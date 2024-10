Real Madrid - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 26.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 12:00 Uhr Real Madrid - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wer gewinnt den Clasico?

Unser Real Madrid - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 26.10.2024 lautet: Die Katalanen wollen die lange Sieglos-Serie gegen den Erzrivalen endlich beenden. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute auch gar nicht so schlecht.

Am Samstagabend ist es wieder soweit: In La Liga steigt der absolute Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona an! Die Männer von Coach Hansi Flick haben nach zehn Spieltagen der Saison 2024/25 in der Tabelle drei Punkte Vorsprung auf die Königlichen. Mit einem Sieg im Clasico könnten die Blaugrana das Polster auf sechs Zähler ausbauen und zudem die Ungeschlagen-Serie des Erzrivalen beenden. Doch die Quoten der Real Madrid vs Barcelona Prognose sehen die Hausherren vorne.

Wir kommen zu einem etwas anderen Fazit und spielen den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Barcelona auf „Doppelte Chance X2″:

Barca hat 9 von 10 Liga-Spiele in dieser Saison gewonnen

Die Blaugrana haben die beste Offensive in La Liga

Die Katalanen haben auswärts 9 der letzten 16 Liga-Clasicos als Auswärtsmannschaft gegen den Rivalen gewonnen (6N, 1U).

Real Madrid vs Barcelona Quoten Analyse:

Obwohl die Katalanen in der Tabelle vor den Königlichen stehen und in dieser Saison bisher auch den besseren Eindruck gemacht haben, sprechen sich die Real Madrid vs Barcelona Quoten für die Hausherren aus.

Für einen Sieg von „Los Blancos" bekommt ihr Quoten im Schnitt von knapp unter 2,00. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste Wettquoten um 3,30.

Real Madrid vs Barcelona Prognose: Kann Real den Rekord des Erzrivalen einstellen?

Real Madrid spielt wahrlich keine besonders souveräne Saison, aber die Königlichen konnten mit dem 2:1 am vergangenen Samstag bei Celta Vigo ihre Serie auf 42 Spiele in Folge ohne Niederlage ausbauen (31S). Dabei ließ Carlo Ancelotti ein eher ungewohntes 3-4-3 spielen. Dabei verlor der amtierende Meister zu viele Bälle, hatte Probleme bei Kontern und war auch in der Innenverteidigung zu offen. Wieder einmal konnten „Los Blancos“ diese Probleme aber mit ihrer gnadenlosen Effizienz übertünchen. Bei einem xG-Wert von 18,3 kommen „Los Blancos“ auf 21 Tore. Ähnlich war es unter der Woche in der Champions League, als man gegen Dortmund schon 0:2 zurücklag, jedoch dank einer furiosen zweiten Halbzeit noch einen 5:2-Kantersieg feierte.

Sieben Gegentore bedeuten die zweitbeste Abwehr in La Liga hinter Atletico (6). Auf der anderen Seite erzielte Kylian Mbappe im zwölften Einsatz seinen achten Pflichtspieltreffer. Auch Luka Modric ist nach dem Karriereende von Toni Kroos mit 39 Jahren mit seiner Erfahrung, Intuition und Übersicht extrem wichtig. Ausgerechnet am Samstag im Bernabeu im Real Madrid Barcelona Tipp kann man Barcas Liga-Rekord von 43 Partien ohne Niederlage in Serie egalisieren. Die Katalanen hatten diese Marke von April 2017 bis Mai 2018 aufgestellt. Die letzte Pleite setzte es vor 13 Monaten (September 2023) gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid.

Es gab sicher nicht wenige Fans und Experten, welche die Verpflichtung von Hansi Flick als neuen Barcelona-Trainer kritisch sahen - vor allem nachdem die Ära von Flick als Bundestrainer so in die Hose gegangen war. Doch für die Katalanen scheint diese Personalie ein Glücksfall zu sein. Der Coach kommt mit seiner Art bei den Blaugrana bestens an und lässt die Mannschaft einen aufregenden Vollgas-Fußball spielen, der in zehn Liga-Spielen für neun Siege und 33 Tore sorgte. Auch Robert Lewandowski blüht unter Flick wieder auf und steht schon bei 15 Toren in 13 Pflichtspielen. Bester Beweis für die Offensivpower war der überragende 4:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Bayern.

