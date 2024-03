Panathinaikos Athen - PAOK Saloniki Tipp, Prognose, Quote

Unser Panathinaikos Athen - PAOK Saloniki Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 31.03.2024 lautet: In der Meisterrunde der griechischen Super League geht es sehr eng zu. Im Wett Tipp heute trauen wir Panathinaikos daheim gegen PAOK mindestens einen Zähler zu.

Griechenland hat am Dienstag mit dem Aus im Playoff-Finale gegen Georgien nach Elfmeterschießen die EM 2024 nur knapp verpasst. Am Wochenende geht es nun in der heimischen Super League weiter. Hier gibt es einen spannenden Vierkampf um den Titel. Vor der Länderspielpause wurde die komplette Liga in eine Meister- und eine Abstiegsrunde aufgeteilt. Die Top 4 rückten zuletzt noch enger zusammen. Mit Panathinaikos und PAOK treffen am Sonntag in Athen zwei Meister-Kandidaten direkt aufeinander.

Unser Wett Tipps heute: „DC 1X & Über 1,5 Tore mit einer Quote von 1.80 bei Betano.

Darum tippen wir bei Panathinaikos Athen vs PAOK Saloniki auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Panathinaikos ist seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen

PAOK konnte nur 4 der jüngsten 10 Pflichtspiele für sich entscheiden

Die Aspromavri gewannen nur eines der vergangenen 7 Duelle gegen die Athener



Panathinaikos Athen vs PAOK Saloniki Quoten Analyse:

Nach dem ersten Spieltag der Meisterrunde wird die Tabelle von AEK Athen (62 Punkte) angeführt. Dahinter folgen PAOK (60 Punkte) und Panathinaikos (59 Punkte). Doch auch Olympiakos Piräus (57 Punkte) darf noch hoffen.

Bei der Panathinaikos Athen vs PAOK Saloniki Prognose schicken die besten Wettanbieter die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 2,10 aufs Feld. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste auch durchschnittliche Quoten von 3,39.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Panathinaikos Athen vs PAOK Saloniki Prognose: Die Grünen hoffen auf den ersten Liga-Titel seit 2010

Seit Dezember 2023 wird Panathinaikos von der türkischen Trainer-Legende Fatih Terim betreut. Die Bilanz der Grünen unter dem neuen Coach kann sich sehen lassen. In 19 Partien gab es nur drei Niederlagen, bei neun Siegen und sieben Remis. Seit zehn Pflichtspielen ist die Mannschaft ungeschlagen. So dürfen die Athener noch auf das Double hoffen. Im Pokal steht man im Finale gegen Aris Saloniki. In der Meisterschaft hat das Kleeblatt lediglich drei Punkte Rückstand auf Rang 1.

Panathinaikos kommt bei einem Expected-Goals-Wert von 45,5 auf 62 Tore (plus 16,5). Damit hat man die zweitbeste Offensive der Liga. Verlass ist hier auf Fotis Ioannidis, der mit zwölf Treffern und fünf Vorlagen die Scorerliste anführt. Auf der Gegenseite kann Panathinaikos auch die meisten Weißen Westen (14) in der Liga vorweisen. Vor den eigenen Fans sind die Athener besonders stark. In 13 Partien setzte es bisher nur eine Heimpleite (9S, 3U).

PAOK beendete die reguläre Saison auf Platz 1 und darf somit auf die erste Meisterschaft seit der Saison 2018/19 hoffen. Doch die Männer aus Thessaloniki gaben ihre Pole Position gleich am ersten Spieltag der Meisterrunde mit einer 0:1-Heimpleite gegen Aris Saloniki aus den Händen. Insgesamt konnten die Schwarz-Weißen gerade mal vier der jüngsten zehn Pflichtspiele für sich entscheiden. Trotzdem spielt auch die Mannschaft von Coach Razvan Lucescu eine tolle Saison.

Die Aspromavri kommen bei einem xG-Wert von 44,6 auf 66 Tore (+21,4) und haben damit die beste Offensive der Liga. Gleichzeitig hat Saloniki, zusammen mit Panathinaikos, auch die beste Abwehr im griechischen Oberhaus (22). In der Fremde steht PAOK bei neun Siegen, einem Remis und drei Niederlagen. Obwohl die Mannschaft im Pokal ausgeschieden ist, sind auch zwei Titel möglich. Denn die Lucescu-Elf steht im Viertelfinale der Conference League und trifft dort auf den FC Brügge.

Panathinaikos Athen - PAOK Saloniki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panathinaikos Athen: 3:1 Olympiakos Piräus (A), 2:2 OFI Heraklion (A), 2:0 Aris Saloniki (H), 1:1 Kifisia (H), 6:5 n.E. PAOK Saloniki

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 5:1 Dinamo Zagreb (H), 0:1 Aris Saloniki (H), 0:2 Dinamo Zagreb (A), 2:0 Lamia (A), 2:0 Panserraikos (A)

Letzte 5 Spiele Panathinaikos Athen vs PAOK Saloniki: 6:5 n.E. (H), 1:0 (A), 1:2 (A), 2:2 (H), 1:1 (H)



Von den letzten sieben Duellen gegen Panathinaikos konnte PAOK nur eines für sich entscheiden (3U, 3N). Der letzte Dreier zu Gast bei den Grünen stammt aus dem Januar 2023 und einem 3:0. Am 21. Februar trafen beide Vereine zuletzt im Rückspiel des Pokal-Halbfinales aufeinander. PAO hatte das Hinspiel mit 1:0 in Thessaloniki gewonnen. Panathinaikos rettete sich aber erst in der Nachspielzeit der Verlängerung (120+9) ins Elfmeterschießen. Dort hatten die Hausherren mit einem 6:5 dann die besseren Nerven.

Auf der einen Seite treffen am Sonntag die beiden Teams mit der besten Chancenverwertung aufeinander, aber auch die besten Abwehrreihen (jeweils 22 Gegentore). PAOK hat 39 von 66 Toren nach dem Seitenwechsel erzielt und 15 von 22 Gegentreffern in Halbzeit 2 kassiert. Für die Wette „Mehr Tore HZ2″ bekommt ihr bei CrazyBuzzer eine Quote von 2,04. Ehe ihr mit der Tipp-Abgabe beim Anbieter beginnen könnt, müsst ihr euch im ersten Schritt bei CrazyBuzzer registrieren.

Unser Panathinaikos Athen - PAOK Saloniki Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Uns erwartet ein spannendes und hochklassiges Spitzenspiel. Wir sehen die Hausherren, ähnlich wie die Buchmacher, knapp vorne. Das hat einerseits mit der Heimstärke von Panathinaikos zu tun, zudem können die Männer aus Athen die bessere Formkurve vorweisen und haben auch im jüngsten direkten Vergleich die Nase vorne. Dabei dürften die Zuschauer auch ein paar Tore zu sehen bekommen.