Packers - Vikings Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2024

SPORT1 Betting 28.09.2024 • 09:00 Uhr Packers - Vikings Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Sorgen die Vikings für eine weitere Überraschung?

Unser Packers - Vikings Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 29.09.2024 lautet: Nur zu gerne würde Minnesota schon in Woche 4 den Vorsprung auf den Rivalen ausbauen. Ob das gelingt? Fraglich! Aber die Vikings werden Green Bay im Wett Tipp heute einen engen Fight liefern.

Vor der Saison wurden die Chancen der Vikings auf das Erreichen der Playoffs von den ESPN-Experten nur mit 14 Prozent beziffert. Der US-Fernsehsender stellt seit 2015 vor der NFL-Saison Playoff-Prognosen für alle Teams auf. Noch nie bekam Minnesota so einen niedrigen Wert ab. Doch nach Week 3 stehen die Vikes bei einer Bilanz von 3-0 und sind die große Überraschung. Die Männer von Head Coach Kevin O‘Connell führen sogar die NFC North an und würden am Sonntag im Division-Duell den Rivalen Green Bay (2-1) gern noch weiter distanzieren. Im Lambeau Field sind aber die Hausherren bei der Packers Vikings Prognose favorisiert.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,52 bei NEO.bet für den Wett Tipp heute „Sieg Vikings HC +6″.

Darum tippen wir bei Packers vs Vikings auf „Sieg Vikings HC +6″:

Sam Darnold hat schon 8 TDs in dieser Saison geworfen

Die Vikings Offense steht bei den Punkten pro Spiel auf Platz 3

Minnesota belegt bei der Overall Offensive Efficiency Rang 4

Packers vs Vikings Quoten Analyse:

Die Hausherren werden von den besten Buchmachern mit einem Spread von minus 3 Punkten aufs Gridiron geschickt. Das „Über/Unter“ liegt bei 43,5 Punkten. So ist Green Bay mit Packers Vikings Quoten im Schnitt von 1,69 der Favorit.

Glaubt ihr aber eher an einen Erfolg der Gäste, dann könnt ihr euch dafür Packers Vikings Wettquoten zwischen 2,15 und 2,25 sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Packers vs Vikings Prognose: Kehrt Love am Sonntag zurück?

Green-Bay-Quarterback Jordan Love hatte sich schon in Week 1 bei der Auftaktniederlage gegen die Eagles in Brasilien am Knie verletzt. Dem Starter wurde danach eine Pause von drei bis sechs Wochen prophezeit. So musste Backup Malik Willis ran. Doch mit dem 16:10 gegen die Colts und dem 30:14 gegen die Titans konnten die Packers beide Spiele mit dem Ersatz-Spielmacher gewinnen. Einen großen Anteil an den beiden Siegen hatte die starke Defense. In den vergangenen zwei Spielen hat man nur insgesamt 24 Punkte zugelassen. Tennessee-QB Will Levis wurde in Woche 3 gleich acht Mal gesackt.

Zudem fing die Defense zwei Pässe des Titans-Quarterbacks ab und sorgte für einen Fumble. Die Abwehrreihe der Packers kommt 2024 schon auf sieben Interceptions. Doch auch Willis selbst überzeugte gegen Tennessee mit 202 Passing Yards, 73 Yards auf dem Boden sowie einem Passing und einem Rushing Touchdown. In beiden Partien blieb der Quarterback ohne Turnover. Gelingt das auch im Packers Vikings Tipp? Probleme machen höchstens die Penalties: Green Bay liegt nach drei Spieltagen mit 21 Strafen für die Offense auf Platz 1 der Liga und mit 135 Offensive Penalty Yards auf Rang 2 der NFL.

Das 28:6 in Woche 1 gegen die Giants konnte man noch mit der Schwäche des Gegners erklären. Doch dann setzten die Vikings mit dem 23:17 gegen die 49ers in Week 2 ein erstes Ausrufezeichen. Am vergangenen Sonntag folgte mit dem 34:7 gegen einen weiteren Playoff-Kandidaten (Houston Texans) die endgültige Bestätigung. Seit fast fünf Jahren hatte das Franchise kein Spiel mehr mit 24 oder mehr Punkten gewonnen. Zudem steht man aktuell bei plus 55 Punkten. Das ist das zweitbeste Ergebnis der Franchise-Geschichte.

Dieser Erfolg hat zwei Gründe. Einerseits ist die Front von Minnesota überraschend stark. Die Defense ließ an den ersten drei Spieltagen insgesamt nur 30 Punkte zu. Gegen Texas-QB C.J. Stroud blitzten die Gäste in 43 Prozent der Dropbacks. Auf der anderen Seite steht die Offense mit 28,3 Zählern im Schnitt auf Rang 3. Dabei erlebt vor allem Quarterback Sam Darnold, der die NFL mit acht Touchdowns anführt, die beste Zeit seiner Karriere. Der Nummer-3-Pick des Jahres profitiert dabei vom Scheme von Head Coach Kevin O‘Connell. Dabei muss der Spielmacher in erster Linie „nur“ Turnover und Sacks vermeiden. Zudem hat er mit HB Aaron Jones und WR Justin Jefferson zwei hervorragende Targets, die auch in der Packers Vikings Prognose auf Zuspiele warten.

Packers - Vikings Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Packers: 30:14 Titans (A), 16:10 Colts (H), 29:34 Eagles (A), 30:7 Ravens (H), 2:27 Broncos (A)

Letzte 5 Spiele Vikings: 34:7 Texans (H), 23:17 49ers (H), 28:6 Giants (A), 26:3 Eagles (A), 27:12 Browns (A)

Letzte 5 Spiele Packers vs Vikings: 33:10 (A), 10:24 (H), 41:17 (H), 7:23 (A), 37:10 (H)

Die beiden Rivalen sind schon 127 Mal aufeinandergetroffen. Die Packers führen die Serie mit 66-58-3 an. In Green Bay haben die Gastgeber mit 35-27-3 die Nase vorne. Schaut man auf die vergangenen zehn Duelle, ist der Unterschied auch nicht allzu deutlich.

GB kommt in diesem Zeitraum auf sechs Siege bei vier Niederlagen. 2023 siegten die Vikings im Lambeau Field mit 24:10, kassierten dann aber daheim eine 10:33 Pleite. Erwartet uns am Sonntag erneut ein Spiel mit nicht so vielen Punkten?

Dann bekommt ihr bei Bwin für den Packers Vikings Tipp „Unter 47,5 Punkte“ eine Quote von 1,53. Durch den aktuellen Bwin Gutschein Code wird eine Wette bei diesem Anbieter noch attraktiver.

Unser Packers - Vikings Tipp: Sieg Vikings HC +6

Die Entscheidung, ob Jordan Love am Sonntag spielen kann, fällt wohl recht kurzfristig und kann in der Packers Vikings Prognose noch nicht berücksichtigt werden. Unabhängig davon, ob der Spielmacher am Start ist oder nicht, erwartet uns ein enges Duell. Die Vikings gehören bei den Points per Game zu den Top 3.

Die Overall Offensive Efficiency von 72,03 reicht für Rang 4. Beim Laufspiel werden die Gäste einen Vorteil haben. Die Hausherren dürften dagegen im Passspiel besser sein. Doch Minnesota verteidigt den Pass besser als der Gegner.

Green Bay muss Wide Receiver Justin Jefferson eindämmen. Aber ganz aus dem Spiel werden sie ihn nicht nehmen können. So trauen wir den Vikes erneut eine gute Leistung zu. Ein Handicap von plus sechs Punkten müsste man nach Hause bringen.