Rams - Vikings Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 16:00 Uhr Rams - Vikings Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wie hat Minnesota die erste Saison-Pleite verkraftet?

Unser Rams - Vikings Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 25.10.2024 lautet: Die Rams brauchen Siege für die Chance auf die Playoffs. Im Wett Tipp heute gegen das Überraschungsteam aus Minnesota ist für die Hausherren aber nicht viel drin.

Vor der Saison mussten die Vikings mit dem zweitgrößten Dead Cap der NFL klarkommen. Zudem trauten die meisten Experten und Buchmacher dem Franchise nach den Abgängen von Quarterback Kirk Cousins und Edge Rusher Danielle Hunter auch nicht mehr als sieben Siege zu. Doch Minnesota steht nach Week 7 bei einer Bilanz von 5-1 und hat im Top-Spiel am Sonntag daheim gegen die bisher so starken Detroit Lions erst die erste Niederlage kassiert (29:31).

Schon am Donnerstagabend bietet sich den Männern von Head Coach Kevin O‘Connell zu Gast in Los Angeles die Chance zur Wiedergutmachung. Die Rams Vikings Prognose sieht die Gäste auch recht klar vorne.

Wir schätzen die Ausgangslage genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Bwin den Rams Vikings Wett Tipp heute „Sieg Vikings HC -3″.

Darum tippen wir bei Rams vs Vikings auf „Sieg Vikings HC -3″:

Die Vikings stehen bei einer Bilanz von 5-1, die Rams nur bei 2-4

Die Defense von Minnesota steht bei den Points per Game auf Platz 6 und bei den Rush Yards per Game sogar auf Rang 2

Die Offense der Vikes kommt bei den Punkten pro Spiel auf Rang 6 in der NFL

Rams vs Vikings Quoten Analyse:

Da Minnesota mit einem Record von 5-1 gegenüber LA (2-4) klar die Nase vorne hat, gehen die Gäste auch als Favoriten auf den Platz. Der Spread für die Vikes liegt allerdings nur bei einem Minus von 2,5 Punkten. Das Über/Unter liegt bei 47 Zählern.

Das schlägt sich trotzdem in den Rams vs Vikings Quoten nieder. Für einen Sieg des Favoriten bekommt ihr maximal eine Quote von 1,70. Auf der Gegenseite haben die Wettanbieter ohne Steuer für einen Heimsieg der Rams gegen die Vikings Wettquoten im Schnitt von 2,28 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rams vs Vikings Prognose: Welche Auswirkung hat das Cooper-Kupp-Comeback?

Die Rams kamen am Sonntag in der Offense nur auf 259 Yards und konnten dabei gerade mal zwei Third Downs erfolgreich gestalten. Auch Quarterback Matthew Stafford erreichte lediglich ein Passer Rating von 62,6. Trotzdem besiegte LA die Raiders mit 20:15. Diesen Erfolg konnte die Defense für sich verbuchen. Alle Punkte resultierten aus vier Turnovers. Zudem kam Kyren Williams auf 21 Carries für 76 Yards und zwei Touchdowns. Damit hat der Los-Angeles-Running Back in seinen letzten neun Spielen jedes Mal mindestens einen TD erzielt und gilt auch als heiße Aktie im Rams Vikings Tipp.

Doch mit einem Minus von 40 Punkten steht LA ligaweit nur auf Platz 24. Zudem sind 19 Zähler pro Spiel der zweitschwächste Wert der Sean-McVay-Ära. Stafford musste in sechs Spielen schon 42 Hits und 17 Sacks hinnehmen. Der Spielmacher steht in dieser Saison auch nur bei drei Touchdowns und vier Interceptions. Ein Grund ist sicher auch das Verletzungspech. Die Offense musste lange ohne die Top-Receiver Cooper Kupp und Puka Nacua auskommen. In der NFC West stehen die Rams bei einer Bilanz von 2-4 und haben die führenden Seahawks mit 4-3 noch nicht aus den Augen verloren.

Die Vikings waren die große Überraschung der Saison 2024 und gingen ungeschlagen in Week 7. Gegen die Lions konnte Minnesota am Sonntag dann das Spiel bis zum Ende offen gestalten und musste sich nur mit zwei Punkten Unterschied geschlagen geben. Vor allem gegen Detroit-RB Jahmyr Gibbs, der auf 116 Yards Rushing und 44 Yards Receiving kam, hatte man keine Antwort. Zudem musste QB Sam Darnold, der 22 von 27 Pässen für 259 Yards an den Mann brachte und damit auf die höchste Completion Percentage seiner Karriere kam, vier Sacks einstecken.

Allerdings leistete sich der Spielmacher auch eine bittere Interception zu Safety Brian Branch. Zudem machten sich die Vikes durch viele Penalties wieder einmal das Leben selbst schwer, auch in der Rams vs Vikings Prognose darf dies nicht außer Acht gelassen werden. In sechs Spielen kommt Minnesota auf 29 Strafen. Nur drei Teams leisteten sich bisher noch mehr. Außerdem wurde gegen Detroit klar, dass, wenn der Gegner ein Mittel gegen das Pressure Scheme von DC Flores findet, in der Secondary Lücken auftauchen. Beim Point Differential liegen die Vikings mit 61 Zählern immer noch auf Rang 4. Zudem reicht die Bilanz von 5-1 zusammen mit den Lions für die beste Bilanz in der NFC.

Rams - Vikings Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rams: 20:15 Raiders (H), 19:24 Packers (H), 18:24 Bears (A), 27:24 49ers (H), 10:41 Cardinals (A)

Letzte 5 Spiele Vikings: 29:31 Lions (H), 23:17 Jets (H), 31:29 Packers (A), 34:7 Texans (H), 23:17 49ers (H)

Letzte 5 Spiele Rams vs Vikings: 30:23 (A), 38:31 (H), 7:24 (A), 18:21 (A), 6:34 (H)

Dieses Duell wurde schon 47 Mal ausgetragen. Die Vikings führen die Serie mit 27-18-2 an. Mit Heimrecht der Rams liegt Minnesota allerdings mit 11-14 zurück. Nach fünf Niederlagen in Folge gingen die jüngsten beiden Vergleiche an LA.

Das letzte Aufeinandertreffen datiert von der Saison 2021 und einer 23:30-Heimpleite für die Vikes. Dabei warf Rams-Quarterback Matthew Stafford allerdings drei Interceptions und nur einen Touchdown.

Seit sechs Spielen ist Los Angeles im ersten Viertel ohne Touchdown. Setzt sich diese Serie fort? Dann empfehlen wir euch den Rams Vikings Tipp „Rams Unter 3,5 Punkte in Quarter 1″ zur Quote von 1,70 in der Bet-at-home App.

Unser Rams - Vikings Tipp: Sieg Vikings HC -3

Die Vikings haben am Sonntag eine knappe Niederlage gegen eines der besten Teams der NFL kassiert. Die Rams sind dagegen immer noch verletzungsgeplagt und haben nur mit Not und Mühe die Raiders geschlagen.

Zudem steht die Defense von LA bei den Yards per Game gerade mal auf Platz 26. Laut Rams gegen Vikings Prognose kehrt Star-Receiver Cooper Kupp sicher zurück, doch die O-Line der Hausherren ist weiterhin löchrig.

So gerät QB Stafford gegen die gute Defense von Minnesota sicher erneut unter Druck. Auch gegen Wide Receiver Justin Jefferson wartet viel Arbeit auf die Secondary der Hausherren. So müsste ein knapper Handicap-Sieg des Favoriten am Ende auf dem Board stehen.