiterkommen des FC Bayern im Santiago Bernabeu nicht, ein wahrscheinliches Szenario sieht dennoch anders aus. Die Münchner warten seit acht CL-Duellen mit Real Madrid auf einen Sieg (2U, 6N) und konnten weder im Achtelfinale gegen Lazio Rom (0:1) noch im Viertelfinale gegen Arsenal (2:2) auswärts gewinnen.

Ein Auswärtstor gelang der Tuchel-Auswahl immerhin in vier von fünf Gastauftritten und scheint nach dem Hinspiel (2:2) auch gegen die Madrilenen möglich. Für unseren Wett Tipp heute entscheiden wir uns daher für eine Match-Kombi, bestehend aus “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” im Spiel. Die Quote von 1,87 findet ihr bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Bayern auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

In den letzten 3 CL-Heimspielen der Königlichen trafen beide Mannschaften.

Insgesamt fielen in den letzten 3 CL-Heimspielen von Real Madrid 14 Tore (4,6 pro Partie).

Real Madrid hat ein erwartbares Torverhältnis von 21,3:15,3 xG.

Real Madrid vs Bayern Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter sehen Real Madrid für den Einzug ins Endspiel in der Pole Position. Gewinnen die Königlichen ihr Heimspiel, sind Quoten zwischen 1,85 und 1,90 fällig.

Bayern (1:3 vs. Stuttgart) vergeigte am vergangenen Wochenende seine Generalprobe. Real Madrid hingegen siegte gegen Cadiz (3:0) und wurde dank der Barcelona-Niederlage vorzeitig spanischer Meister. Ein Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters wäre mit Quoten von 3,80 bis 4,10 eine Überraschung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Bayern Prognose: Tuchel braucht Tore

Bis auf Manchester City (25,1 xG) und PSG (21,6 xG) hat keine Mannschaft in der Königsklasse mehr erwartbare Tore erzielt als Real Madrid (21,3 xG) und Bayern München (19,1 xG). Dementsprechend gab es die Möglichkeit, das torreiche Hinspiel (2:2) zu antizipieren.

Will der deutsche Rekordmeister seinen Teil der Hürde für ein deutsches Endspiel meistern, braucht die Tuchel-Auswahl auf jeden Fall einen Torerfolg. Der FCB hat keines der letzten 16 europäischen Duelle gegen die Königlichen ohne Gegentor beendet.

Zudem erzielte das Weiße Ballett aus Madrid in 72 der letzten 73 CL-Heimspiele mindestens einen Treffer. In dieser Spielzeit hielten sich die Spieler von Carlo Ancelotti im Santiago Bernabeu nur selten zurück und erzielten in drei von fünf Heimspielen “Über 2,5 Tore”.

Gleichzeitig nahmen die Königlichen in ihren drei vorangegangenen CL-Heimspielen jeweils mindestens ein Gegentor hin und stellen mit 15,3 erwartbaren Gegentoren nach dem BVB (19,7 xGA) die schwächste übrig gebliebene Defensive im Wettbewerb.

Real Madrid - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 Cadiz (H), 2:2 Bayern (A), 1:0 Real Sociedad (A), 3:2 Barcelona (H), 4:3 n.E. Manchester City (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:3 VfB Stuttgart (A), 2:2 Real Madrid (H), 2:1 Frankfurt (H), 5:1 Union Berlin (A), 1:0 Arsenal (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Bayern: 2:2 (A), 1:3 (A), 2:2 (H), 2:1 (A), 4:2 n.V. (H).

In der Regel ist es in der K.o.-Phase der Champions League ein Nachteil, die zweite Begegnung fernab der eigenen Arena auszutragen. Bayern stellte zuletzt eine Art Antithese auf und verlor nur eines der vorangegangenen acht Rückspiele in der Ferne (5S, 2U).

Hinzu kommt, dass die Madrilenen ihre letzten beiden Champions-League-Heimspiele im Santiago Bernabeu nicht gewonnen haben (2U). Erst teilte sich der frischgebackene spanische Meister mit RB Leipzig die Punkte (1:1), dann gab es ein wildes 3:3 gegen Manchester City.

Zwei der drei vorangegangenen CL-Heimspiele enthielten sechs Treffer und boten den Zuschauern im Santiago Bernabeu ein knackiges Spektakel. Bayern zeigte beim letzten Gastauftritt gegen Arsenal (2:2), dass Tore auch außerhalb der Allianz Arena möglich sind.

Ein Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Bayern ist nicht die schlechteste Auswahl, um auf “Über 3,5 Tore” in der Begegnung zu setzen. Mit einer Wette ohne Einzahlung bleibt das Risiko gering und die Quoten rund um 2,40 bestehen.

Unser Real Madrid - Bayern Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Wir erwarten ein relativ ausgeglichenes Spiel, in dem sich Bayern, wie bereits gegen Arsenal, eher aufs Kontern verlagern kann. Das vereinfacht die Abläufe im Angriff der Münchner und könnte ein torreiches Duell forcieren, bei dem beide Fanlager auf ihre Kosten kommen.