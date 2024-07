PAOK - Borac Banja Luca Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2024

von SPORT1 Betting 23.07.2024 • 16:00 Uhr PAOK - Borac Banja Luca Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Qualifikation Wette | Keine Schwierigkeiten für den griechischen Meister?

Unser PAOK - Borac Banja Luca Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 24.07.2024 lautet: Razvan Lucescu hat PAOK in der vergangenen Spielzeit zur griechischen Meisterschaft geführt und seine Mannschaft auch in der Conference League stets gut eingestellt. Das leitet uns im Wett Tipp heute zu einem klaren Heimsieg.

Nur mit größter Mühe hat sich Borac Banja Luca durch die erste Runde der Champions-League-Qualifikation gemogelt. Trotz doppelter Überzahl im ersten Duell (1:0) brauchte der Meister aus Bosnien-Herzegowina das Elfmeterschießen gegen Egnatia (Albanien) im zweiten Vergleich. PAOK startet erst mit der zweiten Runde in die Champions-League-Qualifikation und ist direkt der haushohe Favorit. Die zweiköpfigen Adler des Nordens fliegen in unserem Wett Tipp heute einem entspannten Sieg entgegen.

Wir spielen bei Bet365 eine Quote von 1,80 für einen “Sieg PAOK (HC -2)”.

Darum tippen wir bei PAOK vs Borac Banja Luca auf “Sieg PAOK (HC -2)”:

PAOK hatte in der vergangenen Saison den besten Angriff in der griechischen Super League (87 Tore).

Ebenso bot PAOK im nationalen Wettbewerb die beste Verteidigung auf (34 Gegentore).

PAOK erreichte letztes Jahr das Viertelfinale der Conference League - Borac Banja Luca schied hingegen in der ersten Qualifikationsrunde aus.



PAOK vs Borac Banja Luca Quoten Analyse:

Erstmals seit der Saison 2020/2021 errang Borac Banja Luca in der abgelaufenen Spielzeit die Meisterschaft in Bosnien-Herzegowina. Auf der europäischen Bühne sind die Gäste von einer Spitzenmannschaft noch weit entfernt, das zeigen auch die Siegquoten bis zu 26,00 in den Sportwetten Apps der besten Buchmacher.

PAOK hat eine atemberaubende Spielzeit im griechischen Fußball hinter sich und mit durchschnittlich 2,22 Punkten pro Spieltag die Meisterschaft klar gemacht. International darf es deshalb die Champions-League-Qualifikation sein. In der zweiten Runde sind die zweiköpfigen Adler des Nordens mit Siegquoten bis 1,09 der haushohe Favorit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PAOK vs Borac Banja Luca Prognose: Heimspiele sind besonders

Ein Besuch im Toumba Stadium ist für die Gastmannschaft eine extreme Erfahrung. PAOK ist im eigenen Stadion eine Macht, das hat der griechische Meister im vergangenen Jahr eindrucksvoll gezeigt.

Auf nationaler Ebene gab es bis zu den Playoffs 10 Siege aus 13 Heimspielen, durchschnittlich 2,46 Punkte pro Partie sowie ein Torverhältnis von 32:8. Am Ende der Spielzeit war kein Kraut gegen die Mannschaft von Razvan Lucescu gewachsen.

Im europäischen Wettbewerb spielten die Hausherren ebenfalls eine nicht zu missachtende Rolle. Die Qualifikation zur Conference League überstand PAOK ohne Niederlage (4S, 2U) und zu Hause stand vor der Gruppenphase ein Torverhältnis von insgesamt 7:0 auf dem Zettel.

Während der Gruppenphase nahm es die Lucescu-Elf mit Frankfurt, Helsinki und Aberdeen auf. In jeder Partie erzielten die Griechen mindestens zwei Treffer und zogen daher mit fünf Siegen und nur einem Remis in die K.o.-Phase ein. Im Achtelfinale gab es eine unvergessliche Nacht. Nach einer 0:2-Auswärtsniederlage drehte PAOK den Rückstand gegen Dinamo Zagreb im Rückspiel und gewann zu Hause mit 5:1.

PAOK - Borac Banja Luca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PAOK: 1:2 Vitesse (A), 1:2 Union Gilloise (H), 1:3 Genk (H), 0:1 Hibernian (H), 2:1 AEK Larnaca (H).

Letzte 5 Spiele Borac Banja Luca: 4:1 n.E. Egnatia Rrogozhine (A), 1:0 Egnatia Rrogozhine (H), 2:0 Corvinul (H), 2:1 Uta Arad (H), 2:2 Celje (A).

Letzte 5 Spiele PAOK vs. Borac Banja Luca: -



Individuell sind die genannten Gegner allesamt deutlich stärker einzuschätzen als Borac Banja Luca. Die Gäste mussten sich in der vergangenen Saison bereits in der ersten Qualifikationsrunde zur Conference League verabschieden.

Nun droht ihnen in der zweiten CL-Quali-Runde das Aus gegen PAOK. Die Griechen stellten in ihrer Meistersaison die beste Offensive im griechischen Fußball (87 Tore) sowie die stärkste Verteidigung (34 Gegentore).

Laut transfermarkt.de ist der Unterschied im Kadermarktwert zwischen PAOK (78,60 Mio.) und Borac Banja Luca (6,48 Mio.) gigantisch. Darüber hinaus zeigt ein Blick auf die letzte PAOK-Saison, dass die Gastgeber in acht Conference-League-Heimspielen insgesamt 20 Tore erzielt und nur eine Niederlage zu verkraften hatten (6S, 1U).

Wer sich die Ergebnisse aus der Vorbereitung genauer angesehen hat, fand dort vier von fünf PAOK-Begegnungen, in denen beide Mannschaften ein Tor erzielt haben. Nehmt ihr den Bet365 Angebotscode zur Hand, könnt ihr in dieser Partie womöglich Erfolg mit der Quote von 2,75 auf “Beide Teams treffen” haben.

Unser PAOK - Borac Banja Luca Tipp: Sieg PAOK (HC -2)

Es ist für PAOK zwar das erste Pflichtspiel der Saison, doch der griechische Meister gilt völlig zu Recht als der eindeutige Favorit in dieser Partie. Besonders das Hinspiel vor heimischer Kulisse sollte für den griechischen Meister kein Problem darstellen. Viel eher könnte es ein echtes Schützenfestival für die frenetischen griechischen Fans geben.