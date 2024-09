Preußen Münster - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten 13.09.

SPORT1 Betting 12.09.2024 • 09:00 Uhr Preußen Münster - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Duell der beiden SCPs?

Unser Preußen Münster - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.09.2024 lautet: Aufsteiger Münster muss nach einem schwachen Start dringend punkten. Im Wett Tipp heute ist aber erneut nicht mehr als ein Zähler für die Hausherren drin.

Für viele Fans und Experten war klar, dass Aufsteiger Preußen Münster vor einer schwierigen Saison stehen würde. Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Nach vier Spieltagen steht der Neuling mit nur einem Punkt auf dem drittletzten Platz. Das ist ein Negativrekord für den Verein in der eingleisigen 2. Liga. 13 der 19 Aufsteiger, die so schwach in eine Saison gestartet sind, stiegen am Ende auch direkt wieder ab. So müssen die Adlerträger dringend punkten. Die nächste Chance gibt es am Freitagabend im Heimspiel in der Preußen Münster Paderborn Prognose.

Wir spielen den Preußen Münster Paderborn Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,59 bei Merkur Bets auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Paderborn auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Paderborn hat an den letzten 10 Spieltagen nur eine Niederlage kassiert

Münster wartet seit 2003 auf einen Sieg gegen die Ostwestfalen

Der SCP aus NRW hat lediglich eines seiner letzten 27 Zweitliga-Duelle gegen Aufsteiger verloren

Preußen Münster vs Paderborn Quoten Analyse:

Da hier der Aufsteiger einen etablierten Zweitligisten empfängt, sind die Preußen Münster Paderborn Quoten keine große Überraschung. Die Buchmacher sehen die Gäste mit Siegquoten zwischen 2,05 und 2,15 vorne.

Für einen Erfolg der Hausherren bekommt ihr Preußen Münster Paderborn Wettquoten im Schnitt von 3,10. Wenn ihr eure Gewinne schnell wieder auf dem eigenen Konto zur Verfügung haben wollt, solltet ihr euch nach einem Wettanbieter mit schneller Auszahlung umschauen.

Preußen Münster vs Paderborn Prognose: Findet der Aufsteiger wieder zu seinem mutigen Spiel?

In den ersten drei Spielen gegen Fürth, Hannover und Kaiserslautern agierte Münster mutig und konnte somit ganz gut mithalten. Mit dem torlosen Remis gegen die 96er sprang auch ein Punkt heraus. Doch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart (0:5) und vor der Länderspielpause gegen den HSV (1:4) war vom Mut nichts mehr übrig. Stattdessen ließen die Adlerträger auch die nötige Aggressivität und Cleverness vermissen.

Dabei gab der SC Preußen ligaweit die siebtmeisten Torschüsse ab (58). Bei der Chancenverwertung findet sich der SCP aber mit nur vier Prozent auf dem vorletzten Rang wieder und unterbot seinen Expected-Goals-Wert um 5,1 Treffer (2 Tore bei 7,1 xG). So einen großen Unterschied gibt es aktuell bei keinem Zweitligisten. Nur Mitaufsteiger Regensburg hat bisher weniger Treffer erzielt (1). In der Defensive hat man über die Hälfte aller Gegentore durch Standardsituationen kassiert. Hoffnung macht ein 3:2-Testspielsieg gegen Werder Bremen in der Länderspielpause.

Mit zwei Siegen gegen Hertha und Darmstadt war Paderborn perfekt in die neue Saison gestartet. Danach mussten sich die Ostwestfalen mit zwei Remis in Fürth und daheim gegen Ulm begnügen. Vor allem gegen die Ulmer Spatzen hatte der SCP von 16 Torschüssen lediglich einen einzigen auf das Gehäuse des Gegners gebracht. Saisonübergreifend ist die Truppe von Coach Lukas Kwasniok seit sechs Partien ohne Niederlage (4S, 2U). An den vergangenen zehn Spieltagen gab es mit dem 2:3 beim HSV nur eine Pleite.

