Rapid Wien - Trabzonspor Tipp, Prognose, Quoten 15.8.2024

SPORT1 Betting 14.08.2024 • 09:00 Uhr Rapid Wien - Trabzonspor Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Bringt Rapid Vorsprung ins Ziel?

Unser Rapid Wien - Trabzonspor Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 15.08.2024 lautet: Nach dem Auswärtssieg im Hinspiel haben die Wiener gute Chancen auf den Aufstieg. Im Wett Tipp heute sollte die Hürde im Allianz Stadion genommen werden.

Rapid Wien hatte mit fünf Siegen in den ersten fünf Pflichtspielen einen wahren Traumstart in die neue Saison erwischt. Darunter war auch der 1:0-Erfolg am vergangenen Donnerstag im Hinspiel der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde bei Trabzonspor. So können die Hütteldorfer im Rückspiel an diesem Donnerstag im heimischen Allianz Stadion in der Rapid Wien Trabzonspor Prognose den Einzug in die Playoff-Runde klarmachen. Dazu reicht schon ein Remis. Die Wettquoten sehen die Hausherren auch vorne.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen beim Rapid Wien Trabzonspor Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,58 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rapid Wien vs Trabzonspor auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Der SCR ist nach den ersten 6 Pflichtspielen dieser Saison ungeschlagen (5S, 1U)

Trabzonspor hat in den ersten 4 Pflichtpartien dieser Spielzeit gerade mal 4 Tore erzielt

Rapid spielte in der Saison 2024/25 schon 3 Mal zu Null und kassierte nie mehr als ein Gegentor pro Spiel



Rapid Wien vs Trabzonspor Quoten Analyse:

Eigentlich sind die Türken mit einem Marktwert von 98 Millionen Euro klar im Vorteil. Denn der Kader der Hütteldorfer wird lediglich mit einem Wert von 28 Millionen Euro bewertet.

Doch die Grün-Weißen haben das Hinspiel auswärts gewonnen und im Rückspiel den Heimvorteil auf ihrer Seite. So bekommt ihr am Donnerstag bei den besten Buchmachern für einen Heimsieg die Höchstquote von 1,95.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Männer von der Schwarzmeerküste mit Rapid Wien vs. Trabzonspor Quoten zwischen 3,30 und 3,60 belohnt. Der Sieger dieses Vergleichs spielt im Playoff dann gegen den Gewinner der Partie SC Braga gegen Servette Genf.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rapid Wien vs Trabzonspor Prognose: Die Wiener haben Kräfte fürs Rückspiel geschont

Als Coach Robert Klauß im vergangenen November nach Wien kam, stabilisierte der Trainer erst einmal die Defensive. In diesem Sommer war nun das Spiel nach vorne dran. Klauß stellte auf ein 4-2-2-2-System um. Bisher funktioniert der Wechsel ganz gut. Fünf Siege aus den ersten fünf Spielen der neuen Saison bei 12:2 Toren können sich sehen lassen. Erst am Sonntag bei Austria Klagenfurt ging die Siegesserie der Grün-Weißen zu Ende. Dabei waren die Wiener eigentlich klar überlegen und waren eine Halbzeit lang in Überzahl.

Der Trainer hatte aber nach dem Europapokal rotiert und sechs neue Spieler in die Startelf gestellt. So reichte es am Ende nur zu einem 1:1. Doch aus den Erfolgen in dieser Saison, wie dem klaren Weiterkommen gegen Wisla Krakau (2:1, 6:1) oder dem 1:0-Heimsieg in der Liga gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger Sturm Graz, können die Hütteldorfer viel Selbstvertrauen ziehen. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Verein eine UEFA-Gruppenphase jeweils in den Playoffs verpasst.

Mit der vergangenen Saison konnte man bei Trabzon nicht zufrieden sein. Zwar landeten die Bordeauxrot-Blauen auf dem dritten Platz in der Endabrechnung, hatten aber am Ende über 30 Punkte Rückstand auf die Plätze 1 und 2. Zudem hatte man das Pokalfinale gegen Besiktas verloren. So soll Coach Abdullah Avci, der den Verein in der Spielzeit 2021/22 zum letzten Meistertitel geführt hatte, einen Umschwung einleiten. Die Verantwortlichen haben dem Trainer dafür schon neun Neuzugänge zur Verfügung gestellt. Doch bis die neue Mannschaft eingespielt ist, dauert es wohl noch eine Weile.

In den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison hatte sich der Schwarzmeer-Verein gegen den slowakischen Pokalsieger Ruzomberok durchgesetzt. Doch bei den 2:0- und 1:0-Siegen taten sich die „Bordo Mavililer“ schwerer als die beiden Ergebnisse das andeuten. Im Hinspiel gegen Rapid war Trabzonspor nur auf einen Expected-Goals-Wert von 0,39 gekommen, bei 9:19 Gesamtschüssen. Auch beim Süper-Lig-Auftakt am Wochenende zu Gast bei Sivasspor konnte Trabzon bei einem xG von 1,23 erneut keine Großchance kreieren und ging mit einem torlosen Remis vom Feld.

Rapid Wien - Trabzonspor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 1:1 Austria Klagenfurt (A), 1:0 Trabzonspor (A), 1:0 Sturm Graz (H), 6:1 Wisla Krakau (H), 2:0 Neusiedl (A)

Letzte 5 Spiele Trabzonspor: 0:0 Sivasspor (A), 0:1 Rapid Wien (H), 1:0 Ruzomberok (H), 2:0 Ruzomberok (A), 4:2 Ankaragücü (H)

Letzte Spiele Rapid Wien vs Trabzonspor: 1:0 (A)



Beide Vereine trafen am vergangenen Donnerstag erstmals aufeinander. Für Trabzonspor war es auch das erste Spiel gegen eine österreichische Mannschaft. Rapid kommt dagegen gegen Vereine aus der Türkei auf neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Sechs der neun Erfolge kamen in Österreich zustande.

Erzielen die „Bordo Mavililer“ auch im Rückspiel maximal einen Treffer, könnt ihr euch bei Bwin für den Rapid Wien Trabzonspor Tipp „Trabzonspor Unter 1,5 Tore“ eine Quote von 1,50 sichern. Warum der Anbieter zu den Top-Buchmachern im deutschen Wettgeschäft gehört, verrät euch unser ausführlicher Bwin Test.

Unser Rapid Wien - Trabzonspor Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Die Türken haben sicher die Qualität, um dieses Duell noch umzubiegen. Doch vor dem Rückspiel müssen die Bordeauxrot-Blauen in der Rapid Wien Trabzonspor Prognose mit zwei Handicaps klarkommen.

Rapid ist aktuell sehr formstark und selbstbewusst. In der vorigen EL-Quali-Runde feierten die Hütteldorfer einen 6:1-Heimerfolg gegen Wisla Krakau. Zudem muss Trabzon Tore schießen, um doch noch eine Runde weiterzukommen. Doch damit tun sich die Männer von Coach Avci bisher sehr schwer.