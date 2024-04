Österreich – Deutschland Frauen Tipp, Prognose & Quoten

Unser Österreich - Deutschland Frauen Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 05.04.2024 lautet: Alle drei direkten Duelle mit Österreich haben die DFB-Frauen gewonnen. Eine Bilanz, die in unserem Wett Tipp heute unangetastet bleiben dürfte.

Die österreichische Frauen-Nationalmannschaft wartet 2024 weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Neben einem vernichtenden 2:7 gegen England wurden kürzlich beim 1:1 gegen Dänemark die Punkte geteilt. Die DFB-Frauen starteten mit einem 1:2-Misserfolg gegen Frankreich ins Fußballjahr 2024. Zuletzt sprang aber gegen die Niederländerinnen ein 2:0-Triumph heraus.

In unserem Wett Tipp heute gehen wir von keinem Schützenfest aus und spielen “Sieg Deutschland & Unter 3,5 Tore” zu einer Quote von 2,05 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Österreich vs Deutschland Frauen auf “Sieg Deutschland & Unter 3,5 Tore”:

Österreich absolvierte 9 der vergangenen 10 Spiele mit weniger als 3,5 Toren.



Die DFB-Frauen bestritten die letzten 5 Duelle mit weniger als 3,5 Treffern.



Deutschland hat alle drei direkten Aufeinandertreffen mit Österreich gewonnen.



Österreich vs Deutschland Frauen Quoten Analyse:

Im europäischen Duell sind zumindest laut Buchmacher-Bewertung bereits vor dem Anpfiff die Rollen sehr deutlich verteilt. Die Gäste aus Deutschland sind als haushoher Favorit gesetzt und bringen im Falle eines Sieges bei einem Wetteinsatz von 10 Euro durchschnittlich 11,7 Euro Umsatz mit sich. Wer an ein kleines Fußballwunder glaubt, erhält für den Triumph der Gastgeberinnen deutlich mehr als den zehnfachen Wetteinsatz.

Obwohl zwei der bisherigen drei Aufeinandertreffen zu Toren auf beiden Seiten führten, halten die Bookies, darunter einige mit sehr guten Sportwetten Apps, diesen Spielausgang für recht unwahrscheinlich und stellen eine Quote jenseits der 2,10 bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs. Deutschland Frauen Prognose: Punktet Österreich erstmals gegen die deutschen Kickerinnen?

In der UEFA Nations League reichte es für Österreich in der Division A Gruppe 2 hinter Frankreich nur für Rang 2. Mit sechs Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter wurde der Einzug in die K.o.-Runde deutlich verpasst. Nur drei der insgesamt sechs Gruppen-Duelle wurden gegen Frankreich, Norwegen und Portugal siegreich gestaltet.

Immerhin zwei der insgesamt drei Erfolge im Turnier resultierten auf heimischem Boden. Die einzige Niederlage kam in der Nations League zu Hause nach einem 0:1 gegen Frankreich zum Vorschein. Alle drei Heim-Ansetzungen wurden mit weniger als 3,5 Toren beendet.

Erstmals qualifizierte sich Österreich 2017 für eine EM-Endrunde und erreichte sensationell das Halbfinale.

Bei der EURO 2022 war im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Deutschland Endstation.

Österreich - Deutschland Frauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 1:1 Dänemark (A), 2:7 England (A), 2:1 Norwegen (H), 0:3 Frankreich (A), 2:1 Portugal (A).



Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:0 Niederlande (A), 1:2 Frankreich (A), 0:0 Wales (A), 3:0 Dänemark (H), 2:0 Island (A).



Letzte Spiele Österreich vs. Deutschland: 0:2 (A), 1:3 (A), 2:4 (A).



Mit acht EM-Titeln ist die deutsche Frauen-Elf Rekordsieger. Bei der EURO 2022 führte der Weg bis ins Endspiel, das in der Verlängerung gegen England mit 1:2 verloren ging. Der Platz an der Sonne scheint in der EM-Quali Liga A Gruppe 4 reine Formsache zu sein. Die Konkurrenz ist nämlich mit Island, Österreich und Polen auf überschaubarem Niveau. Alles andere als ein Sieg zum Auftakt wäre als eine herbe Überraschung zu bewerten.

Bereits im Zuge der UEFA Nations League überzeugten die deutschen Kickerinnen. Nachdem in der Gruppenphase vor Dänemark, Island und Wales Platz 1 heraussprang, ging das Halbfinale gegen Frankreich (1:2) verloren. Im Spiel um Rang 3 resultierte gegen die Niederlande ein souveräner 2:0-Erfolg. Deutschland gewann nur zwei der fünf Auswärtsduelle in der Nations League (1U, 2N). Alle fünf Ansetzungen in der Fremde brachten weniger als 3,5 Tore mit sich.

Derzeit betreut Interimstrainer Horst Hrubesch die Mannschaft bis September 2024. Dann übernimmt Christian Wück, der zuletzt die U17 der Männer zum WM- und EM-Titel führte, das Zepter. ODDSET hält ein breites Spektrum an Österreich Deutschland Frauen Wetten bereit und bietet einen zusätzlichen Neukundenbonus (100 Prozent bis zu 100 Euro). Umfassende Informationen sind dem ODDSET Test zu entnehmen.

Unser Österreich – Deutschland Frauen Tipp: Sieg Deutschland & Unter 3,5 Tore

Mit 3,61 Millionen Euro zeichnet sich Deutschland anhand des beinahe dreifachen Kader-Marktwertes der Österreicherinnen aus. Sofern es dem EM-Rekordgewinner gelingt, diese Klasse auf den Platz zu bringen, steht einem Sieg nichts mehr im Weg. Der Direktvergleich untermauert die Überlegenheit der deutschen Frauen. Alle bisherigen Kräftemessen wurden nämlich mit zwei Toren Vorsprung gewonnen. Da Österreich vermutlich tief steht, um den Gästen wenig Räume zu bieten, gehen wir zudem von einer torarmen Angelegenheit aus.