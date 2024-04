PSG - Le Havre Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser PSG - Le Havre Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 27.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute kann PSG mit einem Sieg gegen den abstiegsbedrohten Le Havre AC die dritte Meisterschaft in Folge klar machen. Diese Gelegenheit werden die Hauptstädter nicht verstreichen lassen.

Paris Saint-Germain ist auch in dieser Saison das Non-Plus-Ultra der französischen Ligue 1 und steht ungefährdet mit elf Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz der Tabelle. Bei noch vier ausstehenden Spielen können die Mannen von Trainer Luis Enrique den zwölften Meistertitel des Klubs mit einem Sieg am kommenden Wochenende sicherstellen.

Darum tippen wir bei PSG vs Le Havre auf „Halbzeit/Endstand 1/1″:

PSG gewann die letzten neun Spiele gegen Le Havre.

In den letzten vier Spielen gegen Le Havre führte Paris jeweils zur Halbzeit und am Ende der Partien.

Paris verlor keines der letzten 25 Ligaspiele.

PSG vs Le Havre Quoten Analyse:

Der französische Rekordmeister aus Paris geht selbstverständlich auch aus Sicht der besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz als klarer Favorit in das Match gegen Le Havre. Auf dem Drei-Wege-Markt bekommen die Blau-Roten daher eine Siegquote von 1,32 zugeteilt, während ein Sieg des Underdogs mit einer Quote von 8,50 eine große Sensation darstellen würde.

Kylian Mbappe wird sich auch in diesem Jahr die Torjägerkrone der Ligue 1 sichern und führt das Ranking mit 26 Treffern uneinholbar an. Dass gegen Le Havre ein weiterer Treffer hinzukommen wird, wird von den Bookies mit einer Quote von 1,41 bis 1,69 als sehr wahrscheinlich angesehen.

PSG vs Le Havre Prognose: Schießt Mbappe sein Team zum Titel?

PSG hat in dieser Saison noch die Möglichkeit, das heißbegehrte Triple aus Meisterschaft, nationalem Pokalsieg und Champions-League-Triumph einzufahren. Einen großen Anteil daran hat der absolute Superstar der Pariser Kylian Mbappe. Der Stürmer erzielte wettbewerbsübergreifend 43 Tore in 43 Spielen und legte zudem seinen Teamkollegen noch zehn Treffer auf.

Insgesamt stellt PSG die mit Abstand beste Offensive der Liga und erzielte in 30 Partien 73 Tore. Zudem kann das Team von Coach Enrique zumeist auch in der Verteidigung überzeugen, was in der zweitbesten Defensive der Ligue 1 mit 26 Gegentreffern resultiert.

Der Le Havre AC reist hingegen mit dem zweitschwächsten Angriff im Ligavergleich an und kommt in 30 Partien erst auf 27 Treffer. Auswärts konnten die Mannen aus der Normandie in der Saison erst einen Sieg einfahren und verloren sechs der 15 Spiele bei acht Remis. Mit 28 Punkten steht der AC momentan auf dem Relegationsplatz, hat jedoch nur zwei Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf dem Konto.

So muss der Aufsteiger im Schlussspurt der Saison um jeden Punkt kämpfen, um nicht wieder den Weg in die Ligue 2 antreten zu müssen. Mit im Schnitt 1,3 Gegentreffern pro Partie stellen die Nordfranzosen immerhin eine durchschnittliche Verteidigung, ob dies gegen die Übermannschaft aus der Hauptstadt hilfreich sein wird, darf jedoch schwer bezweifelt werden.

PSG - Le Havre Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:1 Lorient (A), 4:1 Lyon (H), 4:1 Barcelona (A), 2:3 Barcelona (H), 1:1 Clermont (H)

Letzte 5 Spiele Le Havre: 0:1 Metz (H), 0:1 Nantes (H), 1:1 Lens (A), 0:2 Montpellier (H), 1:2 Clermont (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs. Le Havre: 2:0 (A), 3:0 (H), 3:1 (A), 1:0 (H), 1:0 (A)

PSG konnte die letzten neun Partien gegen Le Havre gewinnen und kam dabei auf eine Torbilanz von 22 zu 3. In diesem Zeitraum konnte Le Havre nie mehr als einen Treffer in einer Partie gegen die Blau-Roten erzielen, sodass sechs der Spiele mit einem Zu-Null-Sieg des Rekordmeisters endeten.

Dafür spricht auch die Tatsache, dass Le Havre seit fünf Spielen keinen Sieg einfahren und in drei dieser Partien keinen Treffer erzielen konnte. Auf der anderen Seite zeigten sich die Pariser mit 17 Toren in den letzten fünf Begegnungen gewohnt stark in der Offensive.

Unser PSG - Le Havre Tipp: Halbzeit/Endstand 1/1

PSG sollte dem Underdog aus Le Havre in allen Belangen deutlich überlegen sein. Zudem werden die Männer um Superstar Mbappe höchst motiviert sein, die Meisterschaft vor den heimischen Fans frühzeitig im Parc des Princes klarzumachen.