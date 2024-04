Real Madrid - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 21.04.2024

Unser Real Madrid - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 21.04.2024 lautet: In beiden Clasicos in dieser Saison gab es Treffer auf beiden Seiten und mindestens drei Tore. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass aller guten Dinge drei sind.

Kann der FC Barcelona den Titelkampf in Spanien doch nochmal spannend machen? Sieben Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand der Katalanen auf Tabellenführer und Erzrivale Real Madrid acht Punkte. Ein Sieg im Clasico ist Pflicht, will man doch noch die Titelverteidigung in La Liga schaffen. In beiden Clasicos dieser Saison zog Barca den Kürzeren, erzielte aber jeweils ein Tor. Wir erwarten abermals eine torreiche Begegnung, in der jeder der beiden Kontrahenten mindestens einmal den Weg ins gegnerische Netz findet.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,85 bei Betway.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Barcelona auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Real Madrid hat in den letzten 19 La-Liga-Spielen immer getroffen.



Barcelona hat in 22 der letzten 24 Gastspielen bei den Königlichen getroffen.



Es trifft die beste Offensive von La Liga (67 Tore) auf die drittbeste (62 Tore).



Real Madrid vs Barcelona Quoten Analyse:

Die Wettanbieter favorisieren die Königlichen aus Madrid recht deutlich. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten von höchstens 1,73. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 4,55 für einen Tipp auf Barca. Selbst die “Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten bis 2,15 ab.

Treffer erwarten die Buchmacher einige, die ganz große Anzahl dann aber doch nicht. Während man für “Über 2,5 Tore” Quoten von höchstens 1,57 erhält, bekommt man für einen Tipp auf nur ein Tor mehr Wettquoten bis 2,36. Egal, für welche Wette ihr euch entscheidet, bei Betway könnt ihr diese bequem über die Betway App platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Barcelona Prognose: Torreicher Clasico

Die letzte Spielzeit in La Liga schloss Real Madrid mit 78 Punkten ab und landete damit in der Endabrechnung auf dem zweiten Rang. In dieser Saison stehen die Königlichen bereits sieben Spieltage vor dem Saisonende ebenfalls bei 78 Zählern und haben damit aktuell acht Punkte mehr als Verfolger Barcelona.

Mit einem Heim-Dreier am Sonntag wäre den Blancos der Titel so gut wie sicher. Zu Hause haben die Königlichen in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren. In 20 Partien im heimischen Estadio Santiago Bernabéu in allen Wettbewerben gab es 16 Siege und vier Remis. In La Liga haben die Madrilenen ihre letzten vier Heimpartien alle gewonnen.

Doch nicht nur das: Die letzten vier Liga-Heimsiege erzielte Real ohne einen einzigen Gegentreffer. Überhaupt stellt der Klub aus der spanischen Hauptstadt mit nur 20 Gegentoren die beste Defensive Spaniens. Daheim gab es in 15 La-Liga-Partien sogar nur sieben Gegentore.

Auf der anderen Seite stellen die Königlichen mit 67 Treffern den besten Angriff. Auch Barca bekam die Offensiv-Power Reals in dieser Saison schon zu spüren. Während die Blancos das Hinspiel in Barcelona nur knapp mit 2:1 für sich entschieden, setzten sie sich im Finale um den spanischen Supercup klar mit 4:1 gegen den Erzrivalen durch.

Real Madrid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Mallorca (A), 3:3 Manchester City (H), 2:0 Athletic Bilbao (H), 4:2 Osasuna (A), 4:0 Celta de Vigo (H)



Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Cadiz (A), 3:2 PSG (A), 1:0 Las Palmas (H), 3:0 Atletico Madrid (A), 3:1 Neapel (H)



Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Barcelona: 4:1 (N), 2:1 (A), 4:0 (A), 1:2 (A), 0:1 (H)



Es war für die Blaugrana die dritte Pflichtspiel-Pleite gegen Real Madrid in Folge. In der vergangenen Saison im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey waren sie zu Hause ebenfalls klar mit 4:0 besiegt worden. Aktuell haben die Gäste allerdings einen guten Lauf. Sie haben die letzten vier Partien in La Liga allesamt zu Null gewonnen. Weiter zurückblickend haben die Katalanen sogar in keiner ihrer letzten sechs Liga-Partien einen Gegentreffer kassiert. Überhaupt sind sie seit zehn Spielen in Spaniens Oberhaus ungeschlagen (8S, 2U). Auswärts haben sie in dieser Saison noch kein einziges Liga-Spiel verloren. In 15 Auswärtspartien gab es neun Siege und sechs Remis.

Bei den Königlichen wiederum haben die Blaugrana fünf der letzten acht Gastspiele im Rahmen von La Liga gewonnen und nur drei verloren. Aber: Die drei Pleiten gab es in den letzten vier Liga-Auswärtsspielen im Santiago Bernabeu. Dabei war mindestens ein Barca-Treffer in der Regel eine Bank. In 22 der letzten 24 Aufeinandertreffen bei Real in allen Wettbewerben konnte Barcelona mindestens ein Tor erzielen. Nicht selten gab es in der Vergangenheit mehr als drei Tore zu bestaunen, wenn die beiden Rivalen aufeinandertrafen. Insofern ist bei Quoten bis 2,36 ein Tipp auf “Über 3,5 Tore” eine Option, vor allem, wenn er als Gratiswette gespielt wird.

Unser Real Madrid - Barcelona Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

In jedem der letzten 13 Pflichtspiel-Duelle zwischen diesen beiden Granden des Weltfußballs gab es einen Sieger (einmal nach Verlängerung). Neun Mal hieß der Gewinner am Ende Real Madrid. Mit dem Heimvorteil im Rücken sind die Königlichen hier der Favorit, allerdings ist es Barcas letzte Chance, überhaupt nochmal an die Titelverteidigung zu denken. Im Bernabeu trafen die Katalanen in den vergangenen Jahren regelmäßig und auch am Sonntag trauen wir ihnen einen Treffer zu. Das gilt aber auch für die Blancos, die ihrerseits den einen oder anderen Treffer zu einem torreichen Match beisteuern dürften.