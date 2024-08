Partizan - Lugano Tipp, Prognose & Quoten | 08.08.2024

von SPORT1 Betting 07.08.2024 • 11:57 Uhr Partizan - Lugano Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Wer darf in der Europa League bleiben?

Unser Partizan - Lugano Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 08.08.2024 lautet: Wenn der serbische und der Schweizer Tabellenführer aufeinandertreffen, dürfen sich die Zuschauer im Wett Tipp heute über Tore auf beiden Seiten freuen.

In der dritten Qualifikationsrunde der Europa-League-Saison 2024/25 treffen Partizan Belgrad und der FC Lugano aufeinander. Beide Teams waren in dieser Spielzeit schon in der Champions-League-Quali am Start, scheiterten dort aber in Runde 2. Zudem führen beide Mannschaften nach drei Spieltagen ihre nationalen Ligen an. Beim Hinspiel in Serbien schlagen sich die Wettquoten etwas mehr auf die Seite der Gäste.

Wir spielen beim Partizan Lugano Tipp mit einer Quote von 1,54 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Partizan vs Lugano auf „Beide Teams treffen“:

Lugano hat in den ersten 5 Pflichtspielen dieser Saison schon 11 Tore erzielt

Die Tessiner mussten in diesen 5 Partien aber auch schon 9 Gegentore hinnehmen

Belgrad hat in der vorigen CL-Quali-Runde gegen Kiew 9 Gegentreffer kassiert

Partizan vs Lugano Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Serben mit 38 zu 35 Millionen Euro bei den Tessinern leicht die Nase vorne. Zudem tragen die „Parni valjak“ das Hinspiel daheim aus. Trotzdem sind die Gäste für die Wettanbieter mit schneller Auszahlung die leichten Favoriten.

Für einen Sieg des FCL klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,27. Doch auch ein Erfolg der Hausherren wird nur mit Quoten zwischen 2,85 und 3,00 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Partizan vs Lugano Prognose: Wer verschafft sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel?

Mit 27 Meisterschaften ist Partizan in Serbien die Nummer 2 hinter Roter Stern Belgrad. Den letzten Liga-Titel holten die „Parni valjak“ 2017. Seitdem wurde der Stadtrivale sieben Mal in Folge Meister. Für die Schwarz-Weißen gab es in diesem Zeitraum fünf zweite Plätze und einen dritten Rang. Unter dem neuen Coach Aleksandar Stanojević, der die Mannschaft schon von 2020 bis 2022 betreut hatte, soll der Rückstand auf den dominanten Nachbarn wieder verkürzt werden. Am Ende der abgelaufenen Saison lag man 18 Punkte hinter „Crvena zvezda“.

Der Auftakt in die neue Spielzeit macht Hoffnung. Denn Partizan hat die ersten drei Liga-Partien zu Null gewonnen und führt damit die Tabelle an. Allerdings bekam es die Mannschaft von Trainer Stanojević bisher nur mit vermeintlich kleinen Gegnern zu tun. Der neue Coach ist mit der Intensität und der Statik seines Teams nicht zufrieden. Zudem sind viele Spieler immer noch auf der Suche nach der richtigen Form. So setzte es in der Champions-League-Quali mit einem 2:6 und einem 0:3 gegen Dynamo Kiew zwei deutliche Niederlagen.

Am Ende der vergangenen Saison hatte Lugano als Vizemeister zwölf Punkte Rückstand auf Young Boys Bern gehabt. Den „Bianconeri“ war aber nicht im Endspurt die Luft ausgegangen, sondern im Herbst hatte der FCL aufgrund der europäischen Doppelbelastung viele Punkte liegen gelassen. Von sieben Partien nach einem Europacup-Spiel konnte nur eine einzige gewonnen werden (2U, 4N). Diese Bilanz haben die Männer von Coach Mattia Croci-Torti in der neuen Spielzeit schon verbessert. Lugano war zwar in der CL-Quali an Fenerbahce mit Coach Jose Mourinho gescheitert.

Einerseits hatten sich die Tessiner dabei aber mit einem 3:4 und einem 1:2 zweimal nur knapp geschlagen geben müssen. Andererseits stehen die Schwarz-Weißen nach drei Spieltagen in der heimischen Super League mit drei Siegen an der Spitze. Der Kader ist in dieser Saison besser und breiter. Das beweist die Tatsache, dass der Trainer in den ersten Partien immer wieder kräftig durchrotiert hat, man aber keinen Qualitätsverlust spüren konnte. Elf Treffer hat Lugano in den ersten fünf Saisonspielen erzielt. Allerdings musste die Defensive auch schon neun Gegentore hinnehmen.

Partizan - Lugano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Partizan: 2:0 Zeleznicar Pancevo (H), 0:3 Dynamo Kiew (H), 4:0 Jedinstvo UB (A), 2:6 Dynamo Kiew (A), 1:0 Napredak Krusevac (A)

Letzte 5 Spiele Lugano: 3:1 Servette (H), 1:2 Fenerbahce (A), 2:1 Basel (A), 3:4 Fenerbahce (H), 2:1 Grasshoppers (H)

Letzte Spiele Partizan vs Lugano: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Zudem spielt auch Lugano zum ersten Mal gegen einen Verein aus Serbien. Partizan bekam es in der Europa League dagegen schon zweimal mit Schweizer Mannschaften zu tun.

In insgesamt vier Duellen gegen die Young Boys und den FC Thun konnten die Männer aus Belgrad zweimal gewinnen, bei einem Remis und einer Niederlage. Beide Siege kamen vor den eigenen Fans zustande.

In den ersten fünf Pflichtspielen der Luganesi in dieser Saison hätten die Wetten „Über 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen“ immer Erfolg gehabt. Die Buchmacher rechnen mit einer Fortsetzung dieser Serie.

So gibt es für den Tipp „Über 2,5 Tore“ bei Bwin nur eine Quote von 1,65. Wie sich der Anbieter in den wichtigsten Bereichen wie Wettangebot, Quoten oder Bonus präsentiert, schildern wir in unserem Bwin Sportwetten Test.

Unser Partizan - Lugano Tipp: Beide Teams treffen

Partizan konnte bisher in der Liga nur gegen vermeintlich leichte Gegner gewinnen und ist in der vorigen CL-Runde klar gescheitert. Lugano hat national und international dagegen ein etwas besseres Bild abgegeben.

Da beide Teams aber von der Qualität etwa gleich stark sind und die Serben vor den eigenen Fans spielen, ist ein Ergebnis-Tipp zu riskant. Stattdessen rechnen wir, wie in bisher allen Pflichtspielen der Luganesi in dieser Saison, mit Treffern auf beiden Seiten.