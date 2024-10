Peru - Uruguay Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2024

SPORT1 Betting 10.10.2024 • 16:00 Uhr Peru - Uruguay Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Kehrt mit Darwin Nunez auch die Torgefahr zurück?

Unser Peru - Uruguay Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 12.10.2024 lautet: Die Peruaner stehen vor dem Duell mit den Urus sieglos am Tabellenende. Nach unserem Wett Tipp heute wird sich daran nichts ändern.

In der WM-Qualifikation Südamerikas stehen in dieser Woche die Partien des 9. Spieltags auf dem Programm, womit diese Quali dann auch ihre Halbzeit erreicht. In unserer Peru Uruguay Prognose versuchen bislang noch sieglose Gastgeber den ersten Dreier einzufahren, um vielleicht doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen.

Wir gehen nicht davon aus, dass ihnen das gelingt, halten aufgrund der personellen Situation bei den Gästen einen Punkt aber auch nicht für ganz ausgeschlossen. Insgesamt sehen wir aber Vorteile bei den Urus und entscheiden uns für den Peru Uruguay Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Peru vs Uruguay auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Peru ist nach 8 Spieltagen in der WM-Qualifikation Südamerikas noch sieglos.

Uruguay hat erst eines der bisherigen 8 Qualifikationsspiele verloren.

Mit 13 Treffern stellen die Urus die beste Offensive der laufenden WM-Quali Südamerikas.

Peru vs Uruguay Quoten Analyse:

Obwohl die Gäste in der Tabelle zwölf Punkte mehr als der Gegner haben und sieben Plätze höher stehen, wird ein Tipp auf einen Auswärtssieg mit üppigen Quoten belohnt. Konkret belaufen sich die Peru Uruguay Quoten für einen Tipp auf einen Erfolg der Urus auf bis zu 1,92 - zum Beispiel bei NEO.bet.

Ein nüchterner Tipp auf den Gast ist daher eine Überlegung wert und erst recht, wenn man für ihn zum Beispiel den NEO.bet Promo Code oder irgendeinen anderen Sportwetten Bonus verwenden kann. Die Peru Uruguay Wettquoten für Wetten auf einen Heimsieg wollen wir nicht verschweigen. Diese erreichen Höchstwerte von 4,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Peru vs Uruguay Prognose: Beide Teams mit Personalsorgen

Der Trainerwechsel-Effekt ist verpufft - und zwar nicht erst seit gestern. Nach nur zwei Punkten aus den ersten sechs WM-Qualifikationsspielen setzte der peruanische Verband Juan Reynoso vor die Tür und installierte zum Jahresbeginn mit Jorge Fossati einen Trainer, der die Blanquirroja zu neuen Erfolgen führen sollte.

Der Start war auch vielversprechend. In den ersten vier Partien unter Fossati blieben die Peruaner ungeschlagen und holten drei Siege (1U). Aber: Es handelte sich ausnahmslos um Testspiele. In der sich anschließenden Copa America blieb Peru in den drei Partien der Gruppenphase torlos und holte nur einen Punkt beim 0:0 gegen Chile.

Zuletzt folgte dann ein achtbares 1:1 in der WM-Quali gegen Kolumbien sowie eine 0:1-Pleite in Ecuador. Damit blieben die Peruaner in vier ihrer letzten fünf Partien ohne eigenen Treffer. In der Tabelle der WM-Qualifikation stehen sie mit einer 0-3-5-Bilanz und 2:10 Toren auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf Playoff-Platz 7 beträgt vor dem Peru Uruguay Tipp aber nur sechs Punkte.

Daher hat „La Blanquirroja“ die WM auch noch nicht ganz abgeschrieben. Die beiden einzigen Zähler holten die Weiß-Roten in den letzten beiden Heimspielen, in denen sie auch jeweils treffen konnten. Von den letzten sechs Heimpartien in der Quali für die WM 2022 hatten sie keine verloren (4S, 2U). In der laufenden Quali warten sie noch auf den ersten Heimsieg.

Peru - Uruguay Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Peru: 0:1 Ecuador (A), 1:1 Kolumbien (H), 0:2 Argentinien (N), 0:1 Kanada (N), 0:0 Chile (N)

Letzte 5 Spiele Uruguay: 0:0 Venezuela (A), 0:0 Paraguay (H), 1:1 Guatemala (N), 2:2, 4:3 i.E. Kanada (N), 0:1 Kolumbien (N)

Letzte 5 Spiele Peru vs Uruguay: 0:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (H), 0:1 (A), 0:0, 5:4 i.E. (N)

Die Urus haben in der gesamten Qualifikation von bisher acht Partien erst eine verloren. Die einzige Niederlage datiert vom zweiten Spieltag, als man im hochgelegenen Quito 1:2 gegen Ecuador verlor. Unter anderem konnte die Celeste in der laufenden Quali schon Brasilien bezwingen (2:0) und Weltmeister Argentinien die bisher einzige Heimpleite zufügen (2:0).

