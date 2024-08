Preußen Münster - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten

Unser Preußen Münster - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Für unseren Wett Tipp heute reicht ein kurzer Blick auf die erwartbaren Tore beider Mannschaften. Torjubel sollten demnach in diesem Zweitliga-Duell nicht fehlen.

Um seinen Angriff muss sich Markus Anfang bisher überhaupt keine Sorgen machen, auch nicht in der Preußen Münster Kaiserslautern Prognose. Unser Wett Tipp heute lautet: „Kaiserslautern Über 1,5 Tore“, den wir mit einer Quote von 1,90 bei Happybet spielen .

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Kaiserslautern auf „Kaiserslautern Über 1,5 Tore“:

Preußen Münster vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Fast jeder andere Ausfall hätte Preußen Münster weniger geschadet als jener von Top-Angreifer Malik Batmaz. Der Stürmer verletzte sich am Kreuzband und wird monatelang ausfallen. Preußen Münster Kaiserslautern Quoten bis zu 2,95 für den Heimsieg könnt ihr mit Apple Pay Sportwetten bei diesen Wettanbietern anvisieren.

Preußen Münster vs Kaiserslautern Prognose: Erst der Abpfiff beendet das Spiel

Markus Anfang kann mit der Mentalität seiner neuen Mannschaft zufrieden sein. Obwohl kein anderer Zweitligist bislang mehr Minuten in Rückstand gelegen ist (82), liegen auf dem Konto der Pfälzer bereits vier Zähler.

Eine Führung konnte der SCP06 in dieser Spielzeit noch nicht genießen. Einer der Gründe liegt in der schwachen Chancenverwertung. Kein anderer Liga-Konkurrent vergab an den ersten beiden Zweitliga-Spieltagen mehr Großchancen als der Aufsteiger (9).