RB Leipzig - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2024

Unser RB Leipzig - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Erstmals seit Dezember 2023 haben die Roten Bullen wieder drei Bundesliga-Siege in Serie gefeiert. Im Wett Tipp heute geht es um den Angriff der Hausherren und einen Akteur.

Mainz hat sich nicht allzu lange mit der Niederlage gegen die Bayern (1:8) befasst, sondern ist einfach zum Tagesgeschäft übergegangen. Der 2:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Bochum führte die 05er erstmals seit dem 18. Spieltag weg von einem direkten Abstiegsplatz. Im Hinrunden-Duell gegen RB Leipzig feierte der FSV überraschend den ersten Saisonsieg (2:0). Die Hausherren schnuppern an einem Top-4-Finish, das zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde. Lois Openda ist in der Rückrunde nicht zu bändigen und wird in unserem Wett Tipp heute zum Torschützen.

Unser Wett Tipp heute: „Lois Openda erzielt ein Tor“ zu einer Quote von 1,70 bei Betano.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Mainz auf „Lois Openda erzielt ein Tor“:

Lois Openda hat seine 19 Saisontore an 16 verschiedenen Spieltagen erzielt.

Lois Openda hat in 7 von 9 Rückrunden-Spielen getroffen.

Leipzig hat an 7 der letzten 8 Spieltage mindestens doppelt getroffen.

RB Leipzig vs Mainz Quoten Analyse:

Marco Rose hat zur Zeit wieder allen Grund zum Lachen. Der RBL-Trainer hat mit seiner Mannschaft derzeit nur einen Zähler Rückstand auf den BVB, der aktuell den begehrten vierten Tabellenplatz belegt. Gewinnt RB in Leipzig, habt ihr maximal eine Quote von 1,40 vorliegen.

In einem vollkommen anderen Regal sind die Wettquoten für einen Sieg des FSV Mainz 05 eingeordnet. In unserem Betway Test sind wir für einen Auswärtssieg der 05er auf eine Quote von 7,00 gestoßen.

RB Leipzig vs Mainz Prognose: Ein absoluter Volltreffer

Nach einer Spielzeit mit 21 Treffern in 38 Ligue-1-Partien für RC Lens wechselte Lois Openda in die Bundesliga. Bei RB Leipzig hat der Offensivspieler keine Vorlaufzeit gebraucht. Gleich an den ersten beiden Spieltagen hat der Neuzugang jeweils für die Roten Bullen getroffen.

Eine wirkliche Pause hat Openda seither nicht eingelegt. Der Angreifer verpasste kein einziges Liga-Spiel, stand an 25 von 26 Spieltagen in der Startelf und jubelte bereits über 19 Saisontore.

Seine 19 Treffer hat die Nummer 17 der Roten Bullen ziemlich gerecht auf 16 unterschiedliche Spieltage aufgeteilt. Seit dem Start der Rückrunde hat Openda seine Navigation zum gegnerischen Kasten nochmal nachjustiert und in sieben von neun Rückrunden-Spielen getroffen (8 Tore).

Nur Harry Kane (25,6 xG) hat bislang mehr erwartbare Treffer gesammelt als der beste Torjäger der Sachsen (18,1 xG). Diese Zahlen werden weiter steigen. Leipzig hat an sieben der vorangegangenen acht Spieltage mindestens doppelt getroffen und ist nach drei Bundesliga-Siegen in Serie in Topform.

RB Leipzig - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 5:1 Köln (A), 2:0 Darmstadt (H), 1:1 Real Madrid (A), 4:1 Bochum (A), 1:2 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:0 Bochum (H), 1:8 Bayern (A), 1:1 Gladbach (H), 1:2 Leverkusen (A), 1:0 Augsburg (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Mainz: 0:2 (A), 0:3 (H), 1:1 (A), 4:1 (H), 0:1 (A).

Bo Henriksen hat Mainz durch einen 2:0-Erfolg gegen Bochum erstmals seit dem 18. Spieltag wieder von den direkten Abstiegsrängen befreit. Seit seiner Ankunft haben die Mainzer für fünf der sechs eigenen Treffer einen Standard benötigt.

Auf die gesamte Saison gesehen erzielte kein Bundesligist einen höheren Anteil seiner Treffer nach einem ruhenden Ball als Mainz 05 (55 Prozent). Ein weiteres Tor nach einem Standard ist gegen RB Leipzig nicht ausgeschlossen, immerhin haben die Roten Bullen ligaweit den höchsten Anteil ihrer Gegentore aus solchen Situationen kassiert (47 Prozent).

Neben der Tabellensituation spricht die katastrophale Auswärtsbilanz der Rheinhessen gegen einen Mainz-Sieg. Seit 17 Gastauftritten hat der FSV in der Bundesliga kein Auswärtsspiel mehr für sich entschieden (8U, 9N).

Mit der Information zu den Standards haben wir eine gute Grundlage für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ geschaffen, die ihr bei Betano mit einer Quote von 1,78 finden könnt.

Unser RB Leipzig - Mainz Tipp: Lois Openda erzielt ein Tor

Leipzig hat mit 2,3 erzielten Treffern pro Spieltag die drittbeste Offensive der Bundesliga und hat mit Lois Openda einen zielsicheren Angreifer in der Spitze, der 0,70 Tore pro 90 Minuten vorweisen kann - der drittbeste Wert im deutschen Oberhaus.