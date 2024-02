Osnabrück - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2024

Unser Osnabrück - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.02.2024 lautet: Neun Punkte fehlen Osnabrück auf den Relegationsplatz, dieser wird von Gegner Hansa Rostock belegt. Im Wett Tipp heute gehen wir von einem umkämpften, torarmen Spiel aus.

Uwe Koschinat wartet beim VfL Osnabrück weiterhin auf den ersten Sieg. Zumindest aus moralischer Perspektive war das 2:2 gegen Nürnberg ein Erfolg. Osnabrück wehrte sich und holte trotz doppeltem Rückstand einen Zähler. Nun geht es an der Bremer Brücke um alles, denn gegen den direkten Konkurrenten aus Rostock zählt nur ein Sieg. Die Hansa-Kogge konnte den Rückenwind aus dem Sieg gegen Elversberg (2:1) nicht mitnehmen und verlor in Hannover (1:2). In der Ferne erzielte die Selimbegovic-Elf bislang nur acht Treffer.