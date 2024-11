RB Leipzig - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2024

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 06:00 Uhr RB Leipzig - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Trotzt Leipzig der Personalnot?

Unser RB Leipzig - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.11.2024 lautet: Unter der Woche kassierten die Roten Bullen die vierte Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Und im Wett Tipp heute fehlt den Gastgebern nicht nur das nötige Selbstvertrauen für mehr als einen Treffer.

Noch weiß RBL-Trainer Marco Rose die Verantwortlichen und seine Spieler hinter sich, obwohl Leipzig seit fünf Pflichtspielen sieglos ist. Unter der Woche verloren die Roten Bullen allerdings nicht nur mit 0:1 gegen Inter Mailand, sondern ebenso einen weiteren Feldspieler. Die schlanke Personaldecke der Gastgeber nimmt entscheidenden Einfluss auf unsere RB Leipzig Wolfsburg Prognose. Allerdings haben auch die Wölfe erheblichen Anteil an unserem RB Leipzig Wolfsburg Wett Tipp heute, den wir bei Bwin auf „RB Leipzig unter 1,5 Tore“ abgeben und zu einer Quote von 2,25 spielen.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Wolfsburg auf „RB Leipzig unter 1,5 Tore“:

Wolfsburg ist mit 10 Punkten (11:6 Tore) das drittbeste Auswärtsteam der Bundesliga.

Wolfsburg ließ in den 5 vorangegangenen Pflichtspielen insgesamt nur 2 Gegentore zu.

RB Leipzig erzielte in 4 der letzten 5 Pflichtspiele „Unter 1,5 Tore“.

RB Leipzig vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Startelf der Roten Bullen zeigt immer noch immense Qualität auf dem Feld, doch die Frische dürfte den arg verletzungsgebeutelten Hausherren langsam abhanden kommen. Umso überraschender fallen für uns die RB Leipzig Wolfsburg Wettquoten aus.

Zu Hause erhalten die Roten Bullen Siegquoten von unter 1,70, was sie in den RB Leipzig Wolfsburg Quoten zum glasklaren Favoriten aufsteigen lässt. Wählt ihr einen Wettanbieter ohne Steuern, würden wir eher die Quoten bis 5,00 für einen Wölfe-Sieg empfehlen und den Value mitnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Wolfsburg Prognose: Viele Dinge sind erklärbar

Marco Rose strahlte am Dienstag auch nach dem fünften sieglosen Pflichtspiel in Serie (0:1 vs. Inter Mailand) weiterhin den Glauben an einen zeitnahen Turnaround aus. Das muss dem RBL-Trainer hoch angerechnet werden, da eine derartige Personalnot wie in Leipzig für kaum einen Übungsleiter zu kompensieren ist.

Nach seiner Einwechslung verletzte sich Assan Ouedraogo ohne Gegner-Einwirkung und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen das Lazarett der Leipziger zusätzlich auffüllen. Mittlerweile stehen Marco Rose nur noch 13 einsatzfähige Profis für zehn Feldspieler-Positionen zur Verfügung.

Natürlich kann der Tabellen-Dritte aus der Bundesliga in dieser Lage nicht die notwendige Frische für 90-minütigen Vollgasfußball vorweisen. Das schlägt sich zur Zeit besonders auf die Offensive der Gastgeber nieder.

Im Vergleich aller Bundesliga-Teams rangiert die Rose-Elf mit 15,8 erwartbaren Treffern auf dem neunten Platz, nur hauchzart vor den Wolfsburgern (15,2 xG), die in den letzten Wochen jedoch einen deutlichen Aufwind verzeichnen konnten.

RB Leipzig - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:1 Inter Mailand (A), 3:4 Hoffenheim (A), 0:0 Gladbach (H), 1:3 Celtic Glasgow (A), 1:2 Dortmund (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:0 Union Berlin (H), 3:1 Heidenheim (A), 1:1 Augsburg (H), 1:0 n.V. Dortmund (H), 0:0 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Wolfsburg: 3:0 (H), 1:2 (A), 0:1 (A), 3:0 (A), 2:0 (H).

Während Leipzig seit fünf Pflichtspielen sieglos ist und zwei der drei vorangegangenen Bundesliga-Partien verloren hat, sind die Wölfe seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen.

Ralph Hasenhüttl feierte mit seiner Mannschaft zuletzt erstmals in dieser Spielzeit zwei Bundesliga-Siege in Serie und kletterte dadurch in der Tabelle auf den elften Platz.

Typisch für ein von Hasenhüttl trainiertes Team, sind die Gäste enorm fit und leisteten ligaweit die drittmeisten Sprints (2523). Die harten Tempoläufe wurden von der durchschnittlich jüngsten Startelf im deutschen Oberhaus auf den Platz gebracht (25 Jahre, 74 Tage).

In der Verteidigung fanden die einzelnen Mannschaftsteile der Niedersachsen zuletzt immer besser zueinander und erlaubten innerhalb der fünf vorangegangenen Pflichtspiele gerade mal zwei Gegentore.

Wir ziehen unter diesen Voraussetzungen in Erwägung, die Quote von 2,25 in der Betano App für „Doppelte Chance X2″ als weitere Wett-Option zu wählen.

So seht ihr RB Leipzig - Wolfsburg im TV oder Stream:

30. November 2024, 15.30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Als die Personalsorgen noch nicht zu drastisch waren, überzeugte Leipzig in der Verteidigung und stellte zwischenzeitlich die mit Abstand beste Hintermannschaft der Bundesliga.

Zuletzt bröckelte das Gerüst allerdings etwas. Marco Rose sah in vier der sechs vorangegangenen Pflichtspiele „Über 1,5 Gegentore“.

RB Leipzig vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi, Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs, Baumgartner, Kampl, Haidara, Nusa, Openda, Silva

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Vermeeren, Seiwald, Gebel, Sesko

Startelf Wolfsburg: Grabara, Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle, Arnold, Bence Dardai, Baku, Wimmer, Amoura, Tomas

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Bornauw, Zesiger, Özcan, Gerhardt, Svanberg, Behrens, Nmecha, Wind

Das könnte der Initiator für eine weitere Wette sein. Wolfsburg erzielte in fünf Auswärtsspielen bereits elf Tore - durchschnittlich 2,2 Treffer pro Gastauftritt.

Wer noch nach einer Risiko-Wette sucht, könnte diesen Betway Bonus verwenden und damit „Wolfsburg über 1,5 Tore“ adressieren. Die angebotene Quote von 3,00 sieht jedenfalls verlockend aus.

Unser RB Leipzig - Wolfsburg Tipp: RB Leipzig unter 1,5 Tore

Nie zuvor holten die Wölfe aus ihren ersten fünf Bundesliga-Auswärtsspielen einer Saison mehr Zähler als in der aktuellen Spielzeit (10). Bis jetzt kassierte der VfL nur sechs Gegentore in fünf Gastauftritten und trat in der Verteidigung zuletzt äußerst abgeklärt auf.