Nach sechs Spieltagen hatten die Urus bereits 13 erzielte Tore in der Bilanz stehen. In den letzten beiden Qualifikationsspielen gegen Paraguay und in Venezuela kamen aber keine weiteren hinzu. In beiden Partien gingen bei zusammengenommen 20 Abschlüssen der Uruguayer nur vier Schüsse auf den gegnerischen Kasten.

In diesen beiden Begegnungen fehlten mit Darwin Nunez, Rodrigo Bentancur, Mathias Olivera, Jose Maria Gimenez und Ronald Araujo aber auch einige wichtige Stützen im Kader der Celeste, die nach einer Auseinandersetzung mit kolumbianischen Fans bei der Copa America alle für mehrere Spiele gesperrt wurden.

Für die Peru Uruguay Prognose ist es wichtig zu wissen, dass diese Akteure weiterhin fehlen werden - mit einer Ausnahme. Dank einer einstweiligen Verfügung des Internationalen Sportgerichts ist Liverpool-Star Nunez für die kommende Partie spielberechtigt. Mit fünf Treffern und zwei weiteren Vorlagen ist er bester Scorer in der laufenden Quali.

So seht ihr Peru - Uruguay im TV oder Stream:

12. Oktober 2024, 03:30 Uhr, Estadio Nacional de Lima, Lima

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: -

Die Begegnung wird im deutschsprachigen Raum weder im TV noch im Stream übertragen. Wenn ihr einen Peru Uruguay Tipp abgeben wollt, dann beachtet, dass die Partie in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3:30 mitteleuropäischer Zeit stattfindet. Ihr solltet daher eure Wette rechtzeitig platzieren.

In Peru haben die Urus keines der letzten drei Gastspiele gewonnen (1U, 2N). In jeder der letzten vier Partien auf peruanischem Boden konnten beide Teams treffen. Interessant: In den letzten zehn direkten Duellen, die entweder in Peru oder Uruguay ausgetragen wurden, konnte nur einmal die Gastmannschaft gewinnen - und das waren die Urus (7 Heimsiege, 3 Remis).

Peru vs Uruguay: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Peru: Gallese; M. Araujo, Santamaria, Callens; Advincula, Cartagena, Archimbaud, Pena, Lopez; Valera, Ormeno

Ersatzbank Peru: Romero, Caceda, Abram, Castillo, Flores, Corzo, Quisque, Sonne, Zambrano, Reyna

Startelf Uruguay: Rochet; Varela, Bueno, Caceres, Olaza, Martinez, Ugarte, B. Rodriguez; Pellistri, Nunez, M. Araujo

Ersatzbank Uruguay: Israel, Mele, Fonseca, Marichal, Merentiel, de la Cruz, de Arrascaeta, Abaldo, Torres, Saracchi, L. Rodriguez, C. Olivera

Die Peruaner müssen auf ihren Kapitän Renato Tapia sowie unter anderem auch auf Stürmer Gianluca Lapadula verzichten. Für die offensiv ohnehin schwache Blanquirroja ist das noch einmal eine zusätzliche Schwächung.

Die Gäste bauen nach zwei Nullnummern in Folge auf die Rückkehr von Darwin Nunez. Wir können uns gut vorstellen, dass der Top-Torjäger der WM-Quali Südamerikas trifft und würden in der Peru Uruguay Prognose den entsprechenden Tipp auf ihn als Torschützen empfehlen. Im besten Fall nutzt ihr aber Gratis-Guthaben aus einem Wettanbieter Bonus.

Unser Peru - Uruguay Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Es käme einer großen Überraschung gleich, wenn die noch sieglosen Peruaner ihren ersten Sieg in der laufenden WM-Qualifikation Südamerikas holen würden. Sie stellen mit nur zwei Toren die harmloseste Offensive und müssen nun auf ihren Kapitän und einen ihrer wichtigsten Stürmer verzichten. Die Urus hingegen haben erst eine Partie verloren und eine zweite Niederlage sollte nicht dazukommen. Mit der Rückkehr ihres Top-Torschützen sollte es die Celeste auch wieder auf die Anzeigetafel schaffen.