Panathinaikos Athen - AEK Athen Tipp, Prognose & Quoten | 03.04.2024

Unser Panathinaikos Athen - AEK Athen Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 03.04.2024 lautet: Panathinaikos empfängt in unserem Wett Tipp heute den amtierenden Meister AEK. Die Gastgeber stellten die zweitbeste Offensive und sollten selbst gegen die starke Defensive der Gäste zu ein paar guten Chancen kommen.

Panathinaikos Athen fordert den Meister zum Duell und möchte um jeden Preis die zweite Niederlage in Folge in der laufenden Meisterrunde der griechischen Liga vermeiden. Mit AEK Athen reist jedoch die formstärkste Mannschaft der Liga an, die den dritten Sieg in Folge einfahren will. Beide Teams stellen starke Offensiven, weshalb wir uns für eine „Beide Teams treffen“-Wette mit einer Quote von 1,75 bei Intertops entscheiden.

Darum tippen wir bei Panathinaikos vs AEK Athen auf „Beide Teams treffen“:

Panathinaikos konnte in den letzten 22 Spielen am Stück einen Treffer erzielen.

AEK Athen blieb in nur einem der 28 Ligaspiele in dieser Saison ohne eigenes Tor.

In drei der letzten vier Heimspiele von Panathinaikos gegen AEK trafen beide Teams.



Panathinaikos vs AEK Athen Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen eine ziemlich ausgeglichene Partie im anstehenden Athen-Derby auf die Fans zukommen. Auf dem Drei-Wege-Markt werden den Gästen mit einer Siegquote von 2,39 nur minimal bessere Chancen als den Gastgebern mit einer Quote in Höhe von 2,66 eingeräumt.

Tatsächlich sehen die besten deutschen Buchmacher die Chancen auf ein torreiches Spiel als nicht übermäßig hoch an. So wird für eine „Unter 2,5 Tore“-Wette nur eine recht niedrige 1,65 Quote vergeben.

Panathinaikos vs AEK Athen Prognose: Kann Panathinaikos die beeindruckende Serie des Lokalrivalen beenden?

Panathinaikos Athen zählt zu einem der erfolgreichsten Sportvereine Griechenlands, konnte den letzten Titelgewinn jedoch vor 14 Jahren bejubeln. Der Start in die laufende Meisterrunde der griechischen Super League dürfte die Fans begeistert haben, so konnte der Erzrivale Olympiakos mit 3:1 geschlagen werden. Im zweiten Spiel setzte es jedoch eine knappe 2:3-Klatsche gegen PAOK.

In der regulären Saison belegten die Weiß-Grünen aus der Hauptstadt den vierten Rang der Tabelle mit 17 Siegen aus 26 Spielen. Vor heimischem Publikum setzte es dabei nur eine Niederlage in 13 Partien. Mit einem Torverhältnis von 62:21 stellt man die zweitbeste Offensive und die beste Defensive der Liga.

Der amtierende Meister ist im Moment kaum zu bezwingen. In den letzten 21 Ligaspielen setzte es keine einzige Niederlage mehr, zuletzt konnte der Rekordmeister Piräus mit einem 1:0 geschlagen werden.

Die Gelb-Schwarzen zeigten sich in dieser Saison äußerst treffsicher und konnten wettbewerbsübergreifend nur in drei der 45 Saisonspiele keinen Treffer erzielen. Sodass es uns stark wundern würde, wenn im anstehenden Match gegen den Lokalrivalen von Panathinaikos kein Treffer gelingen sollte.

Panathinaikos - AEK Athen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 2:3 PAOK (H), 3:1 Olympiakos (A), 2:2 OFI Kreta (A), 2:0 Aris Saloniki (H), 1:1 Kifisia (H).

Letzte 5 Spiele AEK Athen: 1:0 Olympiakos (H), 4:0 Lamia (A), 3:3 Aris Saloniki (A), 4:2 Giannina (H), 3:1 Lamia (A).

Letzte 5 Spiele Panathinaikos vs. AEK Athen: 2:2 (A), 1:2 (H), 0:0 (H), 0:0 (A), 0:1 (A).



Die beiden Teams trafen in der griechischen Super League schon 76 Mal aufeinander. In diesen Spielen konnte Panathinaikos 28 Mal den Platz als Sieger verlassen, während AEK auf 25 Siege kommt. Im Schnitt fallen in den Spielen zwischen den beiden Teams 2,0 Tore. In neun der letzten 16 Athen-Derbys konnten beide Mannschaften mindestens einen Ball im gegnerischen Kasten unterbringen.

Panathinaikos verlor nur eines der letzten vier Heimspiele gegen AEK Athen. Wer an ein positives Abschneiden der Gastgeber im kommenden Duell glaubt, findet bei Oddset eine Quote von immerhin 1,50 für eine „Doppelte Chance 1X“-Wette. Diese könnte noch mit der von uns gewählten „Beide Teams treffen“-Wette verbunden werden, was eine Quote von 2,60 in Kombination ergibt. Für einen solchen Tipp bietet sich der aktuelle Oddset Einzahlungsbonus geradezu an.

Unser Panathinaikos - AEK Athen Tipp: Beide Teams treffen

AEK Athen blieb schon lange nicht mehr ohne eigenen Treffer in einem Spiel und sollte selbst gegen die heimstarken Lokalrivalen von Panathinaikos zu einigen guten Torabschlüssen kommen. Das Gleiche erwarten wir jedoch auch von der starken Offensive der Gastgeber, sodass wir ein spannendes Spiel auf Augenhöhe auf die Fans in Athen zukommen sehen.