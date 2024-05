Orlando - Inter Miami Tipp, Prognose & Quoten 16.05.2024

Unser Orlando - Inter Miami Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 16.05.2024 lautet: Die Partien mit Beteiligung von Messi und Co. stehen in dieser Saison für viel Spektakel. Da dürfte auch der Wett Tipp heute im Derby gegen die Löwen keine Ausnahme machen.

Die Hoffnung von Inter Miami, dass Lionel Messi der Unterschiedsspieler sein kann, haben sich erfüllt. Ohne den Weltmeister stehen die Pinken bei einer Bilanz von 2-4-6, mit dem „Zauberfloh“ bei 15-7-3. Vermutlich muss das Team demnächst lange ohne ihren Superstar auskommen. Ab dem 20. Juni spielt Messi mit der Nationalmannschaft die Copa America. Danach könnte der 36-Jährige auch noch das Olympia-Team in Paris verstärken. Auf jeden Fall muss Miami, solange der wichtigste Spieler da ist, so viele Punkte wie möglich holen.

Wir spielen am Mittwoch beim Florida-Derby zwischen Orlando und Miami mit einer Quote von 1,55 bei Happybet die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Orlando vs Inter Miami auf „Über 2,5 Tore“:

Miami hat die beste Offensive der MLS

In 13 Liga-Spielen hat der Inter CF schon 20 Gegentore kassiert

In 10 von 14 Duellen beider Teams fielen mehr als 2 Treffer

Orlando vs Inter Miami Quoten Analyse:

Die Löwen aus Florida stehen im Osten nur auf Platz 12. So gehen die Hausherren als leichter Außenseiter ins Heimspiel gegen Messi und Co. Bei der Orlando vs Inter Miami Prognose gibt es Quoten zwischen 2,05 und 2,12 für einen Sieg der Gäste.

Auf der Gegenseite sind die Gastgeber mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,00 aus Sicht der Wettanbieter ohne Steuer sicher auch nicht chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Orlando vs Inter Miami Prognose: Wer punktet im Florida-Derby?

Der Orlando City SC feierte 2015 sein Debüt in der MLS. Erst im Jahr 2020 schafften es die Löwen erstmals in die Playoffs. Zweimal kam das Franchise dann als bestes Ergebnis ins Conference-Semifinale (2020, 2023). Dafür konnte Orlando 2022 mit dem US Open Cup den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte feiern. In der laufenden Spielzeit muss der OCSC wieder um die Playoffs bangen. An den ersten elf Spieltagen reichte es nur für drei Siege. Am Samstag feierte die Mannschaft von Coach Oscar Pareja ein 3:2 bei Philadelphia Union.

Bei dieser Partie erzielte Angreifer Luis Muriel, der im Februar von Atalanta Bergamo verpflichtet wurde, seine ersten beiden Tore für den neuen Verein. City hat in der Saison 2024 nun schon acht Punkte nach Rückstand geholt. Das ist der zweitbeste Wert in der MLS in dieser Spielzeit nach Inter Miami. Während die „Lions“ aus den letzten drei Gastspielen sieben Punkte sammelten, reichte es in den sechs Heimspielen dieses Jahres nur zu einem Sieg (2U, 3N).

In der Vorsaison verpasste Inter Miami die Playoffs als Vorletzter der Conference deutlich. In diesem Jahr läuft es unter Coach Gerardo Martino sowie der alten Barcelona-Connection aus Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba deutlich besser. Das 3:2 am Samstag bei Montreal Impact war der fünfte Sieg in Folge. Damit führen die Pinken den Osten mit 27 Punkten an. Verfolger Cincinnati hat ein Spiel und drei Punkte Rückstand. Allerdings lagen die Herons gegen die Kanadier schon mit 0:2 zurück.

Zum siebten Mal in Folge kassierte Inter das erste Tor einer Partie. Die Defensive ist mit 20 Gegentoren die schwächste in den Top 10 der Eastern Conference. Dafür stellt Miami mit 35 Treffern die mit Abstand beste Offensive der kompletten MLS. Den einzigen wirklichen Rückschlag gab es im Viertelfinale des CONCACAF Champions Cup. Hier schied der Verein von Besitzer David Beckham sang- und klanglos mit zwei Niederlagen gegen den mexikanischen Spitzenklub CF Monterrey aus (1:2, 1:3).

Orlando - Inter Miami Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Orlando: 3:2 Philadelphia Union (A), 0:1 Cincinnati (H), 1:2 Toronto (H), 2:2 Montreal Impact (A), 3:2 DC United (A)

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 3:2 Montreal Impact (A), 6:2 New York RB (H), 4:1 New England (A), 3:1 Nashville (H), 3:2 Sporting KC (A)

Letzte 5 Spiele Orlando vs Inter Miami: 0:5 (A), 1:1 (H), 1:3 (A), 3:1 (A), 1:4 (A)

Nach 14 Duellen ist die Bilanz zwischen Orlando und Miami mit jeweils fünf Siegen und vier Remis komplett ausgeglichen. Nur in zwei Vergleichen ging bei dieser Paarung die Gastmannschaft mit der vollen Punktzahl nach Hause. In Orlando sind die Herons mit vier Remis und zwei Niederlagen auch noch ohne Sieg. Das Hinspiel in der laufenden Saison ging Anfang März allerdings mit 5:0 klar an Inter.

Mann des Tages war dabei Luis Suarez mit vier Scorerpunkten (2 Tore, 2 Vorlagen). Erzielt der Uruguayer am Mittwoch auch mindestens ein Tor, bekommt ihr dafür bei Bwin eine Quote von 2,25. Wenn ihr die Tipps beim Anbieter über Handy oder Tablet spielen wollt, empfehlen wir euch die Bwin App für iOS und Android.

Unser Orlando - Inter Miami Tipp: Über 2,5 Tore

Auf den ersten Blick sind die Pinken im Florida-Derby die klaren Favoriten. Doch beim Rivalen aus Orlando gab es für die Herons bisher nicht viel zu holen. Zudem ist die Defensive von Inter aktuell viel zu wackelig.

Da in den elf Spielen mit Beteiligung der Löwen in dieser Saison auch schon insgesamt 34 Treffer gefallen sind, rechnen wir erneut mit einer torreichen Partie.