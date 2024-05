Real Madrid - Alaves Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2024

Unser Real Madrid - Alaves Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 14.05.2024 lautet: Das „Weiße Ballett“ muss bis zum CL-Finale in Form bleiben. Im Wett Tipp heute spricht auch ohne einige Stammspieler gegen den Aufsteiger alles für einen Heimsieg.

Schon am Sonntag bekam Real Madrid die Meistertrophäe überreicht und konnte mit seinen Fans den 36. Titel feiern. Dabei stehen in La Liga noch drei Spieltage auf dem Programm. Doch das Polster der Königlichen auf den ersten Verfolger beträgt stolze 15 Punkte. Coach Carlo Ancelotti muss nun die Spannung hoch halten. Denn am 1. Juni treffen „Los Blancos“ im Champions-League-Finale auf Borussia Dortmund. Zuvor steht allerdings am Dienstag das Heimspiel gegen Deportivo Alaves an.

Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,62 bei Betano für die Wette „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Alaves auf „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“:

Real ist in dieser La-Liga-Saison daheim noch ungeschlagen

Alaves konnte auswärts nur 3 von 17 Gastspielen für sich entscheiden

Deportivo gewann lediglich 5 von 37 Duellen gegen Real Madrid

Real Madrid vs Alaves Quoten Analyse:

Alaves steht mit 42 Punkten auf Rang 11 und hat 13 Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Zu Gast beim souveränen Tabellenführer sind die Basken aber natürlich trotzdem der klare Außenseiter.

So gibt es bei den besten Buchmachern bei der Real Madrid vs Alaves Prognose für einen Heimsieg nur Quoten zwischen 1,29 und 1,31. Auf der Gegenseite wartet der zehnfache Wetteinsatz für einen Dreier der Gäste auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Alaves Prognose: Baut Real die Heimserie aus?

Auf der einen Seite schonte Real-Coach Carlo Ancelotti beim 4:0 am Samstag gegen den Absteiger Granada einige Stammkräfte und schickte eine bessere B-Elf aufs Feld. Auf der Gegenseite hatte der Trainer aber auch angekündigt, seine Spieler bis zum Champions-League-Finale nicht in die Ferien zu schicken. So feierte Stammkeeper Thibaut Courtois sein Comeback. In 35 Liga-Spielen dieser Saison kassierte Real gerade mal eine Niederlage, zu Gast bei Atletico Madrid (28S, 6U).

So sind die Königlichen daheim mit 15 Siegen und zwei Remis bei 43:9 Toren noch ungeschlagen. Doch auch in der Fremde sind 43 Punkte der klare Bestwert gegenüber dem zweitbesten Auswärtsteam Barcelona (33 Zähler). Außerdem stellen „Los Blancos“ die beste Offensive (78 Tore) und die beste Abwehr (22 Gegentreffer) in dieser La-Liga-Saison. Der von Espanyol Barcelona ausgeliehene Torjäger Joselu, der die Bayern mit seinem Doppelpack aus der Champions League schoss, kommt immerhin auf 17 Pflichtspieltore.

Sechs Jahre am Stück hatte sich Alaves in La Liga halten können. Diese längste Phase des Vereins in der Primera Division ging 2022 zu Ende. Doch nach nur einem Jahr in Liga 2 kehrte Deportivo in dieser Spielzeit über die Aufstiegs-Playoffs zurück. Nach der Hinrunde 2023/24 hatten die Basken allerdings nur zwei Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone. Doch in der Rückserie gaben die Männer von Coach Luis Garcia Plaza Gas. 25 Punkte aus 16 Spielen reichen in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte für einen tollen 7. Platz.

So konnte der Verein schon vier Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt feiern. 28 der bisher 42 Punkte holten die „Babazorros“ daheim. In der Fremde lief es dagegen nicht ganz so gut. Hier kamen in 17 Versuchen nur zwölf Tore und drei Siege zustande (5U, 9N). Seit vier Spieltagen ist Alaves ungeschlagen und holte dabei zehn von zwölf möglichen Punkten. In der Fremde wurde jüngst eine Serie von vier Spielen ohne Sieg und ohne Tor mit einem 1:0 beim FC Valencia durchbrochen.

Real Madrid - Alaves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:0 Granada (A), 2:1 Bayern München (H), 3:0 Cadiz (H), 2:2 Bayern München (A), 1:0 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Alaves: 2:2 Girona (H), 1:0 Valencia (A), 3:0 Celta Vigo (H) 2:0 Atletico Madrid (H), 0:2 Granada (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Alaves: 1:0 (A), 3:0 (H), 4:1 (A), 4:1 (A), 1:2 (H)

Alaves konnte nur fünf von 37 Duellen gegen Real für sich entscheiden, demgegenüber stehen zwei Remis und 30 Niederlagen. Der letzte Erfolg war ein 2:1 im November 2020 zu Gast in Madrid. Die folgenden vier Kräftemessen gingen danach aber alle wieder an die Königlichen. So auch das Hinspiel der laufenden Saison. Im Mendizorrotza sorgte am 18. Spieltag Lucas Vazquez in der zweiten Minute der Nachspielzeit für den Treffer des Tages.

Das Torverhältnis spricht in der Hauptstadt nach 17 Partien mit 52:9 auch überdeutlich für „Los Blancos“. Zudem konnte Real neun der letzten zehn Heimspiele gegen Deportivo Alavés mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen. So könnte auch dieses Mal eine Handicapwette auf die Hausherren Sinn machen. Für den Tipp „Sieg Real Madrid mit HC -1″ gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1,77. Am einfachsten nutzt ihr das Angebot des Bookies über die Merkur Bets App.

Unser Real Madrid - Alaves Tipp: Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore

In der Liga steht für beide Vereine nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Vor allem die Hausherren dürften erneut einige Stammspieler schonen. Doch im heimischen Bernabeu hat natürlich auch die B-Elf der Hausherren klare Qualitätsvorteile.

Am Ende sprechen zudem der direkte Vergleich und die Heimbilanz klar für die Königlichen. Da die Basken auswärts nicht so treffsicher sind, erwarten wir auch kein Torfestival.