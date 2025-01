PSV Eindhoven - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 29.01.25

Unser PSV Eindhoven - Liverpool Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Die Reds kommen als Spitzenreiter der Königsklasse in die Niederlande, erhalten aber trotzdem achtbare Quoten. Im Wett Tipp heute führt kein Weg am Auswärtssieg vorbei.

Am 29. Januar 2025 um 21:00 Uhr erwartet uns im Philips Stadion ein spannendes Champions-League-Duell zwischen PSV Eindhoven und FC Liverpool. Die beiden Mannschaften treten im letzten Gruppenspiel gegeneinander an, wobei Liverpool als klarer Favorit ins Spiel geht.

PSV Eindhoven, derzeit auf Platz 19 mit elf Punkten, hat in den letzten sieben Pflichtspielen eine starke Form gezeigt (5S, 1U, 1N). Der Druck liegt auf Trainer Peter Bosz, der in der PSV Eindhoven Liverpool Prognose ohne einige Schlüsselspieler wie Malik Tillman und Ryan Flamingo auskommen muss.

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Liverpool auf “Sieg Liverpool”:

PSV Eindhoven vs Liverpool Quoten Analyse: