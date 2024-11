Portugal - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2024

SPORT1 Betting 14.11.2024 • 11:00 Uhr Portugal - Polen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Macht die Selecao das Viertelfinale klar?

Unser Portugal - Polen Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.11.2024 lautet: Die Polen wollen den Abstieg in die Nations-League-Gruppe B vermeiden. Im Wett Tipp heute droht den Weiß-Roten aber eine klare Niederlage gegen die Portugiesen.

In der Nations-League-Gruppe A1 führen die Favoriten aus Portugal (10) und Kroatien (7) nach vier Spieltagen die Tabelle an. Beide Teams liegen auf Viertelfinal-Kurs. Doch auch die Polen (4) auf Rang 3 haben noch Hoffnung. Bei drei Punkten Rückstand auf den zweiten Platz dürfen die Adler aber nicht mehr viele Zähler liegen lassen. Doch schon am Freitag stehen die Bialo-Czerwoni zu Gast in Porto bei unserer Portugal Polen Prognose vor einer schwierigen Aufgabe.

Wir trauen den Gästen dabei nicht allzu viel zu und spielen mit einer Quote von 1,78 bei NEO.bet den Wett Tipp heute „Sieg Portugal HC -1″.

Darum tippen wir bei Portugal vs Polen auf „Sieg Portugal HC -1″:

Die Polen warten seit 2006 und 6 Duellen auf einen Sieg gegen die Portugiesen

Heimvorteil und Weltranglisten-Position sprechen für die Selecao

Portugal hat 11 der letzten 12 Heimspiele gewonnen (1N)

Portugal vs Polen Quoten Analyse:

Die Portugiesen werden in der Weltrangliste auf Platz 7 geführt. Die polnischen Adler schaffen es im FIFA-Ranking lediglich auf Rang 31. Zusammen mit dem Heimvorteil sprechen die Portugal gegen Polen Quoten somit eine deutliche Sprache.

Die Quoten für einen Heimsieg klettern nicht über den Wert von 1,28. Dagegen wird ein Erfolg der Gäste mit Portugal vs Polen Wettquoten um 10,0 bezahlt. Unsere Sportwetten Bonus Übersicht kann vor der Wette auf diese Partie hilfreich sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs Polen Prognose: Die Hausherren brauchen noch einen Punkt

Nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM gegen Frankreich nach Elfmeterschießen wollte sich Portugal auf die Nations League konzentrieren. Denn die Selecao landete bei diesem Wettbewerb immer unter den Top 6 und konnte die erste Ausgabe 2018/19 sogar gewinnen. Das klappte mit drei Siegen zum Auftakt gegen Kroatien (2:1), Schottland (2:1) und Polen (3:1) auch ganz gut. Beim letzten Spiel verpassten die Portugiesen mit einem 0:0 in Schottland aber die vorzeitige Qualifikation fürs Viertelfinale, welche nun im Portugal Polen Tipp gelingen soll.

Gegen das schottische Abwehrbollwerk fehlte den Männern von Coach Roberto Martinez die letzte Durchschlagskraft. Grundsätzlich kann sich die Bilanz unter dem aktuellen Nationaltrainer mit 19 Siegen in 24 Spielen aber sehen lassen (1U). Vertretbare Pleiten setzte es gegen Kroatien (1:2) und wie erwähnt gegen die Franzosen. Ein Aussetzer war aber das Testspiel im März 2024 in Slowenien (0:2). Zudem schenkte die Selecao das letzte Gruppenspiel bei der EM gegen Georgien her (0:2).

Schon seit Jahren will die polnische Nationalmannschaft zu den europäischen Top-Nationen aufschließen. Das klappt aber auch unter Michal Probierz, der seit 2021 schon der vierte Nationaltrainer im Amt ist, nicht. Es gelingt den Adlern einfach nicht, die Qualitäten ihres Kapitäns Robert Lewandowski so ins Team einzubauen, dass der Stürmer den Unterschied ausmachen kann.

In 15 Spielen unter Probierz kommt der Angreifer des FC Barcelona gerade mal auf drei Tore. Da die Auswahl auf der Gegenseite auch noch Probleme in der Defensive und im Aufbau hat, schieden die Bialo-Czerwoni bei der EM beispielsweise schon in der Vorrunde aus. In der Nations League konnten die Polen nur beim 3:2 in Schottland und dem wilden 3:3 Mitte Oktober daheim gegen Kroatien punkten.

