PSG - Lyon Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2024

Unser PSG - Lyon Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 21.04.2024 lautet: Fünf Auswärtssiege in Serie stärken Lyon in diesem Duell den Rücken und öffnen auch unseren Wett Tipp heute für eine Match-Kombi.

Zuschauer der Ligue 1 werden sich den letzten Auftritt der Gäste mit Sicherheit genauer angesehen haben. Lyon überstand einen wahren Thriller im Heimspiel gegen Brest und gewann dank eines Elfmeters in der 16. Minute der Nachspielzeit mit 4:3. Es war der dritte Lyon-Treffer nach einem ruhenden Ball in diesem Spiel. PSG jubelte unter der Woche über den Halbfinal-Einzug in der Königsklasse. Jubel gab es in den letzten drei Liga-Heimspielen nicht. Diese endeten allesamt mit einem Remis sowie Toren auf beiden Seiten.

Für unseren Wett Tipp heute ein guter Ausgangspunkt, um für eine „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ die Quote von 1,90 bei Betway ins Spiel zu bringen.

Darum tippen wir bei PSG vs Lyon auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

PSG hat nur eines von 14 Liga-Heimspielen verloren (8S, 5U).

Lyon hat in den vorangegangenen 4 Auswärtsspielen insgesamt 10 Tore erzielt.

Lyon schlägt die besten Standards der Ligue 1 (12,38 xG nach ruhenden Bällen).



PSG vs Lyon Quoten Analyse:

Komfortabel grüßen die Pariser mit zehn Punkten Vorsprung bei einem weiteren Spiel in der Hinterhand vom Thron der Ligue 1. Zu Hause verloren die Gastgeber bislang erst ein einziges Liga-Spiel, womit die Favoritenrolle und Siegquoten bis 1,50 in den Sportwetten Apps angemessen ausfallen.

Gleichzeitig sollte sich der französische Tabellenführer vor Lyon in Acht nehmen. „Les Gones“ sind seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen (4S, 1U) und erzielten in drei der vorangegangenen vier Partien Über 2,5 Tore. Vielleicht findet der eine oder andere Wettfreund tatsächlich Freude an den hohen Siegquoten von 5,70 bis 6,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Lyon Prognose: Favorit mit Einschränkung

Luis Enrique hat in seiner Debüt-Saison als PSG-Trainer weiterhin beste Karten für einen Traumstart in seine Amtszeit. Der Einzug ins Champions-League-Halbfinale, das Endspiel im Coupe de France und der große Vorsprung im Liga-Wettbewerb lassen die Anhänger vom Triple träumen.

Dennoch absolvierten „Les Parisiens“ keine Saison ohne Ausrutscher. Etwas überraschend wartet der Tabellenführer seit drei Liga-Heimspielen auf einen Sieg (3U). Eine weiße Weste wird im Parc de Princes bereits seit acht Liga-Heimspielen vermisst.

Das öffnet Olympique Lyon die Tür zu einer möglichen Überraschung. Mit einer phänomenalen Formkurve und sechs Siegen aus den vorangegangenen acht Liga-Spielen ist das notwendige Selbstvertrauen auf Seiten von „Les Gones“ definitiv vorhanden.

Den größten Vorteil gegenüber PSG hat Lyon bei eigenen Standards. Sowohl die erwartbaren Standard-Tore (12,38 xG) als auch der reale Wert (11) sind ligaweit unübertroffen.

PSG - Lyon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:1 Barcelona (A), 2:3 Barcelona (H), 1:1 Clermont (H), 1:0 Rennes (H), 2:0 Marseille (A).

Letzte 5 Spiele Lyon: 4:3 Brest (H), 3:1 Nantes (A), 3:0 Valenciennes (H), 1:1 Reims (H), 3:2 Toulouse (A).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Team Lyon: 4:1 (A), 0:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (A), 2:1 (H).



Den fünften Auswärtssieg in Serie halten wir dennoch für etwas hoch gegriffen. PSG hat mit weitem Abstand die meisten erwartbaren Tore der Ligue 1 aufgelegt (57,6 xG). Der Unterschied zu Lyon beträgt beängstigende 15,3 xG (42,3 xG).

Darüber hinaus ist die Defensive der Mannschaft von Pierre Sage eine der schwächsten der Ligue 1. Nur Clermont, Metz und Nantes haben mehr erwartbare Gegentore zugelassen als Lyon (46,0 xGA).

Das verringert zwar die Siegchancen der Gäste, erhöht aber gleichzeitig die Hoffnungen der Fans auf ein torreiches Spektakel im Parc de Princes. Knapp 80 Prozent der Heimspiele des Tabellenführers boten „Über 2,5 Tore“.

Durchschnittlich liegt die Anzahl der Tore pro PSG-Heimspiel bei 3,50. Somit könntet ihr unseren Wett Tipp heute problemlos abwandeln und mit einer Quote von 1,72 in der Betway App auf die Match-Kombi „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ gehen.

Unser PSG - Lyon Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Ihre zweite Heim-Niederlage in dieser Spielzeit werden die PSG-Spieler von Luis Enrique verhindern, aber ein Gegentor gehörte zuletzt fast immer zum guten Ton. Lyon kann mit seiner torhungrigen Offensive ein Spektakel forcieren, wird aber aufgrund der löchrigen Defensive nicht mit dem Sieg davonkommen.