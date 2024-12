Preußen Münster - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten 07.12.

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 11:00 Uhr Preußen Münster - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der FCM seine Auswärtsbilanz ausbauen?

Unser Preußen Münster - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.12.2024 lautet: Im Wett Tipp heute treten die Bördestädter mal wieder gegen einen Aufsteiger an. In diesen Duellen fühlen sich die Magdeburger besonders wohl.

Der 1. FC Magdeburg war toll in die neue Saison gestartet und stand nach dem siebten und dem achten Spieltag auf einem direkten Aufstiegsplatz. Von den letzten sieben Liga-Spielen konnten die Männer von Coach Christian Titz aber nur noch eines für sich entscheiden (3U, 3N). Damit ist der FCM auf Rang 10 abgerutscht, hat aber weiterhin nur zwei Punkte Rückstand auf den zweiten Platz.

Zu Gast beim Aufsteiger aus Münster wollen die Elbstädter die kleine Krise beenden. Die Quoten der Preußen Münster Magdeburg Prognose schlagen sich allerdings etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir schätzen die Ausgangslage anders ein und spielen den Preußen Münster Magdeburg Wett Tipp heute "Doppelte Chance X2".

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Magdeburg auf “Doppelte Chance X2”:

Magdeburg hat im Unterhaus auswärts noch nie gegen einen Aufsteiger verloren

In 10 Duellen gegen Münster kassierte der FCM gerade mal 2 Pleiten

Die Männer von Christian Titz sind zusammen mit Düsseldorf das beste Auswärtsteam der Liga

Preußen Münster vs Magdeburg Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle hat der FCM sieben Plätze und neun Punkte Vorsprung auf den SCP. Trotzdem gehen die Hausherren am 15. Spieltag anhand der Preußen Münster vs Magdeburg Quoten als leichter Favorit ins Rennen.

Das hat mit den beiden Formkurven zu tun. So gibt es für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,40. Auf der Gegenseite haben die besten Buchmacher für einen Dreier der Gäste Preußen Münster gegen Magdeburg Wettquoten zwischen 2,70 und 2,95 parat.

Preußen Münster vs Magdeburg Prognose: Der SCP braucht dringend Siege

Aufsteiger Münster kassierte in den letzten sechs Partien mit dem 0:1 daheim gegen Köln gerade mal eine Niederlage. Allerdings glückte den Preußen mit dem 1:0 daheim gegen Düsseldorf in diesem Zeitraum auch lediglich ein Sieg. Damit kommt die Mannschaft von Coach Sascha Hildmann in der Tabelle nicht vom Fleck und belegt weiterhin einen direkten Abstiegsplatz. Das rettende Ufer ist allerdings nur einen Zähler entfernt. Am vergangenen Wochenende überwog nach dem 0:0 in Darmstadt der Stolz. Immerhin hatten die Münsteraner mit viel Kampf und Einsatz einen der Top-Angriffe der Liga ausgebremst und gehen voller Zuversicht in den Preußen Münster Magdeburg Tipp.

In der Fremde holte man zuletzt drei Remis. In den ersten sieben Heimspielen reichte es aber nur für einen Sieg (3U, 3N). Noch nie hatte der Verein in der eingleisigen 2. Bundesliga nach 14 Spielen weniger Punkte auf dem Konto als aktuell. Nach den Expected-Goals-Against ist Münster eigentlich das drittbeste Team der Liga. 20 tatsächliche Gegentore reichen dann aber lediglich für Rang 6. Auf der anderen Seite sorgen die viertschwächste “Shot Conversion” sowie die Tatsache, dass nur 42,7 Prozent der Schüsse aufs Tor kommen (Platz 15), für Probleme.

Am vergangenen Wochenende wollte der FCM mit einem Sieg gegen Hertha endlich den ersten Heim-Dreier in dieser Spielzeit holen und zudem wieder einen Sprung in die obersten Tabellenregionen machen. Doch die Hausherren waren in der Abwehr nicht konzentriert genug und luden die Berliner immer wieder zu Kontern sowie Abschlüssen ein. Am Ende stand eine 1:3-Pleite auf der Anzeigetafel. Dabei waren die Bördestädter kurz nach der Halbzeit in Führung gegangen. So gewann Magdeburg nur eines der letzten sieben Zweitliga-Spiele (3U, 3N).