Portugal - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 0:0 Schottland (A), 3:1 Polen (A), 2:1 Schottland (H), 2:1 Kroatien (H), 3:5 n.E. Frankreich (H)

Letzte 5 Spiele Polen: 3:3 Kroatien (H), 1:3 Portugal (H), 0:1 Kroatien (A), 3:2 Schottland (A), 1:1 Frankreich (A)

Letzte 5 Spiele Portugal vs Polen: 3:1 (A), 1:1 (H), 3:2 (A), 5:3 n.E. (A), 0:0 (A)

Beide Nationen standen sich schon 14 Mal auf dem Rasen gegenüber. Die Polen konnten lediglich drei Duelle für sich entscheiden. Demgegenüber stehen fünf Remis und sechs Siege für die Portugiesen. Ein Erfolg der Ost-Europäer stammt aus der Quali für die WM 1978. Damals siegten die Adler mit 2:0 in Porto, Einfluss auf die Portugal vs Polen Prognose hat dies jedoch freilich nicht.

Im Kampf um die Tickets für die EM 2008 holten die Weiß-Roten einen 2:1-Heimsieg. Bei der WM 1986 gewann die polnische Auswahl in der Gruppenphase mit 1:0. In der Nations League sind die Bialo-Czerwoni mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen noch ohne Erfolg gegen die Selecao.

Das Hinspiel im laufenden Wettbewerb in Warschau entschieden die Portugiesen am 12. Oktober mit 3:1 für sich. 63 Prozent Ballbesitz, 3,01 zu 0,89 Expected Goals und 18:12 Gesamtschüsse sprachen dabei für die Iberer. Dabei erzielte der polnische Abwehrspieler Bednarek (Southampton) auch ein Eigentor.

In den letzten vier Aufeinandertreffen gab es keine Weißen Westen. Dieses Wissen nutzen wir für den Portugal Polen Tipp „Beide Teams treffen“. Dafür gibt es bei Bet365 eine Quote von 2,00. Ganz entspannt spielt ihr diesen Tipp in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Promo Code.

So seht ihr Portugal - Polen im TV oder Stream:

15. November 2024, 20:45 Uhr, Estadio Do Dragao, Porto

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle Spiele der Nations League live. Einzige Ausnahme sind die Partien der eigenen Nationalmannschaften im jeweiligen Land. So ist das Duell zwischen Portugal und Polen auch exklusiv bei diesem Streamingdienst zu sehen.

Anpfiff im Estadio Do Dragao von Porto ist am Freitag um 20:45 Uhr.

Portugal vs Polen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Portugal: Diogo Costa - Tavares, Diogo Dalot, Antonio Silva, Nuno Mendes - Joao Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Francisco Conceicao, Rafael Leao - Cristiano Ronaldo

Ersatzbank Portugal: Jose Sa, Rui Silva (Tor), Renato Veiga, Bernardo Silva, Joao Felix, Araújo, Djaló, Semedo, Otávio, João Neves, Samú Costa , Neto, Trincão

Startelf Polen: Bulka - Piatkowski, Bednarek, Kiwior - Kaminski, S. Szymanski, Moder, Zielinski, Zalewski - Swiderski, Urbanski

Ersatzbank Polen: Mrozek, Skorupski, Dragowski (Tor), Puchacz, Bereszynski, Walukiewicz, Gurgul, Frankowski, Piatek, Ameyaw, Kapustka, Buksa, Slisz, Romanczuk, Bogusz, Kozubal, Marczuk

Die Hausherren müssen ohne Spieler wie Nunes (Manchester City), Neves (Al Hilal) und Jota (Liverpool) auskommen.

Bei den Gästen wird in der Portugal Polen Prognose vor allem Kapitän Lewandowski, der in 17 Pflichtspielen dieser Saison auf 19 Tore kommt, schmerzlich vermisst. Zudem fehlen in der Offensive Milik (Juve) und Benedyczak (Parma).

Unser Portugal - Polen Tipp: Sieg Portugal HC -1

Portugal benötigt noch einen Punkt, um sich fürs Viertelfinale der Nations League zu qualifizieren. Wir haben nicht wirklich viele Argumente gefunden, warum das nicht klappen sollte.

Der Heimvorteil, die Qualität und der direkte Vergleich sprechen für die Selecao. Zudem sind die Iberer traditionell sehr heimstark. Auf der Gegenseite müssen die Adler ohne ihren Kapitän Lewandowski auskommen. So droht den Weiß-Roten sogar eine deutliche Niederlage.