Nürnberg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2024

SPORT1 Betting 08.08.2024 • 23:00 Uhr Nürnberg - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Klebt Miroslav Klose die Lücken in seiner Defensive zu?

Unser Nürnberg - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.08.2024 lautet: Am ersten Spieltag sah Miroslav Klose über 35 Minuten eine starke Leistung seiner Clubberer. Danach brach Nürnberg gegen Karlsruhe allerdings ein und verlor mit 2:3. Die Defensive der Franken ist auch in unserem Wett Tipp heute ein zentrales Thema.

Nüchtern analysierte Miroslav Klose im Nachgang die 2:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen den KSC. Nach 35 Minuten sah der Ex-Nationalstürmer einen Bruch im Spiel seines 1. FC Nürnbergs. Zudem monierte Kapitän Robin Knoche, es dem Dreifach-Torschützen Budu Zivzivadze zu einfach gemacht zu haben.

Leichter wird die Aufgabe für den 1. FCN gegen fulminant gestartete Knappen nicht. Schalke gewann das Auftaktspiel gegen Braunschweig mit 5:1 und gab nach Fürth (9) die meisten Torschüsse aller Zweitligisten ab. In unserem Wett Tipp heute geht der Sturmlauf für Schalke weiter. Bei Sunmaker haben wir eine Quote von 1,84 für „Schalke Über 1,5 Tore“ als Ziel auserkoren.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Schalke auf „Schalke Über 1,5 Tore“:

Nürnberg kassierte am ersten Spieltag 3 Gegentore (1,9 erwartbare Gegentore).

Schalke gab beim Auftaktspiel gegen Braunschweig 8 Torschüsse ab (2.).

S04-Neuzugang Moussa Sylla war im ersten Pflichtspiel an 3 Toren direkt beteiligt (2 Tore, 1 Vorlage).

Nürnberg vs Schalke Quoten Analyse:

Miroslav Klose ist ein spannendes Thema im deutschen Unterhaus und eine viel beobachtete Trainer-Personalie. Zum Auftakt seiner Trainerkarriere auf deutschem Boden gab es Licht und Schatten. Die Buchmacher erwarten bei Siegquoten bis 3,05 weiterhin einige Herausforderungen in der Entwicklung der Clubberer.

Für Schalke 04 fügten sich am ersten Spieltag viele Punkte passend ineinander und schufen das Gesamtbild einer 5:1-Show gegen Braunschweig. Für den zweiten Pflichtspiel-Sieg in Serie könnt ihr mit einer Gratiswette bei Siegquoten bis 2,25 für die Knappen kaum etwas falsch machen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Schalke Prognose: Asche verwandelt sich in einen Phoenix

Die Knappen waren während der Sommerpause äußerst aktiv auf dem Transfermarkt. Die Verantwortlichen haben an einem Kader gebastelt, der in den Kampf um den Bundesliga-Aufstieg eingreifen soll.

Unter anderem gelang den Königsblauen mit Moussa Sylla ein Glücksgriff, der sofort zu zünden scheint. Dem 24-Jährigen gelang, wie der ganzen Mannschaft, ein Auftakt nach Maß. Er erzielte einen Doppelpack und war an drei Treffern direkt beteiligt.

Es waren jedoch nicht nur die Neuzugänge, die am ersten Spieltag zur Höchstleistung aufliefen. Tobias Mohr schrieb sein eigenes Märchen, verwandelte sich während der Vorbereitung vom ausgemusterten Profi zum Startelf-Spieler und krönte die Entwicklung mit seinem Traumtor zur 1:0-Führung.

Schalke gab am ersten Spieltag acht Torschüsse ab (2.), erspielte sich 2,1 erwartbare Treffer (6.) und nutzte nahezu jede Großchance (4). Das Selbstvertrauen in Gelsenkirchen ist groß und könnte bei einem Auswärtssieg nochmal einen zusätzlichen Schub erhalten.

Nürnberg - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:3 Karlsruhe (A), 3:0 Juventus (H), 4:2 Blackburn (H), 1:1 1860 München (H), 4:1 Ansbach (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 5:1 Braunschweig (H), 0:0 Twente (H), 0:2 Utrecht (H), 1:0 Verl (A), 2:2 Dynamo Kiew (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Schalke: 0:2 (A), 1:2 (H), 1:0 (A), 1:2 (H), 1:4 (A).

Nürnberg verwandelt sich unter Miroslav Klose. Der neue Trainer will von seiner Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Spielzeit viel mehr Offensive und Zielstrebigkeit zum gegnerischen Kasten sehen.

Das sah über weite Strecken der ersten Halbzeit gegen den KSC gut aus und brachte die Franken mit 2:0 in Führung. Defensiv klaffen allerdings noch riesige Lücken und so gab der 1. FCN sich am Ende doch noch mit 2:3 geschlagen.

Die Clubberer ließen in der gesamten Begegnung 1,9 erwartbare Gegentore sowie die drittmeisten Ballkontakte im eigenen Strafraum (36) gegen sich zu. Zudem fehlte es im individuellen Abwehrverhalten noch an der Abgeklärtheit.

Für Schalke gab es in vier der fünf vorangegangenen Vergleiche mit Nürnberg einen Sieg zu feiern. Den halten wir auch in dieser Partie für denkbar und schlagen den Happybet Bonus für die Quote von 2,25 und dem dazugehörigen „Sieg Schalke“ als Wett-Alternative vor.

Unser Nürnberg - Schalke Tipp: Schalke Über 1,5 Tore

Den Hausherren fehlt in der Defensive die Abstimmung und der bevorzugte Spielstil von Miroslav Klose muss in den nächsten Wochen unter Pflichtspiel-Bedingungen erst noch verinnerlicht werden. Schalke bringt das notwendige Selbstvertrauen mit, um Nürnberg mindestens zwei Tore einzuschenken.