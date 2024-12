Preußen Münster - Ulm Tipp, Prognose, Quoten | 21.12.2024

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 23:00 Uhr Preußen Münster - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Überwintern die Spatzen auf einem Abstiegsplatz?

Unser Preußen Münster - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Wir sehen die Gastgeber in der Favoritenrolle und trauen ihnen in unserem Wett Tipp heute mindestens einen Punkt zu.

Es ist der letzte Zweitliga-Spieltag vor der Winterpause und naturgemäß möchte keine Mannschaft auf einem Abstiegsplatz überwintern. In unserer Preußen Münster Ulm Prognose treffen allerdings zwei Teams aufeinander, von denen eines das Jahr 2024 in jedem Fall auf Platz 16 oder schlechter beenden wird - wenn nicht sogar beide.

Nach dem Erfolg am vergangenen Spieltag bei Hertha BSC liegt das Momentum auf Seiten der Gastgeber. Mit dem Heimvorteil im Rücken entscheiden wir uns für den Preußen Münster Ulm Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,78 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Ulm auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Münster konnte am vergangenen Spieltag auswärts bei Hertha gewinnen.

Ulm wartet seit 9 Zweitliga-Spielen auf einen Sieg.

Jeweils 11 der 16 Partien der Preußen und der Spatzen endeten mit mindestens 2 Toren im Spiel.

Preußen Münster vs Ulm Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich , dann sind die Gastgeber der Favorit. Von einer großen Favoritenstellung kann man angesichts von Preußen Münster Ulm Quoten von bis zu 2,20 für einen Tipp auf einen Heimsieg aber nicht sprechen.

Ein Tipp auf die Gäste ist dagegen mit Wettquoten bis 3,45 verbunden. Allzu viele Tore erwarten die Bookies im Duell der beiden Aufsteiger nicht. Bereits die Preußen Münster Ulm Wettquoten für Wetten auf “Über 2,5 Tore” liegen über der Marke von 2,00. Quoten bis 1,88 erhält man für die andere beliebte Torwette “Beide Teams treffen”.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs Ulm Prognose: Leichte Vorteile beim SCP

Nach vier sieglosen Zweitliga-Spielen in Folge konnte Münster am vergangenen Spieltag mal wieder gewinnen. In der Hauptstadt gab es einen 2:1-Erfolg bei Hertha, mit dem die Preußen auch die Abstiegsplätze verlassen konnten. Vor dem letzten Spieltag, nicht nur der Hinrunde, sondern auch des Kalenderjahres 2024, stehen sie mit 15 Punkten auf dem 15. Platz.

Wenn sie dort auch am Saisonende stünden, wären sie zufrieden. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg und schon an diesem Spieltag könnte der SCP wieder zurückfallen. Jedenfalls haben sowohl der kommende Gegner Ulm als auch der Vorletzte Braunschweig jeweils nur zwei Zähler weniger.

Mit den Ergebnissen in den vergangenen Wochen kann man beim Aufsteiger nicht vollends unzufrieden sein. Von den letzten acht Partien in der 2. Bundesliga haben die Münsteraner nur zwei verloren (2S, 4U). Die Niederlagen gab es zu Hause gegen Magdeburg und Köln, diese fielen mit 1:2 bzw. 0:1 noch dazu sehr knapp aus.

Daneben gab es aber einige Achtungserfolge, zum Beispiel beim 1:0 zu Hause gegen Düsseldorf, beim torlosen Remis in Darmstadt oder eben jüngst beim Sieg in Berlin. Auch deswegen sehen wir die Gastgeber in unserem Preußen Münster Ulm Tipp leicht vorne. Hinzu kommt, dass die Gäste zuletzt vor fast drei Monaten eine Partie gewannen.

Preußen Münster - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 2:1 Hertha (A), 1:2 Magdeburg (H), 0:0 Darmstadt (A), 0:1 Köln (H), 1:1 Karlsruhe (A)

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:1 HSV (H), 2:3 Hannover (A), 1:1 Fürth (H), 2:2 Hertha (A), 0:0 Magdeburg (A)

Letzte Spiele Preußen Münster vs. Ulm: 0:2 (A), 3:2 (H)

Genauer gesagt war es am 27. September 2024 das letzte Mal, dass die Ulmer einen Dreier einfahren konnten. Zu Hause schlugen die Spatzen damals Braunschweig, das aktuell punktgleich einen Platz hinter den Ulmern steht, mit 3:1. In den folgenden neun Zweitliga-Partien gab es keinen Sieg mehr - aber auch nur drei Niederlagen.

