Osnabrück - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2024

SPORT1 Betting 16.08.2024 • 08:00 Uhr Osnabrück - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Gelungenes Trainerdebüt für Freiburgs Schuster?

Unser Osnabrück - Freiburg Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 17.08.2024 lautet: Es ist Freiburgs erstes Pflichtspiel nach der Ära Christian Streich. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass seinem Nachfolger Julian Schuster gleich ein Sieg gelingt.

Bevor am nächsten Wochenende die Bundesliga in ihre 62. Saison startet, werden an diesem Wochenende die Erstrunden-Partien im DFB-Pokal ausgetragen. Dabei muss unter anderem Freiburg an der Bremer Brücke bei Zweitliga-Absteiger Osnabrück ran. Auf der Bank des Sport-Clubs gibt Julian Schuster in der Osnabrück Freiburg Prognose sein Trainerdebüt in einem Pflichtspiel.

Mit einem Sieg will er sich gut einfinden und wenn man sich die Ergebnisse des VfL aus der noch jungen Drittliga-Saison so ansieht, haben wir wenig Zweifel, dass die Gäste hier als Sieger vom Feld gehen. Wir entscheiden uns für den Osnabrück Freiburg Wett Tipp heute „Sieg Freiburg“ mit einer Quote von 1,58 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Freiburg auf „Sieg Freiburg“:

Osnabrück hat die ersten beiden Spiele der neuen Drittliga-Saison zu Null verloren.

Freiburg konnte in jedem der letzten 4 Testspiele mindestens doppelt treffen.

Der Sport-Club hat die viel höhere Qualität im Kader.

Osnabrück vs Freiburg Quoten Analyse:

Wenig überraschend schanzen die Buchmacher, von denen sich auch immer mehr als Sportwetten Anbieter mit Apple Pay klassifizieren, den Gästen aus dem Breisgau die Favoritenrolle zu. Ein Auswärtssieg liefert Osnabrück Freiburg Quoten von im Schnitt 1,55.

Für einen erfolgreichen Tipp auf einen Heimsieg in der regulären Spielzeit kann man dagegen mehr als das Fünffache seines Wetteinsatzes zurückerhalten. Selbst die Osnabrück Freiburg Wettquoten für einen Tipp auf die „Doppelte Chance 1X“ knacken die Marke von 2,00 noch deutlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Freiburg Prognose: Sport-Club siegt standesgemäß

15 Neuzugänge, über 20 Abgänge - es war klar, dass die Drittliga-Saison des VfL Osnabrück nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga keine einfache werden würde. Schon in der Vorbereitung hatte sich das mit nur einem Sieg gegen Regionalligist Rödinghausen (4:0) bei einem Remis gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück (1:1) und zwei weiteren Niederlagen angedeutet.

Besonders schmerzhaft war das 1:5 im letzten Testspiel gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig. Zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Liga setzte sich die Pleiten-Serie dann fort. Sowohl in Sandhausen (0:1) als auch gegen Erzgebirge Aue (0:2) gelang den Lila-Weißen noch nicht einmal ein Tor. Nach zwei Spieltagen stehen sie auf dem letzten Tabellenplatz.

Saisonübergreifend hat der VfL nur eines seiner letzten acht Pflichtspiele gewonnen. Von den anderen sieben Partien wurden sechs verloren (1U). Das sind Zahlen, die unsere Osnabrück Freiburg Prognose untermauern. Bei fünf der erwähnten sechs Niederlagen kassierte das Team von der Bremer Brücke zudem mindestens zwei Gegentreffer.

Insofern kann sich auch ein Osnabrück Freiburg Tipp auf einige Tore der Gäste anbieten. Bisher kreuzten die beiden Vereine 25 Mal die Klingen. Fast alle Duelle datieren allerdings aus dem Jahr 2009 oder früher - mit Ausnahme des bisher letzten.

Osnabrück - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:2 Erzgebirge Aue (H), 0:1 Sandhausen (A), 1:5 Braunschweig (A), 4:0 Rödinghausen (A), 2:4 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:2 Fiorentina (H), 3:2 Straßburg (N), 2:2 Straßburg (N), 2:2 Fürth (H), 1:1 Altach (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Freiburg: 1:1, 2:2 n.V., 2:3 i.E. (H), 1:4 (A), 2:2 (H), 1:1 (A), 2:1 (H)

Denn zuletzt standen sich die beiden Vereine im Sechzehntelfinale des DFB-Pokals 2021/22 gegenüber. Nachdem sich der VfL in der letzten Minute der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hatte (1:1), rettete sich der SCF in der letzten Minute der Verlängerung ins Elfmeterschießen (2:2), in dem er schließlich die Oberhand behielt (3:2).

Einen solchen Krimi würde sich Julian Schuster in seinem ersten Pflichtspiel als Freiburg-Trainer sicherlich gerne ersparen. Der neue Coach, der auf den legendären Christian Streich, der seinen Vertrag nach zwölfeinhalb Jahren nicht nochmal verlängert hatte, folgte, konnte mit der Vorbereitung seines Teams auf die neue Saison nur bedingt zufrieden sein.

In fünf Testspielen hatte es zwar keine Niederlage, aber eben auch nur einen Sieg gegeben. Die übrigen vier Partien endeten damit allesamt remis. In jedem der letzten vier Freundschaftsspiele schoss der Sport-Club mindestens zwei eigene Tore, allerdings kassierte er auch in jeder dieser vier Begegnungen genau zwei Gegentreffer.

In nur einem der letzten zehn Spiele (Test- und Pflichtspiele) hielten die Breisgauer hinten die Null. Bei entsprechend lukrativen Osnabrück Freiburg Quoten für die Kombi „Sieg Freiburg & Beide Teams treffen“ würden wir auch diese Alternative ins Auge fassen. Insbesondere ist diese Kombi eine gute Option für Sportwetten mit Startguthaben.

Unser Osnabrück - Freiburg Tipp: „Sieg Freiburg“

Der Sport-Club geht auch für uns als klarer Favorit in diese Begegnung. Die Gastgeber verloren ihre ersten beiden Pflichtspiele in dieser Saison zu Null und empfangen die Gäste als Letzter der 3. Liga. Wir sind überzeugt, dass sich die größere Qualität im Kader des SCF an der Bremer Brücke durchsetzen wird.