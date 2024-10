Polen - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2024

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 11:07 Uhr Polen - Kroatien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Dürfen die Weiß-Roten noch aufs Viertelfinale hoffen?

Unser Polen - Kroatien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.10.2024 lautet: Nach drei Spieltagen haben die Kroaten Kurs aufs NL-Viertelfinale genommen. Im Wett Tipp heute wartet zu Gast bei den polnischen Adlern aber eine schwierige Aufgabe.

In der Nations-League-Gruppe A1 sind die Portugiesen und die Kroaten die großen Favoriten auf den Einzug ins Viertelfinale. Diese Einschätzung hat sich nach den ersten drei Spieltagen auch bestätigt. Denn Cristiano Ronaldo und Co. führen die Tabelle nach der Hinrunde mit neun Punkten an. Die Elf um Luka Modric folgt mit sechs Zählern auf Rang 2. Wenn die Polen, die aktuell bei einem Sieg stehen, noch eine Chance aufs Weiterkommen haben möchten, müssen sie im Heimspiel am Dienstag gegen die Kroaten punkten. Die Polen Kroatien Prognose sieht aber eher die Gäste vorne.

Wir erwarten eine enge Partie und spielen mit einer Quote von 1,82 bei Betano den Polen Kroatien Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Polen vs Kroatien auf „Unter 2,5 Tore“:

In den letzten 4 Duellen zwischen beiden Nationen fielen insgesamt nur 3 Tore

In den vergangenen 4 Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams gab es 5 „Weiße Westen“

Die Polen haben in den letzten 3 Nations-League-Heimspielen gerade mal ein Tor erzielt

Polen vs Kroatien Quoten Analyse:

Die kroatische Nationalmannschaft findet sich auf Platz 12 der Weltrangliste wieder. Die polnischen Adler werden auf Rang 30 geführt. Daraus ergeben sich größtenteils schon die Polen Kroatien Quoten.

Bei den Buchmachern, von denen viele auch Sportwetten mit PayPal ermöglichen, gibt es für einen Sieg der Gäste Polen vs. Kroatien Wettquoten zwischen 2,15 und 2,20. Ein Erfolg der Hausherren wird mit Quoten zwischen 3,20 und 3,40 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Polen vs Kroatien Prognose: Nutzen die Polen ihre letzte Chance?

Die Polen wollten bei der EM 2024 eigentlich zum zweiten Mal eine Vorrunde überstehen. Doch in der schwierigen Gruppe mit Österreich, Frankreich und den Niederlanden holten die „Bialo-Czerwoni“ nur einen Punkt und landeten auf dem letzten Platz. Coach Michal Probierz, der das Team erst im September 2023 übernommen hatte, durfte trotzdem weitermachen. Die Polen können sich schon seit der ersten Ausgabe der Nations League in der Liga A halten. Dieses Jahr legten die Adler mit einem 3:2-Sieg in Schottland in diesem Wettbewerb los.

Der Siegtreffer fiel allerdings etwas glücklich erst spät in der Nachspielzeit (90.+7). Dann kassierten die Weiß-Roten ein 0:1 in Kroatien. Am Samstag kam ein 1:3 daheim gegen Portugal hinzu. Dabei kamen Robert Lewandowski und Co. nur auf 37 Prozent Ballbesitz. Auch der Barca-Stürmer, der für seinen Verein nach elf Pflichtspielen bei zwölf Treffern steht, blieb blass. Unter Trainer Probierz absolvierte Lewandowski 14 Spiele und konnte lediglich dreimal treffen. Auf der Gegenseite spielte die Abwehr auch seit acht Partien nicht mehr zu Null.

Bei der EM 2024 konnte Kroatien wieder mal nicht an die Erfolge bei den Weltmeisterschaften anknüpfen. Während die „Vatreni“ bei sechs WM-Teilnahmen dreimal unter die Top 3 kamen, war bei einer Europameisterschaft das Viertelfinale bisher das Höchste der Gefühle. Beim vergangenen Turnier blieb die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic sogar ganz ohne Sieg (2U, 1N) und musste schon nach der Vorrunde die Koffer packen.