In den ersten sieben Saisonspielen hatte der FCM noch vier Siege gefeiert. Nun wollen die Männer von Coach Titz den Bock umstoßen. Die Elbestädter holten auswärts in dieser Zweitliga-Saison bereits 16 Punkte, das ist Liga-Bestwert zusammen mit Fortuna Düsseldorf. 57 Prozent Ballbesitz werden ebenfalls von keinem Liga-Kontrahenten überboten. Zudem spielt die Mannschaft gerne gegen Aufsteiger. Seit sechs BL2-Spielen gegen Liga-Neulinge ist man ungeschlagen (3S, 3U). Als einziger Verein in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga haben die Magdeburger noch nie ein Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger verloren.

Preußen Münster - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 0:0 Darmstadt (A), 0:1 Köln (H), 1:3 Gladbach (A), 1:1 KSC (A), 1:0 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:3 Hertha BSC (H), 1:0 Regensburg (A), 2:2 Hannover (A), 0:0 Ulm (H), 2:2 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs Magdeburg: 2:2 (A), 2:0 (H), 1:3 (A), 0:1 (H), 0:1 (A)

In der Regionalliga Nord und der 3. Liga trafen beide Vereine zehn Mal aufeinander. Mit sechs Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen spricht die Bilanz klar für den FCM, der auch in der Preußen Münster gegen Magdeburg Prognose besser abschneidet.

Zuletzt spielten beide Vereine 2019/20 in der 3. Liga gegeneinander. Damals blieb Münster mit einem 2:0-Heimsieg und einem 2:2 auswärts ungeschlagen.

Der FCM gehört im Unterhaus in dieser Saison zu den Frühstartern. Die Bördestädter trafen in der ersten Viertelstunde schon sechs Mal, nur der HSV noch öfter (9 Mal). So trauen wir den Gästen auch am Samstag den ersten Treffer zu.

Für den Preußen Münster Magdeburg Tipp "1. Tor Magdeburg" bekommt ihr eine Quote von 2,05.

So seht ihr Preußen Münster - Magdeburg im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 20:30 Uhr, Preußenstadion, Münster

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, Wow, Sport1

Während in der Bundesliga Sky in Zukunft auch die Samstags-Konferenz an DAZN verliert, bleibt der Bezahlsender weiterhin, was die Berichterstattung der 2. Bundesliga betrifft, unangefochten die Nummer 1.

Das Duell am Samstagabend zwischen Münster und Magdeburg ist bei Sky zu sehen. Allerdings darf das Samstagabend-Top-Spiel im Unterhaus auch von Sport1 gezeigt werden. Anpfiff im Preußenstadion ist um 20:30 Uhr.

Preußen Münster vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov - Bouchama, Hendrix, Preißinger, Makridis - Mees, Grodowski

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens (Tor), D. Schad, Scherder, Korte, Kyerewaa, Bazzoli, Amenyido, Nemeth, Lorenz

Startelf Magdeburg: Reimann - Mathisen, Hugonet, Heber - Gnaka, Hercher, Loric, El Hankouri - Amaechi, Kaars, Burcu

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), Hoti, El-Zein, Marusic, Krempicki, Atik, Michel, Nadjombe, Ito, Müller

Die Hausherren müssen lediglich auf Mrowca und Batmaz verzichten, die sich noch im Aufbautraining befinden.

Bei den Gästen kann Mathisen nach seiner Gelbsperre wieder mitwirken. Dafür fehlen in der Preußen Münster vs Magdeburg Prognose aber die verletzten Bockhorn, Musonda und Kuhinja.

Unser Preußen Münster - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance X2

Diesmal stehen nicht die Formkurven an erster Stelle. Stattdessen hat aktuell kein Zweitligist mehr Punkte in der Fremde geholt als der FCM.

Außerdem sind die Magdeburger gegen Aufsteiger besonders stark und können auch eine gute Bilanz gegen Münster vorweisen. Da sich die Preußen weiterhin mit dem Gewinnen sehr schwer tun und akut vom Abstieg bedroht sind, trauen wir den Hausherren nicht mehr als ein Remis zu.