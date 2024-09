RB Leipzig - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 14.09.24

RB Leipzig - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Was hat Union Berlin zu bieten?

RB Leipzig - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Was hat Union Berlin zu bieten?

Unser RB Leipzig - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: Durch den 3:2-Comeback-Sieg gegen Leverkusen ist Leipzig das am längsten ungeschlagene Team der Bundesliga (13). Im Wett Tipp heute setzen die Gastgeber ihre Serie auch gegen die Köpenicker fort.

Mit unserer RB Leipzig Union Berlin Prognose gehen wir ein bewusst kalkuliertes Risiko ein, das wir statistisch begründen können. Die Roten Bullen sind seit 13 Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen (9S, 4U) und beendeten am vergangenen Spieltag Leverkusens Serie von 35 ungeschlagenen Liga-Spielen in Serie (3:2).

Union Berlin mauserte sich an den ersten beiden Spieltagen mit zwei Fernschuss-Toren zu vier Punkten. Nach Mainz (1:1) und St. Pauli (1:0) wartet mit den Sachsen jedoch ein völlig anderes Kaliber auf die Eisernen. Diese Ausgangslage verwenden wir im RB Leipzig Union Berlin Wett Tipp heute für eine Quote von 2,50 bei Bet365 auf „RB Leipzig gewinnt zu Null“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Union Berlin auf „RB Leipzig gewinnt zu Null“:

RB Leipzig vs Union Berlin Quoten Analyse:

Den großen Mehrwert entdecken wir in den RB Leipzig Union Berlin Quoten für eine klassische Drei-Weg-Wette nicht. Die Hausherren rasen mit einer maximalen Siegquote von 1,48 aller Voraussicht nach zu ihrem dritten Sieg im dritten Bundesliga-Spiel der neuen Saison.

Die Eisernen (4) haben zwar nur zwei Punkte weniger als RBL (6) gesammelt, enttäuschten bislang aber spielerisch. Wollt ihr die RB Leipzig Union Berlin Wettquoten für einen Auswärtssieg wirklich in Anspruch nehmen, findet ihr in der Bet365 App den Startpunkt mit einer Quote von 6,50.