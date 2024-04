Osnabrück - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten 20.4.2024

Unser Osnabrück - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfängt der Tabellenletzte aus Osnabrück mutig kämpfende Braunschweiger zum Kellerduell der 2. Bundesliga. Aufgrund der wackeligen Defensiven auf beiden Seiten sollten sich die Fans auf einige Treffer gefasst machen.

Willkommen im Abstiegskampf der 2. Bundesliga! Während die Osnabrücker schon seit längerem als fast sicherer Absteiger gelten, konnten in den letzten sieben Partien vier Siege eingefahren werden. Auch die Eintracht aus Braunschweig stemmt sich gegen den Abstieg, verlor nur eines der letzten vier Spiele und konnte dabei zwei ganz wichtige Siege einfahren.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Braunschweig auf “Über 2,5 Tore”:

In den Spielen von Osnabrück fallen in dieser Saison im Schnitt 2,9 Tore.

In 6 der letzten 9 Duelle zwischen den beiden Teams wurden mindestens 3 Tore erzielt.

Osnabrück stellt die zweitschwächste Defensive der gesamten Liga.



Osnabrück vs Braunschweig Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen in der anstehenden Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig eine sehr ausgeglichene Partie auf alle Zuschauer zukommen. So liegen die Quoten auf dem Drei-Weg-Markt für beide Teams ziemlich nah beieinander. Die Gäste werden mit einer Quote von 2,40 den Gastgebern mit einer Quote von 2,80 leicht vorgezogen.

Osnabrück vs Braunschweig Prognose: Kann sich Braunschweig etwas Luft verschaffen?

Werfen wir zuerst einen Blick auf das Heimteam aus Osnabrück. Der VfL steht seit dem 13. Spieltag auf dem letzten Platz der Tabelle. Mit nur einem einzigen Sieg schien ein Verbleib in der 2. Bundesliga nur ein unrealistischer Traum zu sein. Nachdem zuletzt jedoch vier weitere Siege aus den letzten sieben Spielen mitgenommen wurden, dürften viele Fans und die Verantwortlichen ein schwaches Licht der Hoffnung am Horizont erkennen.

Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt jedoch sieben Punkte, sodass eine Aufholjagd in den letzten fünf Spielen der Saison auch ganz entscheidend von Patzern der Konkurrenz abhängig wäre. Dafür müsste jedoch in jedem Fall ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten Braunschweig am Samstag her.

Doch auch die Braunschweiger werden mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten planen, um dem Abstiegskampf möglichst schnell entfliehen zu können. Der Restspielplan meint es recht gut mit den Niedersachsen, die noch gegen drei der Flop-5-Teams der 2. Bundesliga spielen. Zu diesen gehört die Eintracht freilich auch, die vor allem von einem starken Stretch zur Mitte der Saison mit vier Siegen in Folge zehren. In den letzten vier Spielen gelangen wieder einmal zwei Siege in Folge, bei einer Niederlage und einem Remis.

So konnten sich die Braunschweiger fürs erste aus den Abstiegsrängen verabschieden, liegen jedoch noch punktgleich mit Hansa Rostock, das momentan auf dem Relegationsplatz steht. Die Eintracht stellt in dieser Saison mit 41 Gegentoren eine mittelmäßige Defensive, kann jedoch aufgrund einer schwachen Offensive mit nur 30 Toren viel zu selten davon profitieren.

Osnabrück - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:4 Kiel (A), 2:0 Fürth(H), 1:0 Wiesbaden (A), 0:4 Düsseldorf (H), 2:3 Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:0 Hannover (H), 0:2 Düsseldorf (A), 5:0 Elversberg (H), 2:1 Paderborn (A), 0:1 Rostock (H).

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs. Braunschweig: 2:3 (A), 1:1 (H), 2:2 (A), 0:4 (H), 2:0 (A).



Blicken wir auf den direkten Vergleich der beiden Mannschaften, sehen wir ein relativ ausgeglichenes Bild, mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Braunschweig. Diese konnten 33 der 80 Spiele für sich entscheiden, 23 Spiele gewannen die Osnabrücker, genauso oft endeten die Partien mit einem Unentschieden. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 3,0 Treffer. In den zehn Heimspielen des VfL gegen die Eintracht im Rahmen der 2. Bundesliga stieg dieser Schnitt sogar auf 3,3 Treffer an.

Unser Osnabrück - Braunschweig Tipp: Über 2,5 Tore

In den letzten fünf Spielen zwischen den beiden Teams aus Niedersachsen fielen im Schnitt 3,4 Treffer. Zudem muss Osnabrück unbedingt auf einen Sieg gehen, um überhaupt noch minimale Chancen auf den Verbleib in der Liga am Leben erhalten zu können.