Porto - Vitoria de Guimaraes Tipp, Prognose, Quoten 17.4.

Unser Porto - Vitoria de Guimaraes Sportwetten Tipp zum Portugal Cup Spiel am 17.04.2024 lautet: Im Achtelfinale der Königsklasse zog der FC Porto gegen Arsenal den Kürzeren und auch in der nationalen Liga ist der Titel außer Reichweite. In unserem Wett Tipp heute ist möglicherweise sogar die letzte Titelchance gefährdet.

Das Halbfinal-Rückspiel im Taca de Portugal zwischen dem FC Porto und Vitoria de Guimaraes fühlt sich fast schon wie eine Playoff-Serie an. Es ist bereits das dritte Duell im April 2024 und beide Aufeinandertreffen wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden.

Der FC Porto gewann das Hinspiel mit 1:0, verlor aber nur vier Tage später den Vergleich in der Liga (1:2). Dem Titelverteidiger fehlt aktuell die Kontinuität in den Ergebnissen, was uns zu folgendem Wett Tipp heute führt: “Sieg Vitoria de Guimaraes (HC +2)” mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Porto vs Vitoria de Guimaraes auf “Sieg Vitoria de Guimaraes (HC +2)”:

Porto hätte die 4 vorangegangenen Pflichtspiele mit einem HC -2 allesamt verloren.

Vitoria SC hat seit 7 Pflichtspielen nicht “Über 1,5 Gegentore” zugelassen.

Die Gäste haben die viertbeste Defensive der Liga Portugal (1,0 Gegentore pro Spieltag).



Porto vs Vitoria de Guimaraes Quoten Analyse:

Habt ihr im Halbfinal-Rückspiel ein Interesse an einer Außenseiterwette, solltet ihr euch schnellstmöglich bei Betano anmelden. Dort findet ihr die Maximalquote von 8,75 für einen Sieg von Vitoria de Guimaraes.

Ausgeschlossen ist dieser in unseren Augen nicht. Der Tabellen-Fünfte der Liga Portugal hat in dieser Saison nur zwei Punkte weniger als Porto gesammelt und den letzten Vergleich mit den Drachen für sich entschieden (2:1). Trotzdem sprechen Siegquoten bis 1,40 für die hohe Qualität im Kader des Titelverteidigers.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Porto vs Vitoria de Guimaraes Prognose: Die schnellste Route

Dreht Vitoria de Guimaraes den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel, stehen die Gäste zum vierten Mal in diesem Jahrtausend im portugiesischen Pokalfinale. Wie ein Sieg gegen den FC Porto aussehen kann, zeigte die Mannschaft von Alvaro Pacheco in der Liga.

Nur vier Tage nach dem verlorenen Halbfinal-Hinspiel bezwangen “Os Branquinhos” die Drachen in ihrem eigenen Stadion mit 2:1. Die bevorzugte Spielweise der Gäste könnte das dritte April-Duell erneut bis zum Ende spannend halten.

Vitoria de Guimaraes überbrückt das Feld im eigenen Ballbesitz schneller als jeder andere Liga-Konkurrent (2,17 m/s) und hat mit Jota Silva (11) einen Top-Angreifer im Kader, der von dieser Spielweise extrem profitiert.

Zudem ist die Defensive der Pacheco-Auswahl ein echtes Bollwerk. Angeordnet im 3-4-3-System hat Vitoria de Guimaraes in keinem der vorangegangenen sieben Pflichtspiele “Über 1,5 Gegentore” kassiert.

Porto - Vitoria de Guimaraes Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Porto: 2:2 Famalicao (H), 1:2 Vitoria de Guimaraes (H), 1:0 Vitoria de Guimaraes (A), 0:1 Estoril (A), 4:1 Vizela (H).



Letzte 5 Spiele Vitoria de Guimaraes: 1:1 Farense (H), 2:1 Porto (A), 0:1 Porto (H), 1:0 Moreirense (H), 2:1 Chaves (A).



Letzte 5 Spiele Porto vs. Vitoria de Guimaraes: 1:2 (H), 1:0 (A), 2:1 (A), 3:0 (H), 1:0 (A).



Zusätzlich stehen einige Fragezeichen hinter der Form des FC Porto. In der Liga fehlen den Drachen bereits 15 Punkte auf die Spitze und das, obwohl sie bereits ein Spiel mehr als Tabellenführer Sporting Lissabon absolviert haben.

Zuletzt manövrierte sich das Team von Sergio Conceicao in eine waschechte Ergebniskrise. Nur eines der letzten vier Pflichtspiele endete für den FC Porto mit einem Sieg. Dazu gab es ein Unentschieden am letzten Liga-Spieltag (2:2 vs. Famalicao) sowie zwei Niederlagen (0:1 vs. Estoril, 1:2 vs. Vitoria de Guimaraes).

Bereits seit Jahresbeginn sind die Schwankungen bei den Leistungen der Hausherren deutlich zu erkennen. Porto gewann in diesem Kalenderjahr nur die Hälfte seiner Liga-Spiele (7/14) und feierte in keinem der vorangegangenen drei Liga-Partien einen Sieg (1U, 2N).

Zumindest haben die Gastgeber eine 1:0-Führung aus dem Hinspiel, die ihre Position stärkt. Das könnte zu einem zähen Spiel führen, in dem “Unter 2,5 Tore” für eure Wetten ein Thema sein sollten. Bet3000 bietet euch mit seiner angebotenen Quote von 2,05 die Chance.

Unser Porto - Vitoria de Guimaraes Tipp: Sieg Vitoria de Guimaraes (HC +2)

Porto fehlt die Form für ein dominantes Spiel, steht aber auch nicht unter Zugzwang, da das 1:0 aus dem Hinspiel den eigenen Rücken stärkt. Vitoria de Guimaraes hat in keinem der letzten sieben Pflichtspiele “Über 1,5 Gegentore” kassiert und in diesem Zeitraum nicht mehr als ein Spiel verloren.