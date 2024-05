Thunder - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 16.05.2024

Unser Thunder - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 16.05.2024 lautet: Im Wett Tipp heute steigt Spiel 5 der Serie zwischen den Thunder und Mavericks im Paycom Center in Oklahoma City. Wir sehen vor allem Luka Doncic mit einigem Steigerungspotenzial in der anstehenden Partie, sollten seine Mavs eine Chance auf die erneute Führung haben wollen.

Wir erleben eine ausgeglichene Serie (2:2) zwischen dem First-Seed des Westens und den Dallas Mavericks. Nachdem Shai Gilgeous-Alexander im letzten Spiel im vierten Viertel nicht zu stoppen war, half es den Mavericks auch nichts, dass sie quasi die gesamte Partie über in Führung lagen - am Ende stand eine bittere 100:96 Pleite.

Wir sehen vor allem Luka Doncic in der Bringschuld und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Doncic Über 27,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,82 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Thunder vs Mavericks auf „Doncic Über 27,5 Punkte“:

Doncic erzielte in seinen letzten 5 Auswärtsspielen im Schnitt 29,6 Punkte.

Der Slowene muss vor allem in der zweiten Hälfte der Partie mehr Verantwortung beim Scoring übernehmen.

Luka Doncic kommt auf einen Playoff-Karriereschnitt von 31,0 Punkten.

Thunder vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Thunder konnten sich gerade noch zu einer ausgeglichenen Serie (2:2) im letzten Spiel schleppen und gehen daher als Favorit ins kommende Heimmatch gegen Dallas. Auf dem Zwei-Weg-Markt erhält das junge Team um Superstar Shai Gilgeous-Alexander eine Siegquote von 1,60, während sich die Texaner mit einer Quote von 2,50 begnügen müssen.

Auch in der kommenden Partie rechnen die Bookies nicht unbedingt mit einem offensiven Feuerwerk. So liegt die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten bei 213,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,90. Bisher wurde diese Marke in nur einem der ersten vier Spiele dieser Serie übertroffen, sodass eine „Unter 213,5 Punkte“-Wette sicherlich nicht die schlechteste Option für euren NBA-Tipp darstellen würde, zumal dieser sich hervorragend mit der Nutzung eines starken Sportwetten Bonus verbinden ließe.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Thunder vs Mavericks Prognose: Wer stoppt Gilgeous-Alexander?

Der Superstar der Thunder spielt eine bockstarke Serie gegen die Mavs und legte in den letzten vier Spielen im Schnitt 31,8 Punkte auf. Vor allem der Mitteldistanz-Wurf fällt bisher hervorragend und ist quasi nicht zu verteidigen. In der zweiten Hälfte der letzten Partie erzielte der Guard 22 Punkte und hielt seine Farben damit quasi im Alleingang im Spiel.

Da konnte es das jüngste Team dieser Postseason auch verkraften, dass mit im Schnitt 25 Prozent Wurfquote nur jeder vierte Distanzwurf saß. Das wurde vor allem an der Freiwurflinie überzeugend ausgeglichen: Nur einer der 24 Versuche landete nicht im Korb.

Das sah auf Seiten der Mavericks, die eine unfassbar schwache Quote von 52,2 Prozent bei den Freiwürfen auflegten, schon ganz anders aus, was ihnen am Ende auch das Spiel kostete. Des Weiteren waren auch in dieser Partie wieder einmal zu viele Turnover ein großes Problem der Mavericks, die das Spielgerät 13 Mal abgaben.

Wir müssen an dieser Stelle auch über die Performance der beiden Superstars der Mavs sprechen, die bei der Niederlage insgesamt nur auf 27 Punkte kamen. Dass die Texaner bis kurz vor Schluss trotzdem in Führung lagen, muss vor allem der guten Defense des Teams von Coach Jason Kidd und der starken Leistung einiger Rollenspieler angerechnet werden.

Thunder - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thunder: 100:96 Mavericks (A), 101:105 Mavericks (A), 110:119 Mavericks (H), 117:95 Mavericks (H), 97:89 Pelicans (A).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 96:100 Thunder (H), 105:101 Thunder (H), 119:110 Thunder (A), 95:117 Thunder (A), 114:101 Clippers (H).

Letzte 5 Spiele Thunder vs. Mavericks: 100:96 (A), 101:105 (A), 110:119 (H), 117:95 (H), 135:86 (H).

Luka Doncic hat zwar Probleme mit dem Knie, das kann jedoch nicht als Ausrede herhalten, wenn er trotzdem auf dem Spielfeld steht. Zumal der Slowene trotzdem in der Lage ist, die Verteidigung der Thunder zu schlagen, wenn er sie denn konsequent attackiert. Der Superstar muss auch in der wichtigen Schlussphase seine Würfe nehmen und kann sich nicht nur darauf verlassen, dass die Rollenspieler ihre Dreier treffen. Die Mavs nehmen den Thunder, abgesehen vom Midi des Shai Gilgeous-Alexander, bisher sehr erfolgreich jeden einfachen Wurf weg, was gegen das beste Team des Westens eine starke Leistung ist. Ohne die Kreation ihrer Superstars wird dies jedoch nicht reichen.

Die Mavericks sind jedoch auswärts in diesen Playoffs nicht zu unterschätzen und konnten drei der bisherigen fünf Gastspiele gewinnen. Dabei kamen sie auf einen Schnitt von 106 Zählern und hielten ihre Gegner bei 104 Punkten. Solltet ihr also vor einem Risiko-Tipp nicht zurückschrecken, könnte eine „Sieg Mavericks & Beide Teams Über 100 Punkte“-Wette mit einer Quote von 4,00 etwas für euch sein. Für einen solchen Tipp empfehlen wir wärmstens die Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Thunder - Mavericks Tipp: Doncic Über 27,5 Punkte

Die Mavericks sind auch in der Ferne ein unangenehmes Team und können sich in den wichtigen Spielen meist auf ihren Superstar Luka Doncic verlassen. Dieser muss trotz seiner Knieprobleme mehr Verantwortung am offensiven Ende übernehmen. Außerdem kann er den Distanzwurf deutlich besser treffen, als bisher in diesen Playoffs gezeigt. Wir erwarten ein starkes Spiel des Slowenen und ein spannendes Match auf Augenhöhe.