PAOK Saloniki - AEK Athen Tipp, Prognose, Quoten|11.02.24

Unser PAOK Saloniki - AEK Athen Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 11.02.2024 lautet: Die Hausherren wollen den amtierenden Double-Sieger auf Distanz halten. Das dürfte beim Wett Tipp heute mit mindestens einem Remis auch gelingen.

In der griechischen Super League steht am Sonntag ähnlich wie in der Bundesliga das absolute Spitzenspiel an. Tabellenführer PAOK Saloniki empfängt den amtierenden Meister AEK Athen. Beide Spitzenteams sind aktuell durch zwei Punkte voneinander getrennt. Die Hausherren könnten mit einem Sieg ihren Vorsprung auf fünf Zähler ausbauen, könnten bei einer Niederlage aber auch die Pole Position verlieren.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,67 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PAOK Saloniki vs AEK Athen auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

PAOK hat daheim nur ein Ligaspiel nicht gewonnen und lediglich 3 Gegentore kassiert

Saloniki hat in den letzten 19 Pflichtspielen gerade mal eine Pleite kassiert

In den vergangenen neun direkten Duellen fielen nur einmal mehr als 2 Tore



PAOK Saloniki vs AEK Athen Quoten Analyse:

Bei der PAOK Saloniki vs AEK Athen Prognose rechnen die Buchmacher mit einem engen Duell. Die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,31 leicht favorisiert. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr aber nur eine Quote im Schnitt von 2,96.

Vor einer Wette auf diese Partie könnt ihr euch noch bei unserem Wettanbieter Bonus Vergleich einen Überblick über die besten Angebote der Buchmacher verschaffen.

PAOK Saloniki vs AEK Athen Prognose: Der Tabellenführer setzt auf seine Heimstärke

PAOK Saloniki hat in seiner Geschichte nur drei Meisterschaften gewonnen. Der letzte Liga-Titel konnte 2019 gefeiert werden. Diese Bilanz könnte in der laufenden Saison aber ausgebaut werden. Seit dem 18. Spieltag stehen die Schwarz-Weißen an der Tabellenspitze. Die „Aspromavri“ stellen die beste Offensive (57) und die beste Abwehr (15). Zudem ist die Mannschaft von Coach Razvan Lucescu vor allem daheim mit zehn Siegen und einem Remis bei 30:3 Toren extrem stark. Alle drei Pleiten setzte es in der Fremde.

In den letzten 19 Pflichtspielen kassierte man nur eine Niederlage. Die jüngsten sieben Partien wurden alle gewonnen. Die Mannschaft hat ihren Expected-Goals-Wert von 37,8 um 19,2 Treffer überboten. Das ist der mit Abstand höchste Wert der Liga. Auch in der Gruppenphase der Conference League sicherte sich PAOK mit fünf Siegen und einem Remis souverän den ersten Platz. Dabei wurden auch beide Duelle gegen Frankfurt mit 2:1 gewonnen. Im Pokal ist Saloniki noch im Rennen und trifft im Halbfinale auf Panathinaikos.

Im Vorjahr wurde AEK Athen zum 13. Mal Meister in Griechenland. Das war der erste Titel seit 2018. Zusammen mit dem Pokalsieg holten die „Enosi“ zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Double. Diese Erfolge sind eng mit Coach Matias Almeyda verknüpft, der die Mannschaft erst im Mai 2022 übernommen hat. Unter dem argentinischen Coach qualifizierten sich die Gelb-Schwarzen auch für die Europa-League-Gruppenphase. Dort schied man mit vier Punkten hinter Brighton, Marseille und Ajax als Vierter aber wieder aus.

Im Pokal ist der Verein auch schon im Achtelfinale gegen Aris nach Elfmeterschießen gescheitert. In der Meisterschaft stand der Titelverteidiger auch noch nicht an der Tabellenspitze. AEK ging in dieser Saison nur einmal als Verlierer vom Platz, leistete sich aber schon sechs Remis. Daheim stehen die Athener bei acht Siegen und drei Unentschieden (25:7 Tore). Sechs Siege (3U, 1N) reichen für die zweitbeste Auswärtsbilanz. Im Vergleich zu PAOK hat AEK vor allem Probleme mit der Chancenverwertung.

PAOK Saloniki - AEK Athen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 2:0 Atromitos Athen (A), 5:0 Panserraikos (H), 2:1 Panathinaikos (H), 5:1 Volos NFC (A), 4:0 Panserraikos (A)

Letzte 5 Spiele AEK Athen: 4:2 Asteras Tripolis (H), 3:0 OFI Heraklion (H), 5:0 Atromitos Athen (A), 2:4 Aris Saloniki (A), 2:2 Panathinaikos (H)

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki vs AEK Athen: 0:2 (A), 0:2 (A), 0:4 (A), 0:1 (H), 2:0 (H)



Nach 86 Duellen führt AEK Athen den Vergleich knapp mit 35 Siegen zu 32 Niederlagen an. In Thessaloniki spricht die Bilanz allerdings mit 22 Erfolgen in 41 Partien, bei zehn Heimpleiten, für die Gastgeber. PAOK ist seit vier Duellen gegen AEK ohne Punkt und Tor. In den letzten sechs Duellen traf immer nur ein Team ins Schwarze. In den vergangenen neun Vergleichen wurde der Wert „2,5 Tore“ auch nur einmal übertroffen.

PAOK hat 32 seiner 57 Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Auch 11 der 15 Gegentore der Schwarz-Weißen fielen nach dem Seitenwechsel. Setzt sich diese Tendenz am Sonntag fort, bekommt ihr für die Wette „Mehr Tore in 2. HZ" bei Intertops eine Quote von 2,06.

Unser PAOK Saloniki - AEK Athen Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Natürlich darf man den amtierenden Double-Sieger nicht unterschätzen. Auch der direkte Vergleich macht den Gästen Hoffnung. Doch in diesem Jahr könnte PAOK Geschichte schreiben. Wir trauen den Gastgebern im Spitzenspiel am Ende mindestens einen Punkt zu. Das hat in erster Linie mit der tollen Form und der überragenden Heimbilanz zu tun. Die Zuschauer müssen sich aber auf ein enges Spiel ohne allzu viele Tore einstellen.