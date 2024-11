Österreich - Slowenien Tipp, Prognose & Quoten 17.11.2024

SPORT1 Betting 16.11.2024 • 09:00 Uhr Österreich - Slowenien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Macht Rot-Weiß-Rot den Aufstieg klar?

Unser Österreich - Slowenien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 17.11.2024 lautet: Mit dem Aufstieg in die Liga A will die ÖFB-Auswahl die tollen Leistungen unter Teamchef Ralf Rangnick bestätigen. In unserem Wett Tipp heute sind die Hausherren auch zurecht die klaren Favoriten.

In der Nations-League-Gruppe B3 dürfen Österreich und Norwegen noch auf den direkten Aufstieg in die Liga A hoffen. Beide Nationen haben nach fünf Spieltagen zehn Punkte auf dem Konto. Da die ÖFB-Auswahl den direkten Vergleich gegen die Norweger aber für sich entschieden hat, können die Männer von Coach Ralf Rangnick am Sonntag mit einem Sieg über Slowenien in Wien den ersten Platz unter Dach und Fach bringen. Die Quoten der Österreich Slowenien Prognose äußern wenig Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens.

Auch wir rechnen mit den Gastgebern und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Bet-at-home den Wett Tipp heute „Sieg Österreich & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Österreich vs Slowenien auf „Sieg Österreich & Über 1,5 Tore“:

Seit 1997 und 4 Duellen sind die Slowenen ohne Sieg gegen die Österreicher

Die ÖFB-Auswahl hat die letzten 3 Länderspiele gewonnen

Heimvorteil und die Weltranglisten-Position sprechen für Österreich

Österreich vs Slowenien Quoten Analyse:

Die ÖFB-Auswahl belegt in der Weltrangliste den 23. Platz. Die slowenische Mannschaft steht dagegen auf Rang 52 des FIFA-Rankings. Zusammen mit dem Heimvorteil kommen so deutliche Österreich vs Slowenien Quoten zustande.

In den Sportwetten Apps schaffen es die Quoten für einen Heimsieg nur ganz knapp über den Wert von 1,50. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Österreich gegen Slowenien Wettquoten zwischen 6,00 und 6,60 bezahlt.

Österreich vs Slowenien Prognose: Die Gastgeber geben daheim Vollgas

Nach der tollen EM 2024 blieb Österreich zwei Spiele in Folge ohne Sieg (1U, 1N). Experten sprachen schon davon, dass die Gegner das System von Bundestrainer Ralf Rangnick entschlüsselt und ein Gegenmittel entwickelt hätten. Doch nach drei Erfolgen gegen Kasachstan (4:0, 2:0) und einem extrem starken 5:1 gegen Norwegen ist die ÖFB-Auswahl wieder oben auf. So steht Rot-Weiß-Rot vor dem Österreich Slowenien Tipp kurz vor dem Nations-League-Gruppensieg. Damit würden die Österreicher den Wiederaufstieg in die Liga A schaffen.

In dieser hatte man schon in der Saison 2022/23 gespielt, konnte mit nur einem Sieg und einem Remis in einer Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Frankreich aber nicht die Klasse halten. In Almaty stellten die Männer von Coach Rangnick am Donnerstag mit einer tollen Leistung im ersten Durchgang und einer 2:0-Führung schon früh die Weichen auf Sieg. Im zweiten Durchgang konnte die ÖFB-Auswahl dann in Überzahl ein paar Gänge zurückschalten. Damit hat Österreich 2024 schon den achten Länderspiel-Sieg gefeiert. So viele Erfolge innerhalb eines Kalenderjahres gelangen einer österreichischen Nationalmannschaft zuletzt 1982.

Slowenien durfte nach der WM 2002, der WM 2010 und der EM 2000 in diesem Jahr zum vierten Mal an einem großen Turnier teilnehmen. Eigentlich wollten die Männer von Coach Matjaz Kek dabei endlich den ersten Sieg bei einer EM-Endrunde feiern. Dieser wurde der Auswahl mit drei Remis gegen Dänemark (1:1), Serbien (1:1) und England (0:0) in der Vorrunde allerdings verwehrt. Trotzdem reichten diese Ergebnisse für den Einzug ins Achtelfinale, wo man die vermeintlich übermächtigen Portugiesen ins Elfmeterschießen zwingen konnte.

