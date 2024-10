PSG - PSV Eindhoven Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2024

SPORT1 Betting 21.10.2024 • 12:11 Uhr PSG - PSV Eindhoven Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Bricht Eindhoven ohne Mittelfeld-Achse zusammen?

Unser PSG - PSV Eindhoven Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.10.2024 lautet: Seit 2015 hat PSG in jedem Champions-League-Heimspiel getroffen. Die Fortsetzung dieser Serie ist im Wett Tipp heute sicher.

Der Prinzenpark gestattet PSV Eindhoven unter der Woche einen kurzen Aufenthalt, der in unserer PSG PSV Eindhoven Prognose zu einer Niederlage der Gäste führt. Peter Bosz muss im Mittelfeld etwas umstrukturieren und auf zwei extrem wichtige Akteure verzichten. Ohne Joey Veerman und Jerdy Schouten wird ein Auswärtssieg kaum möglich sein.

Auf Seiten der Franzosen bekamen mehrere Spieler am vergangenen Wochenende (4:2 vs. Strasbourg) eine Pause, ausgeruht werden sie in der Startelf zurück erwartet. Wir spielen den PSG PSV Eindhoven Wett Tipp bei Betway auf eine Quote von 2,87 für „PSG gewinnt ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei PSG vs PSV Eindhoven auf „PSG gewinnt ohne Gegentor“:

PSG erlaubte an den ersten beiden CL-Spieltagen nur 1,0 erwartbare Gegentore (2.).

Eindhoven kassierte in den letzten 11 CL-Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor.

Eindhoven gewann nur eines der 18 vorangegangenen CL-Auswärtsspiele.

PSG vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Aufregend sind die PSG PSV Eindhoven Wettquoten nirgendwo auf dem Wettmarkt. In der AdmiralBet App sind die Gastgeber mit einer Siegquote von 1,44 ausgestattet, die nahe dem durchschnittlichen Wert liegt.

Wie erwartet, findet ihr im Vergleich der PSG PSV Eindhoven Wettquoten keinen Anbieter, der dem niederländischen Meister eine realistische Chance auf den Sieg gibt. Ein Dreier für Peter Bosz und sein Team erreicht in der Spitze eine Siegquote von 6,50.

PSG vs PSV Eindhoven Prognose: Eine stärkere Verbindung

In der Hoffnung auf einen Triumph in der Königsklasse investiert Nasser Al-Khelaifi seit Jahren eine Menge Geld in den Verein aus Paris. Der große Coup blieb bislang aus, weshalb ein Wandel im Kader angestrebt wurde.

Kylian Mbappe verließ den französischen Hauptstadt-Klub während der vorangegangenen Transferphase in Richtung Real Madrid. Seinen Abgang fingen die Hausherren bisher hervorragend auf. Augenscheinlich setzt Luis Enrique vermehrt auf junge Top-Spieler, deren Entwicklung durch zusätzliche Spielzeit gefördert wird - auch im PSG PSV Eindhoven Tipp.

Joao Neves (20 Jahre) kam vor dieser Saison aus Lissabon und stärkt seither die Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen. In der Ligue 1 bereitete der Mittelfeldspieler trotz seiner defensiven Aufgaben die meisten Tore vor (6). Warren Zaire Emery (18 Jahre) bekommt im Zentrum ebenfalls viele Einsatzminuten und stand in beiden CL-Partien in der Startelf.

Vorne wirbelt Bradley Barcola unaufhaltsam durch die gegnerischen Defensiven. Er übernimmt seit dem Abgang von Kylian Mbappe die Aufgabe als Top-Scorer und erzielte bereits sieben Tore in acht Liga-Spielen.

PSG - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:2 Strasbourg (H), 1:1 Nizza (A), 0:2 Arsenal (A), 3:1 Rennes (H), 1:1 Reims (A).

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:1 Alkmaar (A), 2:1 Sparta (H), 1:1 Sporting Lissabon (H), 2:0 Willem II (A), 3:1 Fortuna (A).

Letzte 5 Spiele PSG vs. PSV Eindhoven: -

Die neue Kampagne der Königsklasse begann mit drei Punkten aus zwei Partien durchwachsen, obwohl gegen Arsenal (0:2) ein solider Auftritt gezeigt wurde (0,40:0,71 xG). In der PSG gegen PSV Eindhoven Prognose soll unbedingt der nächste Dreier folgen.

Inklusive des ersten CL-Spieltags (1:0 vs. Girona) erlaubte die Mannschaft von Luis Enrique nur 1,0 erwartbare Gegentore - der zweitbeste Wert in der Königsklasse (Manchester City: 0,8 xGA).

Auf nationaler Ebene führen „Les Parisiens“ die Liga an und zeigten auch dort verbesserte Abläufe in der Verteidigung. Nur 5,47 erwartbare Gegentore sind auch in diesem Bewerb der zweitbeste Wert. Die Balance im Spiel der Hausherren ist wesentlich besser als noch vor einigen Jahren und alle Spieler beteiligen sich an der Arbeit gegen den Ball.

PSV wird ohne die Ideen von Joey Veermann (5 Torvorlagen in der Eredivisie) und die Ballgewinne von Jerdy Schouten große Probleme bekommen, überhaupt ein Tor zu erzielen. Wir raten daher zu einer Wette ohne Einzahlung für den PSG PSV Eindhoven Tipp „PSV Eindhoven Unter 0,5 Tore“, die auf dem Markt mit Wettquoten von circa 2,60 gehandelt wird.

So seht ihr PSG - PSV Eindhoven im TV oder Stream:

22. Oktober 2024, 21 Uhr, Prinzenpark, Paris

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Paris ist im Prinzenpark dominant und erzielte in den neun vorangegangenen CL-Heimspielen immer ein Tor. Eindhoven bietet auf europäischem Niveau zu viele Lücken in der Verteidigung und erlaubte in den letzten elf CL-Auswärtsspielen immer mindestens ein Gegentor.

Darüber hinaus tun sich die Gäste fernab ihrer Heimat äußerst schwer und gewannen zuletzt nur eines von 18 Auswärtsspielen in der Königsklasse.

PSG vs PSV Eindhoven: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Fabian Ruiz, Zaire-Emery, Neves, Dembele, Lee, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Skriniar, Beraldo, Vitinha, Zague, Mayulu, Asensio, Doue, Mbaye

Startelf PSV Eindhoven: Benitez, Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior, Salibari, Tillman, Til, Bakayoko, de Jong, Lang

Ersatzbank PSV Eindhoven: Schiks, Drommel, Obispo, Oppegard, Land, Ledezma, Perisic, Driouech, Pepi

Unter dieser Perspektive schließen wir einen „Sieg PSG (HC -1)“ ebenfalls nicht aus. Im Wettanbieter Vergleich findet ihr für diese Variante Quoten von circa 2,10.

Im Vorfeld dieser Paarung schonte Luis Enrique gegen Strasbourg (4:2) Achraf Hakimi, Nuno Mendes und Marquinhos. Ihre voraussichtliche Rückkehr in die Startelf verleiht den Gastgebern zusätzliche Stabilität in der PSG vs. PSV Eindhoven Prognose.

Unser PSG - PSV Eindhoven Tipp: PSG gewinnt ohne Gegentor

Der Prinzenpark wird von PSG mit allen erdenkbaren Mitteln verteidigt und die Geschlossenheit der Mannschaft ist ein Plus in dieser Spielzeit. Als Favorit erwarten wir von „Les Parisiens“ einen souveränen Sieg gegen das ersatzgeschwächte PSV Eindhoven.