Pacers - Celtics Tipp, Prognose & Quoten | 26.05.2024

Unser Pacers - Celtics Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 26.05.2024 lautet: Die Serie zwischen den Pacers und Celtics zieht nach Indianapolis um, die Hausherren sind aufgrund eines 0:2-Rückstands schon zum Siegen verdammt. Wir bezweifeln, ob dies gegen Bostons Maschinerie gelingen kann, sehen im Wett Tipp heute die Celtics auch auswärts im Vorteil.

Tyrese Haliburton von den Indiana Pacers stand beim Aufwärmen für die zweite Hälfte von Spiel 2 der Eastern-Conference-Finals der Schmerz ins Gesicht geschrieben, er musste dann auch früh im vierten Viertel die Segel streichen und humpelte in die Kabine. Den Ausfall ihres Star-Guards können die Pacers gegen diese starke Mannschaft aus Boston eigentlich nicht verkraften.

Das führt uns zu unserem favorisierten Wett Tipp heute „Halbzeit/Endstand 2/2″ mit einer Quote von 1,70 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Pacers vs Celtics auf „Halbzeit/Endstand 2/2″:

Die Celtics gewannen in dieser Postseason bisher alle Auswärtsspiele.

Die Celtics gewannen die letzten 5 Spiele in Folge und lagen in keiner dieser Partien zur Halbzeit zurück.

Boston stellt das mit Abstand beste Net Rating in den laufenden Playoffs.

Pacers vs Celtics Quoten Analyse:

Das beste Team der Regular Season marschiert bisher auch durch die Postseason und geht somit zurecht als klarer Favorit ins kommende Gastspiel bei den Indiana Pacers. Das sehen auch die besten deutschen Wettanbieter so und vergeben für einen Auswärtssieg eine Quote in Höhe von 1,36, während der wichtige Anschluss der Pacers mit einer Quote von 3,35 eher unwahrscheinlich erachtet wird.

Jaylen Brown legte im letzten Spiel starke 40 Punkte auf und war von der löchrigen Defensive der Pacers nicht zu stoppen. Eine „Brown Über 24,5 Punkte“-Wette bringt aber trotzdem immerhin noch eine Quote von 1,54 ein und könnte sich als recht sicherer Tipp herausstellen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Celtics Prognose: Kann sich der Ausfall von Haliburton sogar als positiver Faktor herausstellen?

Auf dem Papier ist der Ausfall des besten Spielers der Pacers natürlich eine absolute Katastrophe und dennoch liegt in diesem tatsächlich eine Chance für das Team von Coach Carlisle. Der Guard schleppt sich schon seit Monaten mit den Folgen seiner Oberschenkelverletzung herum und wirkte oft nur wie ein Schatten seiner selbst. Vor allem in der Defensive könnte sich der Ausfall des Allstars aber positiv auswirken, so ist der 24-Jährige an diesem Ende des Feldes ein fettes Minus und wurde in den ersten beiden Partien gegen die Celtics vor allem von Jaylen Brown regelrecht gejagt.

Auf der anderen Seite ist Haliburton einer der besten Passgeber der NBA und verleiht dem Offensivspiel seiner Farben jede Menge Struktur. Dass diese Fähigkeit nicht ohne weiteres ersetzt werden kann, zeigten die ersten fünf Minuten des zweiten Viertels, als die Pacers ohne Haliburton auf dem Feld keinen einzigen Punkt erzielen konnten.

Das muss freilich auch der stark verbesserten Defensive der Celtics zugerechnet werden, die kaum einfache Looks zuließen, mit einer deutlich höheren Intensität agierten als noch im ersten Spiel der Serie und die Pacers zu 16 Turnover zwangen. Da auch das Rebound-Duell knapp gewonnen wurde, führte dies zu etwas mehr Possessions für die Kelten im Spiel, die diesen Vorteil auch auszunutzen wussten.

Das lag vor allem an Jaylen Brown, der sich oft Haliburton im Angriff herauspickte und aggressiv zum Korb zog. Zur Pause stand der Guard schon bei 24 Zählern, während sein Star-Partner Jayson Tatum kaum ein Faktor war und erst vier Pünktchen auf dem Zählerstand hatte. Insgesamt trafen die Celtics 53,4 Prozent ihrer Würfe und zeigten sich auch aus der Distanz mit 40 Prozent Wurfquote ziemlich stabil.

Pacers - Celtics Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 110:126 Celtics (A), 128:133 Celtics (A), 130:109 Knicks (A), 116:103 Knicks (H), 91:121 Knicks (A).

Letzte 5 Spiele Celtics: 126:110 Pacers (H), 133:128 Pacers (H), 113:98 Cavaliers (H), 109:102 Cavaliers (A), 106:93 Cavaliers (A).

Letzte 5 Spiele Pacers vs. Celtics: 110:126 (A), 128:133 (A), 124:129 (A), 133:131 (H), 101:118 (H).

Bei den Pacers zeigt sich immer wieder deutlich, dass Myles Turner in der Defensive nicht mehr den hohen Einfluss der vergangenen Jahre haben kann. Der Center konnte auch im Spiel in der vergangenen Nacht keinen einzigen Wurf blocken und ließ vor allem in der ersten Halbzeit einige Offensiv Rebounds der Kelten zu. Auch in der Offensive war Turner in dieser Partie kein großer Faktor und kam nur auf acht Punkte, bei sieben Versuchen aus dem Feld. Die Pacers trafen ihre Distanzwürfe mit 38 Prozent recht ordentlich, hatten jedoch vor allem Schwierigkeiten, zu leichten Punkten in der Zone zu kommen. So ging das Duell im Bereich der Points in the Paint mit 54:34 klar an die Kobolde. Die Pacers begangen zudem deutlich mehr Fouls als der Gegner, wobei die Linie der Schiedsrichter auch in diesem Spiel nicht immer ganz nachvollziehbar erschien.

Pascal Siakam war mit 28 Punkten der beste Werfer von Indiana und hatte vor allem im Duell mit Al Horford wenig Schwierigkeiten, zu seinen Spots zu kommen. Der Forward legt in diesen Playoffs im Schnitt 20,4 Zähler pro Partie auf, konnte aber in den letzten fünf Spielen immer mindestens 20 Punkte erzielen. Sollte Haliburton ausfallen, dürfte noch mehr offensive Last auf den Schultern des Kameruners liegen, sodass eine „Siakam Über 21,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 sicherlich nicht die schlechteste Option für euren NBA-Tipp wäre.

Unser Pacers - Celtics Tipp: Halbzeit/Endstand 2/2

Die Celtics sind eine absolute Macht und können sich auf ihre Starting Five verlassen, von der im letzten Spiel kein Spieler einen negativen Plus-/Minus-Wert verbuchte. Mit Jaylen Brown haben die Kelten zudem einen Spieler in den eigenen Reihen, der vor allem beim aggressiven Zug zum Korb kaum von den Verteidigern der Pacers aufgehalten werden kann. Diese haben eigentlich nur eine Chance auf den Sieg, wenn die eigene Offensive auf absolutem Top-Niveau agieren kann. Ob dies ohne den eventuell ausfallenden Haliburton gegen die starke Defensive der Kobolde gelingt, scheint jedoch sehr fraglich.