Doch der Trainer bekommt weiter das Vertrauen des Verbandes. Im ersten Spiel nach der Europameisterschaft verloren die Kroaten zum Nations-League-Auftakt mit 1:2 zu Gast in Portugal. Mit dem 1:0 gegen Polen und dem 2:1 am Samstag daheim gegen Schottland folgten aber die ersten beiden Siege. Der nächste soll bereits im Polen Kroatien Tipp folgen. Nach 17:9 Torschüssen gegen die „Bravehearts“ mussten Luka Modric und Co. aber vor allem in der Schlussphase noch mal zittern. Der späte Ausgleich der Schotten zählte erst nach Eingriff des VAR nicht. Dafür erzielte der Frankfurter Igor Matanovic in seinem dritten Länderspiel sein erstes Tor.

Polen - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 1:3 Portugal (H), 0:1 Kroatien (A), 3:2 Schottland (A), 1:1 Frankreich (A), 1:3 Österreich (H)

Letzte 5 Spiele Kroatien: 2:1 Schottland (H), 1:0 Polen (H), 1:2 Portugal (A), 1:1 Italien (H), 2:2 Albanien (H)

Letzte 5 Spiele Polen vs Kroatien: 0:1 (A), 0:1 (H), 1:0 (A), 0:0 (A), 1:4 (A)

Beide Nationen standen sich erst sechsmal gegenüber. Die Polen konnten dabei nur einen Sieg feiern. Dieser stammt aus einem Testspiel im Juni 2006. Die „Bialo-Czerwoni“ gewannen in Wolfsburg mit 1:0.

Demgegenüber stehen vier Siege und ein Remis für die Kroaten. Beide Pflichtspiele gingen mit 1:0 an die „Vatreni“, so auch das Hinspiel in der laufenden Nations-League-Saison. Den entscheidenden Treffer erzielte Luka Modric per direktem Freistoß.

Bei den letzten vier Aufeinandertreffen hätten die Tipps „Unter 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen: Nein“ jeweils Erfolg gehabt. Geht auch dieses Mal in der Polen Kroatien Prognose mindestens ein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Feld?

Dann bringt euch das bei Sunmaker eine Quote von 1,92. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, dürft ihr euch den Sunmaker Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Polen - Kroatien im TV oder Stream:

15. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Stadion Narodowy, Warschau

Übertragung Stream: DAZN

Nahezu alle Partien der UEFA Nations League könnt ihr über die Plattform von DAZN streamen. Dazu gehört auch dieses Duell, bei dem ihr den Polen Kroatien Tipp live überprüfen könnt.

Anpfiff der Partie ist am Dienstag um 20:45 Uhr im Stadion Narodowy von Warschau.

Polen vs Kroatien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Polen: Skorupski - Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz - Frankowski, S. Szymanski, Oyedele, Zielinski, Zalewski - Lewandowski, Swiderski

Ersatzbank Polen: Bulka, Mrozek - Bereszynski, Piatkowski, Kaminski, Kapustka, Piotrowski, Kiwior, Moder, Urbanski, Ameyaw, Piatek

Startelf Kroatien: Livakovic - Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol - Perisic, Modric, Mario Pasalic, Sosa, Sucic, Kramaric - Matanovic

Ersatzbank Kroatien: Ivusic, Labrovic - Erlic, Moro, Marco Pasalic, Orsic, Pjaca, Sucic, Baturina, Petkovic, Budimir, Jakic

Die Polen müssen aktuell vor allem auf den verletzten Arkadiusz Milik von Juventus Turin verzichten.

Bei den Kroaten fehlen in der Polen Kroatien Prognose beispielsweise Josip Stanisic (Bayern), Lovro Majer (Wolfsburg) und Marin Pongracic (Fiorentina).

Unser Polen - Kroatien Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Qualität und die Formkurve sprechen für die Kroaten. Doch in der Fremde tun sich die Vatreni etwas schwerer als daheim. Die Polen werden noch mal alles in die Waagschale werfen.

Da es zwischen beiden Teams in den letzten Aufeinandertreffen immer eng und sehr torarm zuging, erwarten wir ein ähnliches Duell am Dienstagabend.