Der Nationaltrainer sprach nach dem Aus in der Runde der letzten 16 davon, dass die EURO ein Startschuss für den slowenischen Fußball war. In der Nations League konnten die Slowenen aber bisher nur die beiden Duelle gegen Kasachstan gewinnen (3:0, 1:0). Gegen Norwegen setzte es zwei klare Niederlagen (0:3, 1:4). So haben die Männer vom Balkan vor dem letzten Spieltag drei Punkte Rückstand auf die Österreicher und die Norweger und somit in der Österreich vs Slowenien Prognose auch nur noch geringe Chance aufs Erreichen des zweiten Platzes in der Gruppe B3, mit dem man an den Aufstiegs-Playoffs teilnehmen könnte.

Österreich - Slowenien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:0 Kasachstan (A), 5:1 Norwegen (H), 4:0 Kasachstan (H), 1:2 Norwegen (A), 1:1 Slowenien (A)

Letzte 5 Spiele Slowenien: 1:4 Norwegen (H), 1:0 Kasachstan (A), 0:3 Norwegen (A), 3:0 Kasachstan (H), 1:1 Österreich (H)

Letzte 5 Spiele Österreich vs Slowenien: 1:1 (A), 1:0 (A), 1:0 (H), 3:0 (H), 0:2 (H)

Von fünf Duellen gegen Österreich konnte Slowenien nur eines gewinnen. Dieser Sieg stammt aus einem Testspiel im Jahr 1997. Damals gewann die NZS-Auswahl mit 2:0 in Linz. Danach feierte Rot-Weiß-Rot drei Siege in Folge gegen Slowenien ohne Gegentor.

Das Hinspiel in der Nations League am 6. September endete dann mit einem 1:1. Bei den Gesamtschüssen hatten die Österreicher leicht die Nase vorne (11:8). Dafür sprachen die Expected Goals etwas mehr für die Slowenen (1,16 zu 0,92).

In drei der letzten vier Duelle gegen Slowenien blieben die Österreicher ohne Gegentor. Auch dieses Mal trauen wir den Hausherren einen Zu-Null-Sieg zu. Für den Österreich gegen Slowenien Tipp „Sieg Österreich zu Null“ gibt es bei Bet365 eine Quote von 2,50.

So seht ihr Österreich - Slowenien im TV oder Stream:

17. November 2024, 18 Uhr, Ernst-Happel-Stadion, Wien

Übertragung TV: ORF 1, DAZN

Übertragung Stream: ORF 1, DAZN

In Österreich ist das Match zwischen dem ÖFB-Team und Slowenien im Free-TV und im Stream beim ORF zu sehen. Für alle anderen deutschsprachigen Länder hat Streaming-Anbieter DAZN die Exklusivrechte.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr. Der Anpfiff im Ernst-Happel-Stadion von Wien erfolgt um 20:45 Uhr.

Österreich vs Slowenien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Österreich: Schlager - Posch, Danso, Lienhart, Prass - Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Ersatzbank Österreich: Hedl, Pentz (Tor), Svoboda, Wöber, Arnautovic, Seidl, Mwene, Stöger, Adamu, Weimann, Trauner, Grillitsch, Wimmer

Startelf Slowenien: Oblak - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza - Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar - Vipotnik, Sesko

Ersatzbank Slowenien: Vekic, Vidovsek (Tor), Bajric, Balkovec, Petrovic, Ilicic, Sporar, Celar, Lovric, Brekalo, Seslar, Kurtic

Gegen Slowenien sollten Gernot Trauner, Florian Grillitsch und auch Marcel Sabitzer wieder zur Verfügung stehen. Fraglich ist, ob Marko Arnautovic wie gegen Kasachstan auch wieder 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen muss.

Trotzdem spricht die Qualität des Kaders bei der Österreich Slowenien Prognose schon etwas mehr für die Hausherren.

Unser Österreich - Slowenien Tipp: Sieg Österreich & Über 1,5 Tore

Nach der EM war Österreich in eine kleine Formkrise gerutscht. Aber davon ist mit drei Siegen am Stück schon längst nichts mehr zu sehen. Am Donnerstag hat die ÖFB-Auswahl in Kasachstan allen Handicaps getrotzt und souverän in Kasachstan gewonnen.

Die Reisestrapazen und die Querelen hinter den Kulissen mit dem Verband wurden komplett ausgeblendet. Auch am Sonntag sprechen Dinge wie der Heimvorteil, die Qualität, die Formkurve und der direkte Vergleich für die Rot-Weiß-Roten. So gehen wir fest von einem Heimsieg aus, bei dem auch ein paar Tore fallen werden.