Mit sechs endete der überwiegende Großteil dieser letzten Spiele unentschieden. Dabei war der SSV zuletzt immer mal wieder nah dran an einem Sieg, auch gegen die “Großen” des Unterhauses. So führte der Aufsteiger zum Beispiel am vergangenen Spieltag zuhause gegen den HSV mit 1:0, musste sich letztlich aber trotz späterer Überzahl mit einem 1:1 begnügen.

Am Spieltag zuvor hatten die Spatzen in Hannover, das mit einer 7-0-1-Bilanz die mit Abstand beste Heimmannschaft ist, bis zur 60. Minute mit 2:0 geführt, nur um am Ende doch noch mit 2:3 zu verlieren. So stehen beim SSV nach 16 Spieltagen lediglich zwei Siege in der Statistik. Kein anderes Zweitliga-Team hat in dieser Saison seltener gewonnen.

Auswärts kommen die Gäste auf eine 1-4-3-Bilanz bei 8:10 Toren. Den bisher einzigen Auswärts-Dreier gab es ausgerechnet beim aktuellen Tabellenführer Elversberg. Das war allerdings bereits Mitte September. In der Preußen Münster Ulm Prognose kann der erst zweite Auswärtssieg des SSV in dieser Zweitliga-Saison jedenfalls nicht empfohlen werden.

So seht ihr Preußen Münster - Ulm im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 13 Uhr, Preußenstadion, Münster

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das erst dritte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs gibt es live und exklusiv nur bei Sky im TV und Stream. Dank einer entsprechenden Partnerschaft lässt sich die Begegnung aber auch bei WOW streamen.

In der Vorsaison gewann jeder der beiden Klubs sein Heimspiel. Der SCP setzte sich zu Hause mit 3:2 durch, die Spatzen revanchierten sich im Rückspiel mit einem 2:0-Erfolg. In unserem Preußen Münster vs. Ulm Tipp gehen wir nicht davon aus, dass es im dritten Duell dieser beiden Mannschaften den ersten Auswärtssieg geben wird.

Preußen Münster vs Ulm: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk; Amenyido, Koulis, Frenkert, Kirkeskov; Hendrix, Paetow, Bouchama, Kyerewaa, Makridis; Nemeth

Ersatzbank Preußen Münster: Behrens, Bazzoli, Grodowski, Fridjonsson, Lorenz, Scherder, Preißinger

Startelf Ulm: Ortag; Strompf, Reichert, Kolbe; Rösch, Maier, Kahvic, Keller, Krattenmacher, Chessa; Telalovic

Ersatzbank Ulm: Thiede, Allgeier, Gaal, Castelle, Higl, Ludwig, Ulrich, Röser

Eher würden wir da noch auf einen Erfolg der Gastgeber setzen. Zumindest wenn ihr euch zusätzliches Wettguthaben über einen Sportwetten Einzahlungsbonus sichern könnt, spricht nichts dagegen, laut Preußen Münster Ulm Prognose einen Heimsieg anzuspielen.

Das andere Aufsteiger-Duell mit Regensburg hat der SCP auswärts mit 3:0 gewonnen. Die Spatzen dagegen haben beim Jahn mit 0:1 verloren - es war einer von bisher nur zwei Siegen des Schlusslichts der 2. Bundesliga.

Unser Preußen Münster - Ulm Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Der Sieg in Berlin wird den Münsteranern frisches Selbstbewusstsein gegeben haben. Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres werden sie nochmal alles geben, um sich mit drei Punkten ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze zu verschaffen. Die Ulmer waren zugegebenermaßen in den vergangenen Wochen nur schwer zu bezwingen. Allerdings haben sie eben auch keines der letzten neun Spiele gewonnen. Wir trauen dem SCP den Heimsieg zu, jedoch ist eine Absicherung sicherlich nicht verkehrt. Da der Großteil der bisherigen Zweitliga-Spiele der beiden Kontrahenten mit mindestens zwei Toren in der Partie endete, erweitern wir die “Doppelte Chance” um eine Torwette.