In der eingleisigen 2. Bundesliga blieb die Mannschaft nur in der Saison 2021/22 zum Auftakt einer Saison länger ohne Niederlage (erste Pleite am 6. Spieltag). Das reicht aktuell für den fünften Tabellenplatz. Zudem spielt Paderborn gerne gegen Aufsteiger. Der Verein von der Pader verlor lediglich eines der letzten 27 Zweitliga-Duelle mit Aufsteigern und spielte dabei 14 Mal zu Null (11S, 15U). In der Fremde konnte der SCP aber nur eines der jüngsten fünf Spiele im Unterhaus gegen einen Aufsteiger für sich entscheiden (3U, 1N). In der Pause gewannen die Ostwestfalen ein Testspiel gegen Drittligist Alemannia Aachen 3:0.

Preußen Münster - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 3:2 Werder Bremen (H), 1:4 HSV (A), 0:5 VfB Stuttgart (H), 0:1 Kaiserslautern (H), 0:0 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:0 Ulm (H), 1:1 Greuther Fürth (A), 4:0 Bremer SV (A), 3:1 Darmstadt (H), 2:1 Hertha BSC (A)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs Paderborn: 1:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (A), 0:1 (A), 3:3 (H)

Beide Vereine bestritten schon 44 Pflichtspiele gegeneinander. Jeweils 20 Duelle wurden in der Oberliga (1981-1994) und in der Regionalliga (1994-2005) ausgetragen. Mit 17 Siegen zu 11 Niederlagen (16U) haben die Preußen im Vergleich eigentlich die Nase vorne.

Die einzigen Aufeinandertreffen im deutschen Profifußball fanden aber zwischen 2016 und 2018 in der 3. Liga statt. Hier spricht die Bilanz klar mit drei Siegen und einem Remis für Paderborn.

Den letzten Erfolg in einem Punktspiel gegen die Ostwestfalen feierte Münster im November 2003 mit einem 3:1-Heimsieg. Seit sieben Liga-Spielen ist Paderborn gegen den SC Preußen ungeschlagen (4S, 3U).

In Liga 3 verloren die Adlerträger dreimal mit jeweils einem Tor Unterschied. Setzt sich diese Serie im Preußen Münster Paderborn Tipp fort, gibt es für die Wette „Sieg mit 1 Tor Unterschied“ bei ODDSET Wettquoten von 2,37. Neukunden des Anbieters dürfen sich den ODDSET Bonus nicht entgehen lassen.

Preußen Münster vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Paetow, Frenkert, Kirkesov - Bazzoli. Hendrix - Lorenz, Mees, Amenyido - Fridjonsson

Ersatzbank Preußen Münster: Bräuer - Bolay, Koulis, Scherder, Makridis, Kyerewaa, Nemeth, Preißinger, Deters, Grodowski

Startelf Paderborn: Boevink - Scheller. Götze, Curda - Zehnter, Klaas, Castaneda, Obermair - Michel, Platte, Bilbija

Ersatzbank Paderborn: Schubert - Musilu, Baur, Ansah, Herrmann, Hoffmeier, Kinsombi, Kostons, Grimaldi

Die Hausherren haben ein Torwartproblem. Da Morten Behrens und Marian Kirsch verletzt aussetzen müssen, steht als Ersatz nur Matthias Bräuer zur Verfügung, der bisher aber lediglich Oberliga-Erfahrung hat. Im Sturm könnte Holmbert Fridjonsson (zuletzt Kiel) sein Debüt feiern. Bei Paderborn könnte Felix Platte nach langer Verletzungspause erstmals in der Preußen Münster Paderborn Prognose auflaufen.

Unser Preußen Münster - Paderborn Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Irgendwann platzt bei Münster sicher der Knoten mit dem ersten Saisonsieg. Doch im Heimspiel gegen Paderborn finden wir bisher keine Anzeichen für diesen Dreier. Die Ostwestfalen sind seit saisonübergreifend sechs Spielen ungeschlagen.

Zudem duellieren sich die Männer von Coach Lukas Kwasniok gerne mit Aufsteigern. Auch der direkte Vergleich macht den Hausherren nicht wirklich viel Hoffnung. So trauen wir den Preußen nicht mehr als einen Zähler zu.