Paderborn - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.2024

Unser Paderborn - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 30.10.2024 lautet: Nach zuletzt guten Leistungen in der Bundesliga darf der SVW auch im Wett Tipp heute auf den Einzug in die dritte Pokalrunde hoffen.

Auch vor zwei Jahren trafen der SC Paderborn und der SV Werder Bremen in der zweiten Pokalrunde aufeinander. Nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit mussten die Ostwestfalen gegen den Erstligisten doch noch ins Elfmeterschießen und setzten sich dort mit 5:4 durch. Somit haben die Grün-Weißen vor dem erneuten Aufeinandertreffen in Runde 2 des Pokalwettbewerbs noch eine Rechnung mit dem SCP offen. Laut der Paderborn Werder Bremen Prognose können die Gäste diese am Mittwoch wohl begleichen. Doch die Aufgabe wird kein Selbstläufer.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Werder Bremen auf „Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore“:

Werder ist saisonübergreifend seit 6 BL-Gastspielen ungeschlagen

Paderborn ist noch ohne Heimsieg gegen Bremen

Die Qualität spricht für die Gäste

Paderborn vs Werder Bremen Prognose: Glückt dem SCP wieder eine Pokal-Überraschung?

Paderborn war mit drei Siegen und vier Remis bestens in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Am 8. Spieltag setzte es dann in Kaiserslautern eine bittere 0:3-Niederlage. Doch schon am Freitag gaben die Männer von Coach Lukas Kwasniok eine optimale Antwort auf die erste Niederlage dieser Spielzeit. Zu Gast in Köln war der SCP zwar in Rückstand geraten. Doch mit einem Expected Goals Wert von 1,65 und vier Gr0ßchancen drehten die Gäste die Partien in der letzten Viertelstunde noch in einen 2:1-Sieg.

Damit stehen die Ostwestfalen auf Platz 3 und haben gerade mal einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer Düsseldorf. Trainer Kwasniok hat die richtige Mischung aus Routine und jugendlicher Unbekümmertheit gefunden. Daheim ist man nach vier Spielen 2024/25 mit drei Siegen, einem Remis und 8:2 Toren noch ungeschlagen. Im Pokal stand der Verein seit 2017/18 zweimal im Viertel- und dreimal im Achtelfinale. In der vergangenen Saison hatte man beispielsweise Freiburg ausgeschaltet.

In der Fremde hatte der SV Werder in dieser Saison schon einige Male überzeugen können. So haben aktuell nur die Bayern (13) mehr Auswärtspunkte gesammelt als Bremen (10). Am Samstag im Topspiel gegen Leverkusen wollten die Männer von Coach Ole Werner im Weserstadion den ersten Heimsieg holen und die ersten Heimtreffer feiern. Gegen den amtierenden Meister ging der Plan nicht auf. Mit dem 2:2 konnte der SVW aber die Torlos-Serie vor den eigenen Fans beenden.

Da die Grün-Weißen der Werkself aber mit viel Einsatz sowie Offensivdrang begegneten und sich für die gute Leistung mit dem Treffer in der 90. Minute zum Endstand belohnten, fühlte sich das Remis am Ende wie ein Sieg an. Nachdem in den ersten sechs BL-Spielen kein Stürmertor aus dem Spiel heraus gefallen war, platzte beim 4:2-Erfolg am vorletzten Spieltag in Wolfsburg der Knoten. Mit den Ballbesitzphasen erzeugt die Mannschaft nun mehr Tiefe und damit auch mehr Gefahr. Die Mannschaft wirkt sehr stabil. Rückstände, Ausfälle oder Sperren zeigen kaum eine Auswirkung,

Paderborn - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:1 Köln (A), 0:3 Kaiserslautern (A), 3:0 Regensburg (H), 2:2 HSV (A), 2:1 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:2 Leverkusen (H), 4:2 Wolfsburg (A), 0:1 Freiburg (H), 4:3 Hoffenheim (A), 0:5 Bayern München (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Werder Bremen: 5:4 n.E. (H), 3:4 (H), 4:1 (A), 1:5 (H), 1:0 (A)

Beide Vereine kreuzten siebenmal die Klingen. Werder führt den Vergleich mit drei Siegen an. Dem gegenüber stehen zwei Remis und zwei Niederlagen für den SVW. Die beiden Erfolge gegen die Bremer feierte Paderborn an der Weser.

Da der zuvor schon erwähnte Erfolg im Elfmeterschießen in der Statistik als Remis auftaucht, wartet der SCP nach vier Spielen noch auf den ersten Heimsieg gegen die Grün-Weißen (2U, 2N).

Paderborn vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Schubert – Hoffmeier, Götze, Brackelmann – Obermair, Kinsombi, Castaneda, Zehnter – Bilbija, Kostons, Michel

Ersatzbank Paderborn: Boevink (Tor), Bäuerle, Baur, L. Herrmann, Scheller, Grimaldi, Ansah, Bravo Sanchez, Engelns

Startelf Werder Bremen: Zetterer – Malatini, Friedl, Pieper – Weiser, Bittencourt, Lynen, Agu – Grüll, Schmid – Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus (Tor), Veljkovic, Deman, Hansen-Aaröen, Njinmah, Jung, Burke, Köhn, Topp

Bei den Hausherren verpassen Musliu, Hansen und Platte die Pokalpartie. Sven Michel darf nach seinem Doppelpack in Köln auf die Startelf hoffen. Die Gäste müssen dagegen ohne Stark und Stage auskommen.

Unser Paderborn - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Sicher hat Bremen keine guten Erinnerungen an das letzte Pokal-Gastspiel in Paderborn. Zudem sind die Ostwestfalen daheim in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und in guter Form.

Doch auch der SV Werder konnte zuletzt überzeugen und spielt bisher eine überzeugende Saison. Die Mannschaft ist sehr selbstbewusst, gefestigt und eingespielt. Auch hat die Offensive um Ducksch und Co. das Zielwasser gefunden.