Zudem setzt der neue Coach auf viele Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend. Die einzigen zwei Rückschläge waren ein 1:2 in Unterzahl im ersten Champions-League-Spiel zu Gast bei AS Monaco und ein 2:4 auswärts bei CA Osasuna. Probleme hat die Mannschaft noch mit Großchancen. Kein Team in La Liga ließ in dieser Saison so viele große Chancen liegen wie Barca (30). Dabei hat man sich aber auch die meisten großen Chancen der Liga herausgespielt (50). Besonders beeindruckend war das 5:1 am vergangenen Spieltag daheim gegen Sevilla.

Real Madrid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 5:2 Dortmund (H), 2:1 Celta Vigo (A), 2:0 Villarreal (H), 0:1 OSC Lille (A), 1:1 Atletico Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:1 FC Bayern München (H), 5:1 FC Sevilla (H), 3:0 Deportivo Alaves (A), 5:0 Young Boys (H), 2:4 Osasuna (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Barcelona: 3:2 (H), 4:1 (H), 2:1 (A), 4:0 (A), 1:2 (A)

Beide Rivalen treffen am Samstag zum 258. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Real führt die Bilanz knapp mit 105 Siegen zu 100 Niederlagen an (52U). In Madrid konnten die Katalanen 31 Mal gewinnen, kassierten aber auch 68 Pleiten (25U). Barca wartet am Samstag laut Real Madrid vs. Barcelona Prognose genau 587 Tage auf einen Pflichtspielsieg gegen den Erzrivalen.

Der letzte Erfolg stammt vom 26. Spieltag der Meistersaison 2022/23 (19. März) und einem 2:1 im Camp Nou. Danach gewannen die Königlichen die beiden Liga-Partien jeweils mit einem Treffer Vorsprung (2:1, 3:2). Zudem setzte sich Real im April 2023 in der Copa mit 4:0 bei den Blaugrana durch.

Des Weiteren feierten „Los Blancos“ im Finale der Supercopa de Espana 2023/24 einen klaren 4:1-Erfolg gegen den Erzrivalen. In den letzten 13 Clasicos fielen zwölf Mal mehr als zwei Tore.

In den letzten 13 Clasicos fielen zwölf Mal mehr als zwei Tore. Wenn sich diese Serie fortsetzt, bekommt ihr für den Real Madrid Barcelona Tipp „Über 2,5 Tore" eine Quote von 1,40.

Real Madrid vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Eder Militao, Tchouameni, Rüdiger - Vazquez, Fede Valverde, Camavinga, Fran Garcia, Bellingham, Vinicius Junior - Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre (Tor) - Vallejo, Arda Güler, Endrick, Modric, Mendy, Rodrygo, Dani Ceballos

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Ansu Fati - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Kochen, Szczesny (Tor), Dominguez, Fort, Dani Olmo, F. de Jong, Fermin, Pau Victor, Pablo Torre, G. Martin, Gavi

Die Hausherren müssen in der Real Madrid Barcelona Prognose im Clasico auf wichtige Spieler wie Alaba, Diaz und Carvajal verzichten. Dazu kamen nach dem Dortmund-Spiel auch Rodrygo und Courtois.

Doch auch bei den Gästen ist die Verletztenliste mit Profis wie Garcia, Araujo, Torres, Christensen, ter Stegen und Bernal recht lang.

Unser Real Madrid - Barcelona Tipp: Doppelte Chance X2

Sicherlich ist Real Madrid nur schwer zu schlagen. Das zeigt die Serie von 42 Liga-Partien in Folge ohne Niederlage. In dieser Saison konnten die Königlichen eine Pleite aber oft nur durch viel Qualität, Glück und Effizienz verhindern.

Gegen den Erzrivalen gerät die Serie nun jedoch in Gefahr. Zwar spricht die jüngste Bilanz im Clasico für „Los Blancos“, doch schaut man etwas weiter zurück, haben die Katalanen neun der letzten 16 Clasicos in Madrid als Auswärtsmannschaft gegen den Rivalen gewonnen (6N, 1U).

Zudem macht Barca mit seiner Form und seinem erfrischenden Offensiv-Fußball aktuell einfach den besseren Eindruck. So trauen wir den Hausherren am Samstag nicht mehr als einen Punkt zu.