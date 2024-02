PSG - Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten | 14.02.2024

Unser PSG - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 14.02.2024 lautet: Der französische Serienmeister empfängt den Underdog aus San Sebastian zum Auftakt der K.o.-Runde. Die Gäste aus Spanien werden dem Favoriten in unserem Wett Tipp heute alles abverlangen.

Die 16 besten europäischen Vereine bitten zum Tanz und in Paris kommt es zu einem interessanten Duell mit den Außenseitern aus dem Baskenland. Dass Real Sociedad ein unangenehmer Gegner sein kann, mussten nicht nur zuletzt die Gruppenfavoriten von Inter Mailand am eigenen Leibe erfahren und konnten keines der beiden Spiele gegen die Spanier gewinnen. Auch PSG, die ihre Gruppenphase eher strauchelnd überstanden, sollten nicht von einer einfachen Aufgabe ausgehen. Wir wählen daher heute eine „Unter 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,90 bei Happybet.

Darum tippen wir bei PSG vs Real Sociedad auf „Unter 2,5 Tore“:

In sieben der letzten acht Spiele von Real Sociedad fielen nicht mehr als zwei Treffer.

In nur einem der sechs Champions League Spiele von Real Sociedad fielen über 2,5 Tore.

In den letzten beiden Spielen von PSG in der Champions League fielen nicht mehr als zwei Treffer.



PSG vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Der Club aus der französischen Hauptstadt geht in den Augen der besten Wettanbieter als klarer Favorit in das Spiel gegen Real Sociedad, was durch eine Siegquote für die Gastgeber in Höhe von 1,65 unterstrichen wird. Ein Sieg der spanischen Gäste wird mit einer Quote von 5,50 als recht unwahrscheinlich angesehen. Ein mögliches Remis wird mit einer 3,85 Quote beziffert und könnte vor allem in Verbindung mit dem Happybet Sportwetten Bonus eine Überlegung wert sein.

Kylian Mbappe wird als wahrscheinlichster Torschütze in der anstehenden Begegnung angesehen. Der französische Superstar konnte in den sechs bisherigen Spielen in der Königsklasse immerhin drei Treffer beisteuern und ist zudem in der französischen Liga gerade in Topform. Sollte der Stürmer auch im kommenden Duelle einnetzen, winkt die Verdopplung des Wetteinsatzes.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Real Sociedad Prognose: Wartet das nächste Remis auf die Fans von Real Sociedad?

Während PSG mal wieder durch die Konkurrenz in der französischen Ligue 1 pflügt und unangefochten auf dem ersten Platz der Tabelle thront, lief es in der Champions League in dieser Saison bisher eher schlecht als recht. Mit zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen schleppte sich der französische Meister gerade so durch die Gruppenphase. In den letzten drei Gruppenspielen der Pariser fielen im Schnitt nur 2,3 Treffer.

In der heimischen Liga läuft jedoch alles nach Plan, so sind die Pariser seit nunmehr 16 Spielen ungeschlagen und konnten in diesem Zeitraum 13 Siege einfahren. Kylian Mbappe steht mit 20 Saisontoren klar an der Spitze der Torjägerliste und ließ die Abgänge von den Superstars Neymar und Messi vergessen.

Real Sociedad lebt vor allem durch eine enorm kompakte Defensive. In der Gruppenphase der Champions League blieben die Spanier ungeschlagen und konnten drei Siege feiern. Im Schnitt fielen in den sechs Spielen 1,5 Tore. Die letzten beiden Partien endeten in einem 0:0 Remis. Dieses Ergebnis stand auch am Ende von vier der letzten acht Partien von Real Sociedad in der spanischen Liga im Spielberichtsbogen.

Mit 22 Gegentreffern stellen die Basken die viertbeste Verteidigung in La Liga. Die Offensive könnte derweil noch etwas besser in Fahrt kommen, mit 32 erzielten Treffern liegt der Club aus San Sebastian nur im Mittelfeld im Ligavergleich. Im Schnitt fielen in den 24 Partien der Basken nur 2,25 Treffer, was ebenfalls für die starke Defensivarbeit der Mannen von Trainer Imanol Alguacil spricht.

PSG - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Lille (H), 3:1 Brest (H), 2:1 Strasbourg (A), 2:2 Brest (H), 4:1 Orleans (A).

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 0:1 Osasuna (H), 0:0 Mallorca (A), 0:0 Girona (A), 0:0 Vallecano (H), 2:1 Celta (A).

Letzte Spiele PSG vs. Real Sociedad: -



Die beiden Mannschaften spielten bisher noch nie gegeneinander, so können wir leider keine Statistiken aus dem direkten Vergleich für die Bewertung der kommenden Partie zu Rate ziehen.

Blicken wir jedoch auf die bisherige Bilanz von PSG gegen spanische Teams in der Champions League, zeigt sich ein leicht negatives Bild für die Franzosen. In 24 Partien konnten dabei erst sieben Siege gefeiert werden, dafür setzte es schon zehn Niederlagen bei sieben Remis.

Kylian Mbappe konnte in sieben der letzten neun Ligaspiele mindestens einen Treffer erzielen und sollte daher auch im kommenden Duell gegen Real Sociedad für ein weiteres Tor in Erwägung gezogen werden. Eine Wette darauf ließe sich hervorragend mit der Nutzung eines starken Sportwetten Einzahlungsbonus verbinden, um die Gewinnchancen zu maximieren.

Unser PSG - Real Sociedad Tipp: Unter 2,5 Tore

Der Underdog aus dem Baskenland ließ in der Gruppenphase schon den Favoriten aus Mailand, der in der heimischen Liga ähnlich dominant auftritt wie der kommende Gegner aus Paris, verzweifeln und erkämpfte sich zwei Remis. PSG konnte zudem in dieser Saison in der Champions League nicht wirklich überzeugen. Gegen die kompakte Defensive von Real Sociedad wird dies nicht unbedingt leichter werden.