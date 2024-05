Leeds - Norwich Tipp, Prognose & Quoten | 16.05.2024

Unser Leeds - Norwich Sportwetten Tipp zum Championship Playoffs Spiel am 16.05.2024 lautet: Beide Teams träumen von der Rückkehr in Englands Prestige-Liga. Nach dem torlosen Hinspiel erwarten wir im Wett Tipp heute dieses Mal Treffer auf beiden Seiten.

Vor zwei Jahren spielten Leeds United und Norwich City noch gemeinsam in der Premier League. Dann stiegen erst die Canaries ab, ehe es eine Saison später auch Leeds erwischte. Nun begegnen sich beide Klubs in den Halbfinal-Playoffs der Championship und streben die Rückkehr in die Beletage des englischen Fußballs an.

Das Hinspiel endete ohne Tore. Es war das erste direkte Duell seit über 30 Jahren, das torlos endete. Im Rückspiel müssen nun Treffer her, wenn man ins Finale will. Wir erwarten eine spannende Begegnung und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Leeds vs Norwich auf „Beide Teams treffen“:

4 der letzten 6 direkten Duelle endeten mit Toren auf beiden Seiten.

In 46 Partien der Hauptrunde erzielte Leeds 81, Norwich 79 Tore.

Nach dem torlosen Hinspiel muss jedes Team treffen, wenn es ins Finale will.

Leeds vs Norwich Quoten Analyse:

Die Wettanbieter favorisieren in diesem Rückspiel die Gastgeber recht deutlich. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten von höchstens 1,60. Auf der anderen Seite kann man mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste seinen Wetteinsatz fast versechsfachen. Selbst die „Doppelte Chance X2″ liefert noch Wettquoten um 2,30.

In so einem Match, in dem Millionen auf dem Spiel stehen, wird es aller Voraussicht nach sehr eng zugehen. Von daher ist bei solchen Quoten der Tipp auf die „Doppelte Chance X2″ definitiv eine Überlegung wert. Nichts falsch machen kann man dagegen, wenn man für diese Wett-Option einen Wettbonus nutzt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leeds vs Norwich Prognose: Mehr Offensivszenen als im Hinspiel

Mit zwei Niederlagen an den letzten beiden Spieltagen machte sich Leeds den direkten Aufstieg in die Premier League kaputt. Nun müssen die Whites den beschwerlichen Gang über die Playoffs bestreiten. Mit dem Remis im Hinspiel gewannen sie überhaupt nur eines ihrer letzten sieben Pflichtspiele.

Mit vier ging über die Hälfte dieser letzten sieben Partien verloren. Bei auch nur etwas besserer Ausbeute wäre sogar der Meistertitel in der Championship möglich gewesen. Nun will man zu Hause zumindest das Finale der Playoffs erreichen, doch auch an der heimischen Elland Road wurden die letzten beiden Spiele verloren.

Weiter zurückblickend sind die Weißen seit drei Heimpartien sieglos. In diesen letzten drei Heim-Begegnungen gelang ihnen auch nur ein einziges Tor. Bereits dies sind Gründe, um den bereits angesprochenen Tipp auf die „Doppelte Chance X2″ zu wagen. Bei Bwin zum Beispiel gibt es hierfür eine Quote von 2,30 und über die Bwin App könnt ihr diese Wette auch ganz bequem platzieren.

Die letzte Heimbilanz von Leeds United entspricht im Übrigen auch der letzten Bilanz des Klubs überhaupt. So gehen die Whites also mit zwei Pleiten, einem Remis und nur einem eigenen Treffer in diesen letzten drei Partien ins Rückspiel. Dabei stellten sie mit insgesamt 81 Toren die viertbeste Offensive in der Hauptrunde der Championship.

Leeds - Norwich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leeds: 0:0 Norwich (A), 1:2 Southampton (H), 0:4 Queens Park Rangers (A), 4:3 Middlesbrough (A), 0:1 Blackburn Rovers (H

Letzte 5 Spiele Norwich: 0:0 Leeds (H), 0:1 Birmingham City (A), 2:2 Swansea City (H), 1:1 Bristol City (H), 1:0 Preston North End (A)

Letzte 5 Spiele Leeds vs Norwich: 0:0 (A), 1:0 (H), 3:2 (A), 2:1 (H), 2:1 (A)

Zugegeben: Die letzten Spiele von Norwich City waren auch nicht von übermäßigem Erfolg gekrönt. Die Kanarienvögel haben zwar nur eine ihrer letzten vier Partien verloren, aber eben auch keine davon gewonnen (3U). Zuletzt blieben sie zweimal in Folge ohne eigenen Treffer. Die Playoffs erreichten sie als Sechster gerade noch so. In der Endabrechnung hatten sie 17 Punkte weniger als Leeds. Der direkte Vergleich aus den letzten Duellen spricht dabei nicht unbedingt für die Gäste. Seit fünf direkten Aufeinandertreffen ist Norwich sieglos. Nach vier Pleiten in Folge konnten sie mit dem Remis im Hinspiel zumindest dieser Niederlagen-Serie ein Ende setzen.

Doch ob sie an der Elland Road nun tatsächlich gewinnen? Die letzten Auswärtsergebnisse sprechen jedenfalls nicht unbedingt dafür. Nur zwei ihrer letzten zehn Pflichtspiele in der Fremde konnten die Canaries für sich entscheiden. Fünf der übrigen acht Auswärtspartien wurden nicht gewonnen (3U). Das letzte Auswärtsmatch bei Birmingham City ging mit 0:1 verloren. Davor konnte Norwich in acht Auswärtspartien in Folge immer mindestens ein Tor erzielen. Leeds auf der anderen Seite traf in 19 der letzten 21 Heim-Begegnungen, aber, wie erwähnt, in zwei der letzten drei Heimspiele eben nicht.

Unser Leeds - Norwich Tipp: „Beide Teams treffen“

Am 28. Dezember 1992 trennten sich die beiden Kontrahenten in einem PL-Spiel torlos. Es folgten 26 direkte Duelle, in denen es immer mindestens einen Treffer gab, ehe sich die beiden Teams am letzten Sonntag mal wieder ohne Tore trennten. Eine neuerliche Nullnummer können wir uns nicht vorstellen. Es geht um extrem viel. Klar ist auch, dass jedes Team nun mindestens ein Tor braucht, um den Traum von der Rückkehr in die Premier League aufrechtzuerhalten. Insofern gehen wir davon aus, dass wir im Rückspiel deutlich mehr Offensiv-Fußball geboten bekommen, als es im Hinspiel mit insgesamt nur drei Schüssen auf die beiden Tore der Fall war.